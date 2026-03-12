Ngân hàng BIDV không còn... bi-ai

Thông tin được nêu trong thư ngỏ gửi cán bộ, người lao động của ngân hàng nhân dịp hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập. Trước đây, tên BIDV thường được đọc theo nhiều cách khác nhau, phổ biến là "bi-ai-đi-vi" theo từng chữ cái tiếng Anh. Nay ngân hàng thống nhất cách phát âm là "bi-di-vi" nhằm tạo sự đồng nhất trong giao tiếp và truyền thông.

Với cách gọi mới, trong phát âm BIDV không còn bi-ai.

BIDV cho biết, ba âm tiết "bi-đi-vi" không chỉ là cách gọi tên ngân hàng mà còn gắn với hành trình phát triển nhiều thập kỷ của tổ chức, cùng niềm tin của khách hàng, đối tác và cộng đồng.

Trong thư, Tổng giám đốc Lê Ngọc Lâm cũng đề nghị mỗi cán bộ ngân hàng trở thành "đại sứ thương hiệu", góp phần lan tỏa và gìn giữ các giá trị văn hóa của BIDV trong quá trình phát triển.

Thư ngỏ chuẩn hóa tên thương hiệu của BIDV.

Cuối năm 2025, BIDV có tổng tài sản hơn 3,25 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 20% so với năm 2024, tiếp tục là ngân hàng có quy mô tài sản lớn nhất tại Việt Nam.

Theo kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2025, BIDV đạt lợi nhuận trước thuế hơn 36.000 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) đạt 1,01%, thấp hơn Vietcombank và một số ngân hàng tư nhân. Trong khi đó, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 19,02%, thuộc nhóm cao trong ngành.

Đến ngày 31/12/2025, huy động vốn của ngân hàng đạt hơn 2,4 triệu tỷ đồng, tăng gần 14% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng đạt trên 2,3 triệu tỷ đồng, tăng hơn 15%, trong khi tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 31 ở mức 1,2%.

Vốn chủ sở hữu riêng của ngân hàng mẹ đạt khoảng 163.000 tỷ đồng, tăng hơn 19%. Vốn điều lệ vượt 70.000 tỷ đồng. Trong năm, BIDV nộp ngân sách hơn 12.700 tỷ đồng, nằm trong nhóm doanh nghiệp đóng góp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn.