Kiểu tiết kiệm bạn từng chê ỏng chê eo nhưng lại là lý do họ giàu hơn mình

Có một thời, tôi nghĩ cách sống của bố mẹ mình hơi… cũ. Mọi thứ đều cân nhắc. Mua gì cũng hỏi “có thật sự cần không?”. Không chạy theo phiên bản mới. Không tự thưởng thường xuyên. Không tiêu tiền để chứng minh mình đang sống ổn. Lúc đó tôi thấy họ quá thận trọng. Đến khi đi làm vài năm, tự quản lý tiền của mình, tôi mới nhận ra một điều hơi chạnh lòng: có thể họ không sống hào nhoáng, nhưng họ sống dư tiền hơn mình. Và sự khác biệt không nằm ở mức lương.

Mua vàng cất tủ

Thế hệ bố mẹ tôi tích lũy gần như đồng nghĩa với vàng. Không phải vì họ đam mê kim loại quý, mà vì đó là cách giữ tiền khỏi… chính mình. Tiền đổi thành vàng là tiền không dễ tiêu. Không quẹt thẻ được. Không “mua ngay - trả sau”. Không bốc hơi vì một đợt sale. Trong khi đó, thế hệ tôi có nhiều lựa chọn hơn: đầu tư cổ phiếu, crypto, quỹ, gửi tiết kiệm online. Nhưng song song với đó là vô số cách để tiêu tiền nhanh hơn bao giờ hết. Bố mẹ tôi có thể không kiếm lời đột biến, nhưng họ giữ được tiền qua nhiều năm. Trong tài chính cá nhân, giữ được tiền đôi khi quan trọng hơn việc cố kiếm thêm tiền.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Ghi chép chi tiêu bằng sổ

Mẹ tôi có một cuốn sổ nhỏ, bìa đã sờn, chữ viết đều và kín trang. Tiền điện, tiền nước, tiền chợ, tiền hiếu hỉ - mọi khoản chi đều được ghi lại. Còn tôi từng tải không ít app quản lý tài chính, giao diện đẹp, biểu đồ màu sắc, thống kê theo tuần. Nhưng chỉ cần bận vài ngày là bỏ. Việc ghi tay nghe có vẻ thủ công, nhưng chính sự thủ công đó khiến họ đối diện trực tiếp với từng đồng tiền đi ra. Còn chúng ta thường chỉ nhận ra mình “hết tiền”, chứ không thật sự biết nó đã đi đâu.

Sửa đồ thay vì mua mới

Quạt hỏng thì đem sửa. Nồi móp vẫn dùng tiếp. Áo sờn mặc ở nhà. Với thế hệ trước, kéo dài tuổi thọ của một món đồ là chuyện bình thường. Không phải vì thiếu điều kiện, mà vì họ muốn tối ưu giá trị của số tiền đã bỏ ra. Còn bây giờ, chỉ cần một vết xước trên điện thoại hay một mẫu mới ra mắt, nhiều người đã nghĩ đến chuyện thay. Chúng ta sống trong một nền kinh tế khuyến khích nâng cấp liên tục, còn họ sống trong một tư duy: dùng đến khi thật sự hết giá trị. Sự khác biệt đó âm thầm tích lũy thành tiền.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Đi xe đến khi hỏng hẳn mới đổi

Tôi nhớ chiếc xe máy của bố chạy gần chục năm, thay phụ tùng, sửa lặt vặt nhưng vẫn tiếp tục sử dụng. Ngày nay, việc đổi xe đôi khi không đến từ nhu cầu thực sự mà từ cảm giác “đã đến lúc nâng cấp”. Phiên bản mới hơn. Thiết kế khác hơn. Nhóm bạn xung quanh đã đổi. Chúng ta nâng cấp khi cảm thấy muốn, còn họ nâng cấp khi buộc phải làm vậy. Khoảng cách giữa “muốn” và “cần” chính là nơi tiền bị rút đi nhiều nhất.

Khác biệt không chỉ nằm ở tiền, mà ở tiêu chuẩn sống

Bố mẹ tôi không có nhiều lựa chọn tiêu dùng như bây giờ. Không bị quảng cáo bám theo từng cú click. Không có flash sale mỗi tuần. Nhưng họ có một nguyên tắc rất rõ ràng: tiền kiếm được không đồng nghĩa với tiền phải tiêu hết. Thế hệ chúng ta có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn, nhưng cũng có nhiều lý do để tiêu tiền hơn. Và có lẽ điều khiến họ dư tiền không phải vì họ kiếm nhiều hơn, mà vì họ ít chi tiền cho việc thể hiện rằng mình đang sống tốt.

Càng lớn, tôi càng hiểu: có những thói quen nghe rất “mẹ dặn” lại chính là nền tảng tài chính vững nhất. Không ồn ào, không bắt mắt, nhưng đủ chắc để đi qua nhiều năm mà tài khoản không rơi vào trạng thái chạm đáy mỗi cuối tháng.