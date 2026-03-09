Bán tháo toàn thị trường, chứng khoán 'bay' 110 điểm

Ngay phiên ATO, chỉ số chính có thời điểm giảm hơn 90 điểm, sau đó tiếp tục nới rộng mức điều chỉnh. Đến 9h36, chỉ số giảm hơn 110 điểm, xuống mức thấp nhất 1.655 điểm. Chỉ sau khoảng 30 phút giao dịch, thanh khoản HoSE vượt 14.000 tỷ đồng. Đã có cổ phiếu sang tay trên nghìn tỷ, HPG đạt giá trị giao dịch hơn 1.200 tỷ đồng.

Trên sàn HoSE, hơn 160 cổ phiếu giảm sàn. Rổ VN30 áp đảo với 29/30 mã giảm giá, trong đó 12 cổ phiếu giảm sàn. Nhóm ngân hàng TCB, CTG, BID, VIB, MSB, VPB, HDB, TPB, SHB, KLB, OCB… giảm hết biên độ. Toàn bộ cổ phiếu trong ngành điều chỉnh, mức giảm phổ biến 5-6%.

Cổ phiếu nằm sàn hàng loạt.

Biên độ giảm “kịch kim” cũng ghi nhận với khoảng 20 cổ phiếu chứng khoán. Nhóm bất động sản, xây dựng, thép, công nghệ… đều chìm trong sắc đỏ, thậm chí la liệt cổ phiếu nằm sàn. Nhiều mã đầu ngành chạm sàn.

Trong khi đó, cổ phiếu dầu khí , phân bón là nhóm hiếm hoi giữ được sắc xanh, khi toàn sàn HoSE chỉ có khoảng 16 mã tăng giá. BSR, DPM, PVD, PVT… nằm trong nhóm tích cực nhất, BSR tăng hơn 5%.

Giá dầu thô thế giới tăng vọt trong phiên giao dịch sáng 9/3 tại châu Á, vượt ngưỡng 100 USD/thùng - mức cao nhất trong gần 4 năm. Đà tăng mạnh của “vàng đen” đã tạo áp lực lớn lên các thị trường tài chính toàn cầu, kéo chứng khoán nhiều khu vực đi xuống.

Tính đến khoảng 10h (giờ Việt Nam), giá dầu WTI tăng thêm 22,5 USD, tương đương khoảng 24%, lên mức 113 USD/thùng. Trong khi đó, dầu Brent cũng tăng 22 USD, tương đương 24%, lên 115 USD/thùng.

Cú nhảy vọt của giá dầu đã khiến phần lớn các thị trường chứng khoán lớn trên thế giới lao dốc ngay từ đầu phiên. Tại châu Á, các chỉ số chủ chốt của Nhật Bản và Hàn Quốc đều giảm sâu.

Cụ thể, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản mất 6,05%, rơi xuống dưới mốc 53.000 điểm - lần đầu tiên kể từ ngày 6/2/2026. Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi cũng giảm mạnh, buộc cơ quan quản lý phải tạm thời ngắt mạch giao dịch hợp đồng tương lai trong vài phút.

Thị trường tương lai của Mỹ cũng chìm trong sắc đỏ. Hợp đồng tương lai Dow Jones giảm 848 điểm, tương đương 1,79%, trong khi S&P 500 tương lai mất 1,7% và Nasdaq 100 tương lai giảm 1,9%.