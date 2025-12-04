2025 ổn phết: Tặng bố 2 cây vàng, mua cho mẹ iPhone mới và chưa hết!

“Nhằng cái đã hết năm” .

Có lẽ đây là cảm nhận chung của không ít người lúc này. Tháng 12 rồi, giống như mọi năm thôi, tầm này chắc hẳn ai cũng có cảm giác muốn nhìn lại 1 năm vừa qua, xem mình đã làm được những gì, và đâu là những “gạch đầu dòng” còn đang dang dở.

Những ngày gần đây trên MXH Thread, “chế độ” tổng kết năm đã bắt đầu “sáng đèn”.

Một năm cũng năng suất!

Có người đầu năm còn loay hoay thất nghiệp, cuối năm đã thành công tìm “bến đỗ mới”. Có người bắt đầu biết lo cho gia đình, biết sống tiết kiệm hay nói chung là suy nghĩ đã trưởng thành hơn. Mỗi người một câu chuyện và những thành tựu nho nhỏ khác nhau nhưng nhìn chung, ai cũng có một năm “năng suất” theo cách của riêng mình.

Như cô gái trong câu chuyện dưới đây, thành tựu của 2024 và 2025 gói gọn trong vài gạch đầu dòng: Mua tặng bố 2 cây vàng, đổi iPhone cho mẹ, còn tặng mẹ thêm trang sức vàng 2 chỉ và 15 triệu đồng nhân dịp 20/10 vừa qua…

Nguyên văn chia sẻ của cô gái 20 tuổi, đi du học xa nhà, cố gắng làm việc kiếm tiền và tiết kiệm để tự mua vé báy may về thăm gia đình, cũng như mua quà tặng bố mẹ, ông bà (Ảnh chụp màn hình)

Hay như chàng trai này, nhìn lại 2025 và thấy mình trưởng thành hơn, biết tiết kiệm, biết tự ghi nhận chính mình và không ngừng tìm cách phát triển bản thân.

Bài học đầu tiên đúc kết được khi nhìn lại 2025: Kiếm bao nhiêu tiền không quan trọng bằng việc tiết kiệm được bao nhiêu tiền (Ảnh chụp màn hình)

Một người khác thì thay vì nhìn lại 2025, đã tự đặt ra mục tiêu cho 2026 bằng cách tư duy ngược: “Từ hôm nay tiết kiệm 1 ít bỏ ống heo, cuối năm sau nhìn lại có khi hết hồn!” .

Cách “thử tư duy ngược” để 2026 bùng nổ hơn 2025 (Ảnh chụp màn hình)

Tựu trung lại, một năm qua đi, muốn biết mình đã làm được những gì và cần làm thêm những gì, cứ nhìn lại chính mình của 1 năm trước là sẽ rõ, chứ chẳng cần so sánh với ai hay điều gì xa vời. Bởi mỗi chúng ta có một lộ trình, một mục tiêu và một “vận tốc” khác nhau, miễn sao thấy mình không dậm chân tại chỗ, thì thành tựu nào cũng đều là thứ đáng ghi nhận!

Lên dây cót tinh thần cho 2026: Cần chuẩn bị những gì?

Đương nhiên, chúng ta không ai có thể lường trước được hết những khó khăn hay những điều không như ý sẽ xảy đến với mình. Một kịch bản chi tiết về đường đi nước bước là điều chẳng cần thiết, nhưng như vậy không có nghĩa là đến đâu hay đến đó. Sự chuẩn bị thực ra cũng đơn giản thôi, quan trọng là có muốn làm hay không.

1 - Quỹ dự phòng

2025 cho chúng ta thấy một thực tế có phần khá phũ phàng: Làn sóng sa thải chưa qua đi, ai cũng có thể thất nghiệp bất cứ lúc nào, chẳng có gì đảm bảo tên mình không xuất hiện trong danh sách cắt giảm, dù mình đã nỗ lực đến đâu. Thế nên, quỹ dự phòng lúc này không còn là việc “làm được thì tốt, không cũng chẳng sao” nữa mà đã trở thành gạch đầu dòng bắt buộc.

Một khoản quỹ dự phòng tương đương ít nhất 6 tháng tiền sinh hoạt phí sẽ giúp chúng ta bớt bấp bênh, bớt hoảng loạn khi phải đối mặt với những tình huống không như ý, điển hình là giảm thu nhập, thất nghiệp hoặc đột xuất ốm đau,...

Tâm lý vững vàng trước biến cố cũng đồng nghĩa với việc giữ được quyền tự do lẫn tự chủ: Tự do rời bỏ môi trường không còn phù hợp, tự chủ trong việc lựa chọn “bến đỗ mới” thay vì phải bấm bụng nhận đại một lời mời làm việc chỉ vì đang bí tiền. Nghĩ thế thôi là sẽ có động lực tiết kiệm, dự phòng, vì chính mình chứ cũng chẳng phải vì ai khác.

2 - Nhiều hơn 1 nguồn thu nhập

Bởi vì làn sóng sa thải còn chưa qua, và chẳng ai dám chắc lúc nào nó sẽ chấm dứt, nên việc phụ thuộc vào một nguồn thu nhập vẫn là quyết định có phần rủi ro. Một sự thay đổi nhỏ ở công ty, ngành nghề biến động,… tất cả đều có thể khiến thu nhập chính bị ảnh hưởng.

Tầm quan trọng của đa dạng thu nhập, có lẽ chúng ta đều biết cả rồi và thực ra, cũng hiếm ai từ chối. Vấn đề chỉ là tìm mãi không thấy “nguồn thứ 2, thứ 3,...” ở đâu.

Nhưng dù vậy, cũng đừng nản hay từ bỏ. Điều quan trọng là dám bắt đầu và kiên trì. Có thể là học thêm 1 kỹ năng để tự mở ra cơ hội mới cho mình, có thể là nhận thêm việc phụ ngoài giờ hành chính,... Làm gì cũng được, miễn là có làm!

3 - Quỹ báo hiếu

Nghe thì có vẻ không liên quan đến việc chuẩn bị cho chính mình, nhưng thực ra quỹ báo hiếu là một phần quan trọng để chúng ta có thể sống nhẹ nhõm hơn. Trong rất nhiều gia đình, những khoản phát sinh cho bố mẹ như khám bệnh, mua thuốc, phụ thêm chi phí sinh hoạt… thường đến rất bất ngờ. Nếu không có sự chuẩn bị, những khoản này dễ trở thành áp lực.

Khi có một quỹ báo hiếu rõ ràng, bạn vừa thể hiện trách nhiệm với gia đình, vừa giảm bớt cảm giác bị động về tài chính. Mỗi tháng đóng góp một phần nhỏ, tích lũy dần thành khoản đủ dùng, sẽ giúp bạn không phải loay hoay trong bất lực mỗi khi nhà có việc.