Lương 7 triệu giờ là tạm ổn?

“Lương bao nhiêu là cao, thu nhập chừng nào là thấp?” vốn là câu hỏi khó tìm đáp án chung, đúng với tất cả. Bởi mỗi ngành nghề lại có 1 mức lương cơ bản khác nhau, chưa kể, vấn đề này còn phụ thuộc vào kinh nghiệm lẫn “tuổi nghề” của từng người.

Nếu phải đưa ra một lời khẳng định ít sai số nhất, thì có lẽ chỉ là: Người đi làm 3-4 năm mà lương vẫn như thời còn là “tấm chiếu mới”, chắc cũng cần xem lại. Lương khởi điểm có thể chưa cao nhưng dần dần cũng phải tăng lên, đây là điều bình thường, không có gì đáng bàn cãi.

Mới đây, một cô gái 27 tuổi cũng thắc mắc điều tương tự. Băn khoăn của cô đơn giản là lương 7 triệu có được coi là “tạm ổn” hay không, vì xung quanh cô nhiều người lương chỉ 4-5 triệu/tháng.

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người bày tỏ quan điểm không đồng tình với suy nghĩ của cô. Bởi cứ cho là 7 triệu/tháng đủ chi tiêu khi còn độc thân, nhưng rất khó để tiết kiệm hay có dư. Chưa kể sau này có gia đình, 7 triệu chắc chắn là khó đủ để nuôi con. Hơn tất cả, việc cô nhìn vào những người lương 4-5 triệu để thấy con số 7 triệu/tháng là “tạm ổn”, chứng tỏ bản thân có phần thiếu chí tiến thủ.

“Mình phải nhìn những người hơn mình để có động lực phấn đấu chứ sao lại nhìn những người kém mình vậy? Không phải lúc nào hài lòng với hiện tại quá cũng là tốt đâu. Không biết em đang ở đâu, làm công việc gì chứ chị ở quê, lương công nhân ít cũng 11-12 triệu/tháng rồi” - Một người chia sẻ.

“7 triệu sao mà gọi là ổn được trời? Đủ tiêu thôi thì không gọi là ổn, phải có dư chút, chưa bàn xa xôi đến chuyện mua nhà, mua đất nhưng cũng phải có chút tiền phòng thân thì mới được chứ. Bảo 10 triệu/tháng thực nhận là tạm ổn thì còn nghe được” - Một người khác thẳng thắn.

“Quan trọng không phải là 7 triệu đủ tiêu hay không, mà là cách nghĩ này thì cũng khó mà tăng thu nhập được lắm, chẳng thấy có chút nào dấu hiệu phấn đấu ở đây. Ai lại nhìn người lương 4-5 triệu để làm thước đo bao giờ?” - Một người bày tỏ.

“27 tuổi bình thường thì cũng đi làm 3 năm là ít rồi, trừ khi bạn mới chuyển ngành, kiểu là người mới thì 7 triệu nghe tạm ổn, chứ có kinh nghiệm rồi mà vẫn 7 triệu thì là bất ổn đấy” - Một người cho hay.

Phải làm sao để tăng thu nhập trong bối cảnh hiện tại?

Ở thời điểm hiện tại khi làn sóng sa thải vẫn còn chưa lắng xuống, việc tìm thêm công việc phụ hay kiếm 1 nghề tay trái để tăng thu không phải điều đơn giản, nhưng cũng không phải là bất khả thi nếu bạn làm được 3 việc dưới đây.

1 - Hiểu rõ giá trị bản thân để tối ưu thu nhập chính

Bước đầu tiên để cải thiện thu nhập không phải là chạy đi tìm việc phụ, cũng không phải là lao vào đầu tư, mà là nhìn lại công việc hiện tại. Rất nhiều người bỏ qua yếu tố này: Họ làm việc chăm chỉ, ổn định, nhưng lại không đánh giá đúng giá trị của bản thân trên thị trường lao động.

Việc nhận ra mình đang được trả công dưới mức năng lực có thể là bước ngoặt để thương lượng lại lương, chuyển việc hoặc nâng cấp kỹ năng nhằm bước lên một vị trí cao hơn. Trên thực tế, cách tăng thu nhập nhanh và bền nhất vẫn là tối ưu hóa công việc chính. Một khi bạn có thể chuyển từ vị trí nhân viên sang chuyên viên, từ chuyên viên lên quản lý hoặc freelancer tự do với năng suất cao, thì thu nhập chính cũng sẽ tăng theo và đó là nền tảng an toàn nhất để cải thiện thu nhập.

2 - Biến tài lẻ thành nguồn thu phụ

Chúng ta thường có nhiều hơn một khả năng kiếm tiền, chỉ là phần lớn các kỹ năng còn nằm yên trong vùng "chưa được khai phá". Trong thời đại mà mọi thứ đều tiềm năng bán được, từ kiến thức, kinh nghiệm, đến năng khiếu cá nhân thì việc để kỹ năng ngủ quên là một sự lãng phí lớn.

Điều quan trọng không phải là tạo ra một nguồn thu khổng lồ ngay lập tức, mà là tập luyện thói quen biến thứ mình biết làm thành giá trị có thể quy đổi ra tiền. Một khi kỹ năng phụ đã sinh lời đều đặn, bạn có thể từ từ nâng cấp nó thành một nhánh thu nhập phụ bền vững.

3 - Đầu tư thông minh dựa trên sự hiểu biết cá nhân

Sau khi tối ưu thu nhập chính và bắt đầu có dòng tiền từ kỹ năng phụ, bước tiếp theo để đa dạng hóa thu nhập chính là đầu tư, nhưng không phải đầu tư theo phong trào. Một người có thể kiếm tiền tốt từ đầu tư bất động sản, trong khi người khác lại thành công nhờ cổ phiếu hoặc kinh doanh nhỏ. Không có kênh đầu tư tối ưu cho tất cả mọi người.

Thứ bạn cần là chọn một lĩnh vực mình đủ hiểu hoặc có thể chủ động tìm hiểu sâu, sau đó bắt đầu với số tiền nhỏ để vừa học vừa trải nghiệm. Đầu tư không chỉ là đặt tiền để chờ sinh lời, mà còn là cách để bạn hiểu hơn về dòng tiền, tâm lý thị trường và rèn luyện tư duy tài chính. Quan trọng nhất, đầu tư giúp bạn chuyển từ người chỉ biết làm để kiếm tiền sang người có thể khiến tiền làm việc cho mình.

Và khi thu nhập của bạn đến từ 3 nguồn: Công việc chính, công việc phụ và lãi đầu tư, thì rủi ro tài chính cá nhân sẽ giảm đáng kể, đồng thời cơ hội tăng trưởng sẽ mở rộng theo thời gian.