Những ngân hàng có tiềm lực tài chính lớn nhất Việt Nam: Lần đầu tiên xuất hiện nhà băng sở hữu vốn chủ trên 200.000 tỷ, VPBank vượt BIDV và Techcombank

Vốn chủ sở hữu của các ngân hàng tiếp tục gia tăng mạnh trong năm 2025, phản ánh xu hướng tích lũy lợi nhuận và củng cố nền tảng tài chính nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe về an toàn vốn.

Thống kê từ báo cáo tài chính của 27 ngân hàng niêm yết cho thấy tổng vốn chủ sở hữu của nhóm này đã tăng mạnh so với cuối năm 2024, với hầu hết ngân hàng ghi nhận mức tăng hai chữ số. Việc gia tăng vốn được xem là yếu tố then chốt giúp các ngân hàng mở rộng tín dụng, đồng thời tạo “bộ đệm” để hấp thụ rủi ro trong bối cảnh quy mô tài sản và dư nợ liên tục tăng.

Nhìn tổng thể, vốn chủ sở hữu của toàn bộ 27 ngân hàng trong bảng thống kê đã tăng thêm hơn 285.000 tỷ đồng so với cuối năm trước, tương đương 19%. Trong đó, toàn bộ 27/27 ngân hàng đều ghi nhận vốn chủ sở hữu tăng, cho thấy xu hướng tăng vốn diễn ra trên diện rộng trong hệ thống. Điều này phản ánh bối cảnh các ngân hàng đang đẩy mạnh tích lũy lợi nhuận, phát hành cổ phiếu trả cổ tức hoặc phát hành riêng lẻ để đáp ứng các chuẩn mực an toàn vốn và tạo dư địa cho tăng trưởng tín dụng trong những năm tới.

Xét về quy mô tuyệt đối, Vietcombank tiếp tục là ngân hàng có vốn chủ sở hữu lớn nhất hệ thống với 227.536 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2025, tăng thêm 31.327 tỷ đồng, tương đương 16% so với năm trước. Với quy mô trên Vietcombank là ngân hàng đầu tiên của Việt Nam vượt mốc vốn chủ sở hữu trên 200.000 tỷ đồng.

Đứng thứ hai là VPBank với 180.276 tỷ đồng vốn chủ sở hữu, tăng thêm 33.000 tỷ đồng, tương đương 22% so với cuối năm 2024. Đây là ngân hàng có mức tăng vốn tuyệt đối lớn nhất hệ thống trong năm 2025. Nhờ mức tăng mạnh này, VPBank đã vượt qua Techcombank, trở thành ngân hàng tư nhân có tiềm lực tài chính nhất hệ thống. Việc gia tăng vốn mạnh cũng giúp ngân hàng có thêm dư địa để mở rộng tín dụng trong bối cảnh nhu cầu vốn của nền kinh tế đang gia tăng.

Ở vị trí thứ ba là VietinBank với 179.641 tỷ đồng, tăng thêm 31.137 tỷ đồng, tương đương 21% so với năm trước. Quy mô vốn của VietinBank hiện gần tương đương với Techcombank và VPBank, cho thấy sự cạnh tranh ngày càng rõ rệt trong nhóm ngân hàng dẫn đầu.

Techcombank đứng ngay sau với 179.501 tỷ đồng vốn chủ sở hữu, tăng 31.562 tỷ đồng, tương đương 21% so với cuối năm 2024. Mức tăng này tiếp tục củng cố vị thế của Techcombank trong nhóm ngân hàng tư nhân có nền tảng vốn mạnh nhất hệ thống.

Trong khi đó, BIDV – ngân hàng có quy mô tín dụng lớn nhất hệ thống – ghi nhận vốn chủ sở hữu đạt 173.611 tỷ đồng, tăng thêm 28.700 tỷ đồng, tương đương 20% so với năm trước. Sự gia tăng vốn đóng vai trò quan trọng trong việc giúp ngân hàng duy trì hệ số an toàn vốn trong bối cảnh dư nợ cho vay tăng nhanh.

Tại thời điểm 31/12/2025, MB ghi nhận vốn chủ sở hữu đạt 142.023 tỷ đồng, tăng 21%, tương đương tăng gần 25.000 tỷ đồng trong một năm. Đây là một trong những ngân hàng có tốc độ tăng vốn ổn định trong nhiều năm gần đây, phản ánh khả năng tích lũy lợi nhuận tốt và ổn định.

Cũng ở nhóm ngân hàng tư nhân lớn, ACB ghi nhận 94.520 tỷ đồng vốn chủ sở hữu, tăng 13%, trong khi SHB đạt 67.996 tỷ đồng, tăng 17%. Sacombank cũng tăng lên 59.867 tỷ đồng, tăng khoảng 9% so với năm trước.

Một trong những điểm đáng chú ý của năm 2025 là HDBank khi ngân hàng này ghi nhận mức tăng vốn rất mạnh. Tính đến cuối năm 2025, vốn chủ sở hữu của HDBank đạt 78.265 tỷ đồng, tăng thêm 21.607 tỷ đồng, tương đương mức tăng 38% so với năm trước – thuộc nhóm tăng mạnh nhất trong số các ngân hàng quy mô lớn. Sự gia tăng này giúp HDBank cải thiện đáng kể năng lực tài chính và tạo dư địa lớn cho kế hoạch mở rộng tín dụng trong giai đoạn tới.

Dù quy mô vốn chủ tăng nhanh, HDBank vẫn duy trì tỷ lệ sinh lời ROE cao nhất hệ thống. Điều này cho thấy hiệu quả sử dụng vốn vượt trội so với mặt bằng ngành. Trong năm 2025, HDBank đã thực hiện chia cổ tức và cổ phiếu thưởng với tổng tỷ lệ gần 30%, thể hiện cam kết rõ ràng với cổ đông.

Một số ngân hàng khácnhư TPBank (46.019 tỷ đồng, tăng 22%), VIB (46.905 tỷ đồng, tăng 12%), MSB (42.446 tỷ đồng, tăng 15%) và SeABank (40.373 tỷ đồng, tăng 15%) cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực.

Xét về tốc độ tăng trưởng, một số ngân hàng quy mô nhỏ ghi nhận mức tăng rất cao. NCB là ngân hàng có tốc độ tăng vốn mạnh nhất hệ thống, khi vốn chủ sở hữu tăng 123%, từ 6.093 tỷ đồng lên 13.593 tỷ đồng. VietBank cũng tăng 43%, trong khi Kienlongbank và PGBank cùng tăng 27%.

Nhìn tổng thể, năm 2025 ghi nhận xu hướng tăng vốn mạnh mẽ trên toàn hệ thống ngân hàng. Trong khi nhóm ngân hàng quốc doanh như Vietcombank, VietinBank và BIDV tiếp tục dẫn đầu về quy mô vốn, thì nhiều ngân hàng tư nhân như VPBank, HDBank hay NCB lại nổi bật về tốc độ tăng trưởng. Việc gia tăng vốn chủ sở hữu không chỉ giúp các ngân hàng nâng cao hệ số an toàn vốn mà còn tạo nền tảng quan trọng để mở rộng tín dụng, đầu tư công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn tăng trưởng mới của ngành ngân hàng.