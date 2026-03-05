Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường nhận tin vui

Cụ thể, theo Công văn số 1476/UBND-ĐT ngày 03 tháng 3 năm 2026, UBND Thành phố đã ban hành danh mục chi tiết các dự án bất động sản đủ điều kiện pháp lý để giao dịch với nhóm khách hàng quốc tế .

Theo danh mục vừa được cơ quan quản lý công bố, nguồn cung nhà ở dành cho khối ngoại trong đợt này tiếp tục ghi nhận sự tập trung lớn tại khu vực phía Nam thành phố. Trong tổng số 24 dự án, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng chiếm tỷ trọng lớn nhất với 19 dự án tọa lạc tại Khu A, Đô thị mới Nam TP.HCM thuộc địa bàn hai phường Tân Mỹ và Tân Hưng, quy mô tổng diện tích đạt hơn 13 ha.

Tại khu vực phía Đông, Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh Nhà Điền Phúc Thành góp mặt với hai dự án bao gồm khu nhà ở cao tầng tại phường Bình Trưng rộng hơn 9.000 m2 và dự án nhà ở phường Long Trường quy mô 14,9 ha.

Ngoài ra, danh sách còn ghi nhận các dự án của Công ty TNHH MTV Xây dựng và Kinh doanh Nhà Trường Tín trên đường Lò Lu rộng 2,8 ha và dự án chung cư tại phường Tân Đông Hiệp của Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Phúc An Gia với diện tích gần 9.400 m2.﻿

Đáng chú ý, dự án Khu chung cư Hạnh Phúc (The Felix) tại phường Bình Hòa do Công ty Cổ phần C-Holdings làm chủ đầu tư cũng đã chính thức lọt vào danh sách này . Dự án có diện tích 9.465 m2, thuộc quyền điều hành của ông Nguyễn Quốc Cường trong vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc .

Ông Nguyễn Quốc Cường đang thực hiện các bước tái cấu trúc mạnh mẽ tại Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG) sau khi chính thức đảm nhận vị trí Tổng giám đốc thay mẹ là bà Nguyễn Thị Như Loan. Tại QCG, trọng tâm đang được dồn vào dự án "sống còn" Khu dân cư Bắc Phước Kiển nhằm giải quyết các nghĩa vụ tài chính liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát.

Song song đó, các dự án thuộc hệ sinh thái riêng C-Holdings như The Felix vẫn duy trì tiến độ triển khai và tiếp tục ghi dấu ấn trên thị trường bất động sản thông qua việc gia nhập danh mục sở hữu của khối ngoại.

Việc liên tục cập nhật danh sách dự án đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu của tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở nằm trong lộ trình xây dựng TP.HCM thành trung tâm tài chính quốc tế và phát triển ngành công nghiệp bán dẫn.

Theo quy định hiện hành, các giao dịch đối với nhóm khách hàng này được kiểm soát chặt chẽ với tỷ lệ không quá 30% số lượng căn hộ trong một tòa nhà chung cư hoặc 250 căn nhà riêng lẻ tại một đơn vị hành chính cấp phường. Quy trình phê duyệt nghiêm ngặt qua các cấp thẩm quyền đảm bảo sự cân bằng giữa mục tiêu thu hút đầu tư nước ngoài và duy trì ổn định an ninh, quốc phòng trên địa bàn.