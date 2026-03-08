Đi làm từ năm 14 tuổi, đến năm 20 tuổi có 2,5 tỷ đồng tiết kiệm

Câu chuyện về Ben - Một chàng trai Gen Z sống tại Canberra (Úc), gần đây đã khiến nhiều người bất ngờ. Ở độ tuổi 20, Ben có trong tay khoản tiết kiệm 100.000 USD (khoảng 2,5 tỷ đồng) chỉ nhờ những công việc thời vụ - điều mà đa số mọi người đều cho rằng “chẳng đáng bao nhiêu”.

Đi làm từ năm 14 tuổi, có tiền nhờ đầu tư

Ben bắt đầu kiếm tiền từ khá sớm. Khi mới 14 tuổi, Gen Z này đã làm công việc bán thời gian tại McDonald’s và bắt đầu hình thành thói quen tiết kiệm từ đó. Sau nhiều năm đi làm, hiện Ben đã tích lũy được hơn 100.000 USD (khoảng 2,5 tỷ đồng), 70.000 USD (khoảng 1,75 tỷ đồng) trong đó được đem đầu tư vào các quỹ ETF. Mục tiêu của chàng trai trẻ là trong vòng 1-2 năm tới có thể mua căn nhà đầu tiên cho mình.

Ngoài công việc làm nhân viên bán hàng cho McDonald’s , Ben còn nhận thêm các công việc hỗ trợ người khuyết tật. Song song với đó, cậu bạn còn làm thêm cho 1 tiệm sửa xe ô tô với công việc chủ yếu là rửa xe - đánh bóng xe. Tính ra hiện tại, Ben có tới 3 nguồn thu nhập và tất cả đều là lao động tay chân thời vụ.

Theo Ben, việc còn sống cùng bố mẹ giúp cậu bạn giảm đáng kể chi phí sinh hoạt vì không mất tiền thuê nhà. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng hơn là kỷ luật chi tiêu. Ben cho biết mình không phải kiểu người “cắt giảm mọi thứ đến mức khắc nghiệt”, nhưng luôn cố gắng giữ nguyên tắc: chỉ tiêu tiền cho những thứ thực sự cần thiết và tránh những khoản chi dễ trở thành thói quen tốn kém.

Không đặt đồ ăn ngoài, không mua xe mới, hạn chế vui chơi cuối tuần

Một trong những khoản chi mà Ben cho rằng nhiều người trẻ đang lãng phí là dịch vụ giao đồ ăn. Ben nói mình gần như chưa từng sử dụng các ứng dụng như Uber Eats hay DoorDash . Theo quan sát của Ben, đây là một thói quen tiêu tiền rất dễ “nghiện”: chỉ vài lần đặt đồ ăn vì tiện lợi, bạn có thể hình thành thói quen chi tiêu thường xuyên cho việc này mà không nhận ra tổng số tiền đã tăng lên đáng kể. Nhiều người có thể chi khoảng 60-80 USD mỗi tuần (khoảng 1,5-2 triệu đồng) cho dịch vụ đồ ăn giao tận nhà. Về lâu dài, khoản chi nhỏ này có thể trở thành con số rất lớn trong một năm.

Dữ liệu nghiên cứu tại Úc cũng cho thấy điều tương tự. Người Úc trung bình chi khoảng 91 USD mỗi tuần (khoảng 2,3 triệu đồng) cho các dịch vụ giao đồ ăn, tương đương 394 USD mỗi tháng (khoảng 9,8 triệu đồng) và khoảng 4.723 USD mỗi năm (gần 118 triệu đồng). Đối với Gen Z, con số thậm chí cao hơn, lên tới khoảng 119 USD mỗi tuần (gần 3 triệu đồng). Điều này cho thấy chỉ riêng thói quen đặt đồ ăn cũng có thể “ăn mòn” một khoản tiền lớn mà nhiều người không để ý.

Khoản chi thứ hai mà Ben cho rằng nên tránh là mua xe mới khi chưa thực sự cần thiết. Theo anh, xe hơi mới thường mất giá rất nhanh ngay sau khi lăn bánh. Với những người trẻ đang cố gắng xây dựng nền tảng tài chính, việc bỏ ra hàng chục nghìn USD (tương đương hàng trăm triệu đồng) cho một tài sản giảm giá nhanh có thể khiến kế hoạch tiết kiệm bị chậm lại nhiều năm. Vì vậy, Ben cho rằng lựa chọn hợp lý hơn là mua xe cũ chất lượng tốt hoặc trì hoãn việc mua xe nếu chưa cần thiết.

Thói quen chi tiêu thứ ba mà Ben cảnh báo là việc ra ngoài vui chơi, ăn uống mỗi tuần. Với nhiều người trẻ, đây là cách giải tỏa căng thẳng sau giờ làm, nhưng nếu duy trì đều đặn mỗi tuần, tổng chi phí có thể tăng rất nhanh. Theo Ben, thay vì coi việc đi chơi là một “nghi thức bắt buộc” mỗi cuối tuần, mọi người có thể cân nhắc giảm tần suất hoặc chọn những hoạt động ít tốn kém hơn. Điều quan trọng là giữ sự cân bằng giữa tận hưởng cuộc sống và mục tiêu tài chính dài hạn.

Câu chuyện của Ben gây chú ý không chỉ vì số tiền tiết kiệm không nhỏ ở độ tuổi rất trẻ, mà còn vì nó đi ngược lại định kiến phổ biến rằng Gen Z thường chi tiêu bốc đồng. Trên thực tế, nhiều nghiên cứu cho thấy người trẻ ngày nay đang ngày càng quan tâm đến việc xây dựng quỹ dự phòng và tiết kiệm cho tương lai. Một số khảo sát thậm chí chỉ ra rằng Gen Z là nhóm có ý định tiết kiệm mạnh mẽ nhất trong các thế hệ tại Úc, với đa số người trẻ chủ động dành tiền cho mục tiêu dài hạn như mua nhà hoặc đầu tư.

Tuy nhiên, Ben cũng thừa nhận hoàn cảnh của mình không phải ai cũng có thể áp dụng hoàn toàn. Việc sống cùng gia đình giúp anh giảm bớt gánh nặng chi phí, trong khi nhiều người trẻ khác phải tự trang trải tiền thuê nhà và sinh hoạt. Dù vậy, thông điệp chính mà anh muốn chia sẻ vẫn rất rõ ràng: tiết kiệm không phải là từ bỏ mọi niềm vui, mà là ý thức rõ ràng về việc tiền của mình đang đi đâu.

(Theo Yahoo Finance)