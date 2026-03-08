Giá vàng hôm nay 8/3: Chững lại khi giá dầu tăng cao

Giá vàng chững lại khi nhà đầu tư thường chuyển sự chú ý trở lại các yếu tố kinh tế vĩ mô như giá năng lượng, biến động tiền tệ và kỳ vọng chính sách tiền tệ.

Xung đột tại Trung Đông đẩy giá năng lượng tăng cao, làm dấy lên lo ngại về áp lực lạm phát quay trở lại. Giá dầu tăng có thể lan tỏa tới toàn bộ nền kinh tế toàn cầu thông qua chi phí vận chuyển và sản xuất cao hơn.

Nếu lạm phát tiếp tục duy trì ở mức cao, các ngân hàng trung ương có thể buộc phải giữ chính sách tiền tệ thắt chặt hoặc trung lập, ngay cả khi tăng trưởng kinh tế chậm lại.

Theo The Economic Times, một nguyên nhân chính khiến giá vàng không tăng cao là đồng USD đang mạnh lên khi các nhà đầu tư dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể giữ lãi suất ở mức cao lâu hơn dự kiến. Bên cạnh đó, một số nhà đầu tư cũng chốt lời sau khoảng thời gian giá vàng tăng trước đó.

Các chuyên gia nhận định, giá vàng có thể còn biến động mạnh trong thời gian tới. Nếu xung đột địa chính trị kéo dài hoặc kinh tế toàn cầu bất ổn, nhu cầu tìm “tài sản trú ẩn” có thể khiến giá vàng tăng trở lại. Ngược lại, nếu đồng USD mạnh, giá vàng có thể chịu áp lực giảm trong ngắn hạn.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng hôm nay chững lại. (Ảnh minh họa: Minh Đức)

Lúc 6h ngày 8/3, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 182 triệu đồng/lượng (mua) - 185 triệu đồng/lượng (bán), tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 182 triệu đồng/lượng (mua) và 185 triệu đồng/lượng (bán), tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 5.172 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Ông Ilya Spivak, Trưởng bộ phận vĩ mô toàn cầu tại Tastylive, nhận định vàng có thể sớm rũ bỏ áp lực bán tháo, trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và nhà đầu tư vẫn có nhu cầu cao đối với các loại tài sản “trú ẩn an toàn”.

Ông Christopher Wong, chiến lược gia tại OCBC, khẳng định các yếu tố nền tảng hỗ trợ vàng như bất ổn địa chính trị, chính sách khó dự đoán và nhu cầu đa dạng hóa danh mục đầu tư vẫn được giữ vững, ít nhất là trong ngắn hạn.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà đầu tư hiện kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách diễn ra vào ngày 18/3 tới.

Chuyên gia phân tích thị trường cao cấp Darin Newsom tại Barchart.com cũng dự báo giá vàng tăng và cho rằng bối cảnh hiện tại chưa có thay đổi đáng kể. Theo ông, những bất định liên quan đến các động thái quân sự tiềm tàng của Mỹ khiến lựa chọn an toàn nhất vẫn là nắm giữ vàng.

Trong khi đó, BNP Paribas nhận định nhu cầu đầu tư vàng vật chất sẽ là động lực chính trong năm nay.

Ngân hàng này cho biết các quỹ ETF được bảo chứng bằng vàng vật chất đã tích lũy khoảng 2 triệu ounce từ đầu năm, đồng thời dự báo lượng mua vàng miếng và vàng xu của nhà đầu tư Trung Quốc sẽ cao hơn so với năm 2025.