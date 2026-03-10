Giá bạc sáng nay bật tăng mạnh, lấy lại mốc 90 triệu đồng/kg

Tại Công ty Cổ phần Kim Loại Quý Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay niêm yết ở mức 3.344.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.448.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 89.173.000 đồng/thỏi (mua vào) và 91.947.000 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 8:57 ngày 10/3. Giá bạc thỏi đã giảm hơn 1,5 triệu đồng/kg ở cả 2 chiều so với phiên sáng ngày hôm trước.

Trên thị trường thế giới, giá bạc đã vươn lên khoảng 89 đô la mỗi ounce, tăng gần 3% so với phiên trước đó, được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng đô la khi hy vọng về việc nhanh chóng kết thúc cuộc chiến tranh Iran làm giảm nhu cầu trú ẩn an toàn đối với đồng đô la. Đặc biệt giá dầu thế giới đã giảm sâu xuống dưới 90 USD/ounce.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran đang gần kết thúc và diễn ra nhanh hơn nhiều so với khung thời gian ước tính ban đầu là bốn đến năm tuần. Ông cũng cho biết kế hoạch miễn trừ các lệnh trừng phạt liên quan đến dầu mỏ và cho phép Hải quân Mỹ hộ tống các tàu chở dầu qua eo biển Hormuz để giúp kiểm soát giá dầu.

Trước đó, đồng đô la đã tăng giá nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn, vượt trội hơn so với kim loại quý, khi cuộc xung đột ở Trung Đông và giá dầu tăng vọt làm dấy lên lo ngại về sự gián đoạn kinh tế kéo dài và lạm phát tái bùng phát. Nhìn về phía trước, các nhà đầu tư đang chờ đợi các số liệu lạm phát quan trọng của Mỹ để có thêm manh mối về xu hướng giá cả, mặc dù chúng không được kỳ vọng sẽ phản ánh đầy đủ tác động của cuộc chiến tranh Iran.