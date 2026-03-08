Giá vàng hôm nay 8-3: Dự báo mới nhất sau một tuần biến động rất mạnh

Sáng 8-3, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 182 triệu đồng/lượng mua vào, 185 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2 triệu đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được niêm yết lần lượt 181,7 – 184,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm trở lại sau một tuần biến động rất mạnh. Giá vàng tăng mạnh lên xấp xỉ 191 triệu đồng/lượng vào đầu tuần. Sau đó lao dốc về sát 182 triệu đồng khi vàng thế giới bị bán tháo do áp lực chốt lời. Những ngày sau đó, giá vàng tiếp tục biến động rất mạnh nhưng đã hồi phục đáng kể vào cuối tuần.

Dù vậy, thị trường quốc tế, giá vàng chốt tuần giao dịch ở mức 5.174 USD/ounce, giảm khoảng 106 USD/ounce so với tuần trước.

Giá vàng trong nước biến động mạnh tuần qua

Theo khảo sát về giá vàng tuần tới của Kitco, cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư đều kỳ vọng giá kim loại quý sẽ tăng trở lại trong những ngày tới.

Cụ thể, tại cuộc khảo sát ở Phố Wall, có 18 chuyên gia phân tích tham gia trả lời. Trong đó có 50% cho rằng giá vàng sẽ tăng, 22% dự báo giá giảm và 28% còn lại nhận định giá đi ngang.

Tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, các nhà đầu tư cá nhân lạc quan về đà đi lên của giá vàng. Có 340 nhà đầu tư trả lời với con số 60% người được hỏi nói giá vàng tăng tiếp, chỉ 16% cho rằng giá giảm và 22% còn lại nhận định kim loại quý đi ngang.

Dù giới phân tích nhận định giá vàng giảm tiếp nhưng số lượng chuyên gia lạc quan với triển vọng của kim loại quý vẫn áp đảo. Ông Colin Cieszynski, chiến lược gia trưởng thị trường tại SIA Wealth Management, nói với Kitco rằng những ngày này không chỉ giá vàng biến động mà các tài sản khác cũng tăng. Xu hướng của vàng vẫn tích cực khi liên tục đứng vững trên mốc 5.000 USD/ounce. Dù đồng USD đi lên nhưng vai trò trú ẩn an toàn của vàng chưa thay đổi.

Ở chiều ngược lại, trong báo cáo chiến lược tháng 3-2026, Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng giá vàng tăng nhờ nhu cầu phòng vệ của nhà đầu tư khi căng thẳng địa chính trị gia tăng. Tuy nhiên, giá năng lượng lên quá cao có thể khiến ngân hàng trung ương các nước đảo chiều chính sách để bình ổn lạm phát. Khi đó, giá vàng sẽ bất lợi.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 164 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 21 triệu đồng.