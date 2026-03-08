Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn chiều nay ngày 8/3

Đối với giá vàng nhẫn trơn, hầu hết các thương hiệu lớn như DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải đều niêm yết ngang với giá vàng SJC, ở mức 182,0 – 185,0 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn ở Công ty SJC niêm yết mức thấp hơn, với 181,7 – 184,7 triệu đồng/lượng.

Tuần qua, giá vàng trong nước biến động rất mạnh với các phiên tăng – giảm đảo chiều liên tục, biên độ mỗi ngày có thể lên tới vài triệu đồng/lượng:

Ngày 2/3: Giá vàng đồng loạt tăng mạnh và chạm mốc lịch sử 191 triệu đồng/lượng, ghi nhận mức tăng khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Ngày 3/3: Giá vàng bất ngờ quay đầu giảm khoảng 3 triệu đồng/lượng, lùi về 185,2 – 188,2 triệu đồng/lượng.

Ngày 4/3: Giá vàng tiếp tục giảm đầu phiên rồi lại đảo chiều tăng khoảng 1-2 triệu đồng/lượng vào cuối ngày. Kết phiên ở mức 181,2 – 184,2 triệu đồng/lượng.

Ngày 5/3: Giá vàng biến động giằng co, thay đổi trong biên độ khoảng 0,5 – 1 triệu đồng/lượng. Đây là phiên "êm ả" hiếm hoi trong tuần qua. Kết phiên ở mức 181,7 – 184,7 triệu đồng/lượng.

Ngày 6/3: Giá vàng buổi sáng giảm mạnh 2,2 triệu đồng/lượng, sau đó bật tăng lại hơn 1 triệu đồng/lượng. Kết phiên ở mức 180,8 – 183,8 triệu đồng/lượng.

Ngày 7/3: Giá vàng tiếp tục tăng mạnh khoảng 1– 2 triệu đồng/lượng, niêm yết ở mức 182,0 – 185,0 triệu đồng/lượng.

Ngày 8/3: Giá vàng phiên giao dịch cuối tuần đi ngang.

Nhìn chung, giá vàng trong nước biến động mạnh chủ yếu do giá vàng thế giới tăng nhanh, căng thẳng địa chính trị khiến nhu cầu trú ẩn tăng, cùng với hoạt động chốt lời và bắt đáy của nhà đầu tư trong nước, khiến giá liên tục xuất hiện các nhịp tăng sốc, giảm sâu, phục hồi.

Kim loại quý đã trải qua một tuần biến động mạnh như "tàu lượn siêu tốc" do cú sốc và tâm lý lo ngại sau các cuộc không kích chung của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, khiến giá vàng có lúc vọt lên trên 5.400 USD/ounce vào đầu tuần, trước khi giảm trở lại khi thị trường đánh giá các hệ lụy tiềm tàng của một cuộc xung đột mới tại Trung Đông.

Giá vàng thế giới tăng mạnh phiên đầu tuần rồi quay đầu giảm mạnh, chấm dứt chuỗi 4 tuần tăng giá liên tiếp.

Khi tuần trôi qua, đồng USD, giá dầu và nhiều thị trường quan trọng khác liên tục điều chỉnh theo các thông tin mới từ Trung Đông. Tuy nhiên, giá vàng vẫn đi ngang, khi các nhà giao dịch kim loại vẫn chưa có thêm manh mối rõ ràng về tác động trung hạn của cuộc xung đột mới.

Tuần này, 18 chuyên gia đã tham gia khảo sát vàng của Kitco News. Sau khi giá vàng mất đà tăng, quan điểm của Phố Wall khá phân hóa, với chỉ một nửa số chuyên gia giữ quan điểm lạc quan.

Cụ thể, 9 chuyên gia (50%) dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 4 người (22%) cho rằng giá có thể giảm. 5 nhà phân tích còn lại (28%) đánh giá rủi ro tăng – giảm khá cân bằng trong ngắn hạn.

Trong khi đó, 340 nhà đầu tư cá nhân đã tham gia cuộc khảo sát trực tuyến của Kitco. Tâm lý của nhóm Main Street quay trở lại vùng hơn 60% lạc quan, tương tự giai đoạn sau đợt bán tháo hồi đầu tháng 2.

Trong số này, 211 nhà đầu tư (62%) dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới, 56 người (16%) cho rằng giá vàng sẽ giảm, còn 73 người (22%) kỳ vọng thị trường tiếp tục đi ngang và tích lũy trong tuần tới.

Lịch kinh tế tuần tới sẽ có nhiều dữ liệu quan trọng về lạm phát và tăng trưởng, cùng với các chỉ số phản ánh thị trường nhà ở Mỹ và sức khỏe của người tiêu dùng. Những dữ liệu được cho sẽ có tác động tới xu hướng đồng USD và định hướng lãi suất của Cục dự trữ liên bang Mỹ sẽ có ảnh hưởng tới giá vàng.