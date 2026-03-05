Lao động tự do, thu nhập không đủ 150 triệu đồng/năm muốn mua nhà ở xã hội thì xác nhận thu nhập ra sao?

Theo thông tin bà Trần Mai (Hải Phòng) gửi đến Chinhphu.vn, bà Mai là lao động tự do, đang làm bán thời gian nhiều công việc, thu nhập hằng tháng không đều, không đủ 150 triệu đồng/năm. Bà đang có nhu cầu mua nhà ở xã hội.

Khi bà Mai ra UBND phường làm việc thì được thông báo, chưa có văn bản hướng dẫn xác nhận, chứng minh đối tượng người thu nhập thấp tại khu vực đô thị trường hợp như của bà.

Bà Mai hỏi, có công văn nào hướng dẫn về việc UBND phường xác nhận đối tượng như bà hay không?

Trước vấn đề trên, Bộ Xây dựng trả lời: Tại khoản 5 Điều 76 Luật Nhà ở năm 2023 quy định đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội như sau: "5. Người thu nhập thấp khu vực đô thị".

Ngày 9/2/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 54/2026/NĐ-CP (có hiệu lực ban hành kể từ ngày ký) sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản, theo đó, tại Điều 33 sửa đổi, bổ sung Điều 30 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội có quy định sau:

"2. Trường hợp đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 76 của Luật Nhà ở không có hợp đồng lao động thì phải bảo đảm điều kiện về thu nhập theo quy định tại khoản 1 Điều này và được cơ quan Công an cấp xã nơi thường trú hoặc tạm trú hoặc nơi ở hiện tại xác nhận. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị xác nhận, Công an cấp xã nơi công dân thường trú hoặc tạm trú hoặc nơi ở hiện tại tại thời điểm công dân đề nghị, có trách nhiệm xác nhận các thông tin gồm: Họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; số định danh cá nhân; ngày, tháng, năm cấp thẻ căn cước/căn cước công dân; nơi thường trú/nơi tạm trú/nơi ở hiện tại.

Công dân có trách nhiệm kê khai và cam kết thông tin thu nhập bình quân hằng tháng. Công an cấp xã phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc xác minh, hậu kiểm thông tin thu nhập bình quân hằng tháng của công dân đối với các trường hợp cần thiết.

Đơn đề nghị xác nhận điều kiện về thu nhập quy định tại khoản này đồng thời là giấy tờ chứng minh về đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội".

Tại Mẫu số 05 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 08/2026/TT-BXD ngày 15/2/2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực nhà ở đã hướng dẫn cụ thể về giấy tờ chứng minh đối tượng, thu nhập để được mua, thuê mua nhà ở xã hội (áp dụng cho đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 76 Luật Nhà ở không có hợp đồng lao động, không được hưởng lương hưu do cơ quan BHXH chi trả).