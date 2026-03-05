13 ngân hàng Việt lọt Top 500 thương hiệu ngân hàng đắt giá nhất hành tinh: Vietcombank dẫn đầu, VPBank và HDBank gây bất ngờ

BrandFinance vừa công bố 500 ngân hàng có giá trị thương hiệu cao nhất năm 2026. Tổng giá trị thương hiệu ngân hàng toàn cầu đạt 1,8 nghìn tỷ USD trong năm 2026, ghi nhận 5 năm tăng trưởng liên tiếp. Quản lý tài sản là phân khúc tăng trưởng nhanh nhất trong ngành ngân hàng, tăng 45%, vượt xa mức tăng trưởng bình quân của toàn ngành là 10%.

ICBC tiếp tục là thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới với 90,9 tỷ USD; HSBC quay trở lại Top 10 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất toàn cầu lần đầu tiên kể từ năm 2019.

Đằng sau con số tăng trưởng chung này, những thay đổi mang tính cấu trúc đang định hình lại cục diện cạnh tranh của ngành ngân hàng. Trong đó nổi bật là sự mở rộng nhanh của mảng quản lý tài sản, sự trưởng thành ngày càng rõ nét của các ngân hàng số (neobank), sự phục hồi và tăng tốc trở lại của thị trường ngân hàng Nhật Bản, cùng với việc các ngân hàng quy mô lớn của Trung Quốc tiếp tục chiếm ưu thế ở nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng.

Việt Nam có 13 ngân hàng góp mặt trong bảng xếp hạng năm nay, qua đó nằm trong 8 quốc gia có nhiều ngân hàng được xếp hạng nhất.

Trung Quốc là quốc gia có nhiều ngân hàng xuất hiện trong danh sách nhất với 70 ngân hàng, tiếp theo là Mỹ (69 ngân hàng), Nhật Bản (27), Ấn Độ (19), Anh (18), Ý (15) và Thụy Sỹ (14).

Các ngân hàng Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng gồm: Vietcombank, VietinBank, MB, BIDV, Techcombank, Agribank, VPBank, ACB, HDBank, Sacombank, VIB, TPBank và SHB.

Trong số này, Vietcombank tiếp tục là ngân hàng có giá trị thương hiệu cao nhất tại Việt Nam, đứng thứ 134 trong bảng xếp hạng toàn cầu, giảm 7 bậc so với năm 2025.

Ở chiều ngược lại, một số ngân hàng ghi nhận sự cải thiện đáng kể về thứ hạng. VietinBank tăng 15 bậc, lên vị trí 148, trong khi MB tăng 12 bậc, lên vị trí 156.

VPBank là ngân hàng Việt có bước tiến mạnh nhất khi tăng 33 bậc, lên vị trí 227.

Bên cạnh đó, HDBank cũng ghi nhận mức tăng đáng chú ý khi tăng 25 bậc, lên vị trí 326 trong bảng xếp hạng các thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới.