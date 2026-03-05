35 tuổi bắt đầu việc này, 40 tuổi đủ tiền sống hết đời: Người đàn ông khẳng định giờ đi làm cho vui là chính

Trong bối cảnh thị trường tài chính và thị trường việc làm toàn cầu ngày càng biến động, câu chuyện về Kim Ji Hoon - Một nhân viên văn phòng ở Hàn Quốc đã khiến nhiều người phải thốt lên: Đúng là đi làm không khổ, đi làm mà gặp áp lực tiền bạc mới khổ…

Và cuộc sống của Kim ở thời điểm hiện tại chính là minh chứng cho lời khẳng định đó. Cách đây 5 năm, với số vốn 300 triệu Won (khoảng 5,2 tỷ đồng), Kim đã bắt đầu hành trình đầu tư. Đến hiện tại ở tuổi 40, khối tài sản ròng của anh đã sinh lời lên đến 1,5 tỷ Won (khoảng 26 tỷ đồng).

Kim không phải là “cá mập phố Wall” hay chuyên gia tài chính, mà chỉ đơn thuần là một nhân viên văn phòng bình thường, đã đạt được tự do tài chính khi vừa bước sang giai đoạn U50. Tất cả những gì anh làm là đầu tư vào quỹ ETF (quỹ hoán đổi danh mục) của thị trường chứng khoán Mỹ.

Đầu tư theo kiểu “lười biếng”

Kim không đến với những khoản đầu tư mạo hiểm, không dự đoán từng biến động giá cổ phiếu hay đọc mọi biểu đồ kỹ thuật. Thay vào đó, anh theo đuổi một nguyên tắc gọi là “đầu tư lười biếng”. Hàng tháng, Kim bỏ ra một số tiền vào quỹ ETF. Anh tin tưởng vào sức mạnh của thị trường vốn mạnh nhất thế giới thay vì tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng trong ngắn hạn.

Kim Ji Hoon

Kim bắt đầu với 300 triệu Won tiền vốn - hoàn toàn là tiền tích luỹ từ lương và tiết kiệm trong một thời gian dài, không phải tiền đi vay. Thay vì chạy theo các cổ phiếu riêng lẻ, Kim chọn 3 loại quỹ ETF với mục tiêu cân bằng giữa ổn định, tăng trưởng.

Quỹ ETF đầu tiên mà Kim lựa chọn là quỹ S&P 500 - đại diện cho 500 công ty hàng đầu của Mỹ. Đây là cách tiếp cận rộng rãi nhất để nắm bắt toàn bộ thị trường chứng khoán Mỹ, nơi đã chứng kiến tăng trưởng bền vững trong nhiều thập kỷ. Quỹ ETF thứ hai là Nasdaq 100 - tập trung vào các công ty công nghệ dẫn dắt sự đổi mới như Apple, Microsoft hay Google, mang lại tiềm năng tăng trưởng dài hạn vượt trội. Và quỹ ETF thứ 3 là Dow Jones Dividend 100, gồm những công ty có lịch sử chia cổ tức đều đặn, tạo ra dòng thu nhập thụ động bổ sung.

Kim tin rằng sự kết hợp của 3 quỹ này giúp xây dựng một danh mục đầu tư cân bằng đủ mạnh để vượt qua các giai đoạn biến động kinh tế, nhưng vẫn duy trì được đà tăng trưởng đều theo thời gian. Anh nhấn mạnh rằng nguyên tắc đầu tư thụ động, chi phí thấp và không chạy theo xu hướng ngắn hạn là nền tảng của chiến lược này.

Tự do tài chính ở tuổi 40

Một phần quan trọng trong tư duy của Kim là lập kế hoạch tích luỹ tài sản cho kế hoạch nghỉ hưu. Anh tự tính toán số tiền cần có khi nghỉ hưu và tuân theo quy tắc 4%.

Ảnh minh họa

Quy tắc này cho rằng nếu bạn có tổng tài sản đủ lớn, bạn có thể rút khoảng 4% mỗi năm để chi tiêu mà vẫn không làm cạn kiệt số tiền trong khoảng 30 năm tiếp theo. Ví dụ, nếu bạn muốn chi 3 triệu Won/tháng (khoảng 52 triệu đồng) sau khi nghỉ hưu, bạn cần có ít nhất 900 triệu Won (khoảng 15,6 tỷ đồng) trong tài khoản đầu tư của mình.

Nhờ cách tính toán như vậy cùng quá trình đầu tư đều đặn vào 3 quỹ ETF của Mỹ trong vòng 5 năm, Kim đã thành công đạt tới cột mốc tự do tài chính ở tuổi 40. Với số vốn ban đầu là 300 triệu Won, sau 5 năm, mức sinh lời lên đến 5 lần - nền tảng để Kim sống thoải mái và không còn phải lo nghĩ quá nhiều về tiền.

Hiện tại, Kim cho biết anh vẫn chưa từ bỏ công việc văn phòng, tuy nhiên tâm thế đi làm bây giờ đã khác. Thay vì áp lực kiếm tiền trang trải, lo liệu cuộc sống, Kim coi việc có một văn phòng để đến, một vài deadlines để hoàn thành mỗi ngày là… niềm vui.

“Đừng ghen tỵ với tôi, hãy bắt đầu ngay từ bây giờ. Phương pháp của tôi không đòi hỏi kiến thức chuyên sâu hay may mắn. Nếu bạn đặt niềm tin vào thị trường và đầu tư đều đặn trong 5-6 năm, bất kỳ ai cũng có thể đạt được kết quả giống như tôi bây giờ” - Kim nhấn mạnh.

(Nguồn: Korea Times)