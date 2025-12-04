Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ bán hàng nghìn căn nhà ở xã hội tại thành phố nhỏ nhất Việt Nam giá hơn 22 triệu đồng/m2

Sở Xây dựng Hải Phòng vừa chính thức công khai giá bán tạm tính đối với các căn hộ thuộc dự án nhà ở xã hội (giai đoạn 1) Tràng Cát, nằm trong Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải (nay thuộc phường Hải An).

Theo Quyết định số 1911 của Công ty cổ phần Vinhomes, mức giá tạm tính đã được Viện Kinh tế Xây dựng thẩm tra, đảm bảo phù hợp quy định hiện hành. Trong giai đoạn 1, dự án cung cấp tới 3.804 căn hộ nhà ở xã hội, góp phần cải thiện đáng kể quỹ nhà ở dành cho người thu nhập thấp và công nhân đang sinh sống, làm việc tại khu vực cửa ngõ phía Đông thành phố.

Mức giá bán trung bình được công bố khoảng 22,6 triệu đồng/m2 thông thủy, đã bao gồm thuế VAT nhưng chưa tính hệ số vị trí Ki và kinh phí bảo trì nhà chung cư. Đây là mức giá mang tính tham khảo tạm thời, giúp người dân có cơ sở hình dung tổng chi phí sở hữu. Việc điều chỉnh cuối cùng sẽ được xác định sau khi công trình hoàn thiện, kiểm toán và quyết toán theo đúng quy định pháp luật.

Sở Xây dựng nhấn mạnh, vì dự án vẫn đang triển khai, chưa được quyết toán và kiểm toán, Vinhomes có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các bước kiểm toán nhà nước hoặc kiểm toán độc lập trong thời hạn 180 ngày kể từ khi nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng. Hồ sơ kiểm toán phải được gửi đến Sở để kiểm tra, làm căn cứ xác định giá bán cuối cùng.

Một điểm quan trọng được nêu rõ: Nếu giá bán theo kiểm toán và kết quả kiểm tra cao hơn mức giá đã ký hợp đồng, chủ đầu tư không được thu thêm của người mua. Ngược lại, nếu giá thấp hơn, khách hàng sẽ được hoàn trả phần chênh lệch. Vinhomes cũng không được thu quá 95% giá trị hợp đồng cho đến khi người mua được cấp giấy chứng nhận và hoàn tất nghĩa vụ tài chính cuối cùng.

Không chỉ chịu trách nhiệm về giá bán, chủ đầu tư còn phải đảm bảo tính chính xác, minh bạch trong toàn bộ hồ sơ dự toán, chủng loại vật tư, thiết bị hoàn thiện căn hộ. Những thông tin này phải được thể hiện rõ trong hợp đồng mua bán, từ tên thiết bị, quy cách, xuất xứ đến chứng thư thẩm định giá. Điều này nhằm ngăn chặn tình trạng nâng giá vật liệu hay sử dụng vật tư ngoài tiêu chuẩn, gây tăng giá thành căn hộ.

Cơ quan quản lý yêu cầu Vinhomes sử dụng công bố giá vật liệu tại Sở Xây dựng hoặc báo giá, chứng thư thẩm định với các vật liệu chưa có trong công bố, để đảm bảo giá bán nhà ở xã hội được tính toán đúng, đủ, không bị đội lên bất hợp lý. Bên cạnh đó, nhà đầu tư phải tuân thủ chặt chẽ Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản và các quy định liên quan trong suốt quá trình triển khai.

Sở Xây dựng cũng đề nghị Cổng thông tin điện tử thành phố đăng tải toàn bộ Quyết định phê duyệt giá và trách nhiệm của Vinhomes để người dân dễ dàng tiếp cận thông tin, bảo đảm sự minh bạch trong công tác quản lý và mua bán nhà ở xã hội.

Với quy mô lớn, mức giá cụ thể và quy trình kiểm toán, quyết toán chặt chẽ, dự án nhà ở xã hội Tràng Cát đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân Hải Phòng. Việc công khai giá bán tạm tính lần này được xem là bước quan trọng giúp người mua chủ động kế hoạch tài chính, đồng thời bảo đảm quyền lợi khi dự án chính thức bàn giao trong thời gian tới.