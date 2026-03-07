37 tuổi bị đuổi việc, có 500 triệu tiền vốn: Tính mở luôn tiệm vàng!

Đùng cái thất nghiệp vì bị sa thải là tình trạng của không ít người, bởi làn sóng cắt giảm nhân sự vẫn còn đang diễn ra. Trong tình huống này, đa số sẽ nghĩ tới việc tìm một công việc văn phòng khác, hoặc chuyển sang kinh doanh buôn bán nếu trong tay có “một ít vốn”.

Tâm sự của người phụ nữ 37 tuổi trong câu chuyện dưới đây cũng là 1 trường hợp như vậy. Tuy nhiên, mặt hàng kinh doanh mà cô đang hướng tới lại khiến nhiều người không khỏi bất ngờ: Mở tiệm bán vàng!

Nguyên văn bài đăng của cô (Ảnh chụp màn hình)

Trong phần bình luận của bài đăng, đa số mọi người đều đồng tình: Vốn 500 triệu mà muốn mở tiệm vàng, thì 1 là phải vay thêm tiền tỷ, còn nếu không muốn vay thì khả năng cao là không thể.

“Mom này táo bạo thật, tính mở tiệm vàng luôn… 500 triệu tính ra bây giờ mua được chưa đến 3 cây vàng. Chưa bàn tới thủ tục liên kết với các thương hiệu vàng lớn, thủ tục đăng ký kinh doanh,... đã thấy không khả thi rồi. Muốn kinh doanh tiệm vàng thì vốn tiền tỷ là ít” - Một người chia sẻ.

“Ý là không cần có kiến thức kinh doanh cũng thấy không khả thi rồi. Bạn có 500 triệu, cứ cho là không mất phí thi công thiết kế tiệm vàng, thì 500 triệu đấy sao đủ “nhập hàng”. Khách đến bán vàng, bạn không có tiền thu mua; mà khách đến mua vàng, bạn không có đủ vàng để bán thì sao mà kinh doanh nổi” - Một người phân tích.

“Tư duy như này thì khuyên thật là mom chỉ hợp đi làm văn phòng thôi ấy. Đừng kinh doanh gì cả chứ không có khi đang từ có 500 triệu thành âm tiền tỷ” - Một người khác khuyên.

“Người cản bạn mở tiệm vàng thì nhiều rồi, còn mình thì nghĩ bạn nên ở thành phố tiếp đi. 1 là cố tìm việc văn phòng đúng chuyên môn xưa giờ, 2 là nếu không tìm được thì ở thành phố cũng có nhiều công việc lao động chân tay, thu nhập cũng khá chứ về quê chưa biết làm gì ra tiền thì đừng về. 37 tuổi không trẻ nhưng cũng không thể cứ ngồi chơi cả ngày đến lúc già. Chị giúp việc nhà mình 42 tuổi, ngày đi dọn tầm 2-3 cái nhà, thêm việc đi đón con cho chủ nhà nữa, thấy kể lương tháng cũng 12-14 triệu” - Một người gợi ý.

Làm sao để vượt qua giai đoạn thất nghiệp ở tuổi trung niên?

1. Chuyển hướng kinh doanh: Cần cân nhắc kỹ yếu tố nguồn vốn và tiềm năng hòa vốn

Thất nghiệp ở tuổi trung niên đôi khi khiến nhiều người nghĩ ngay đến chuyện tự kinh doanh để chủ động hơn về thời gian cũng như thu nhập. Tuy nhiên, đây là lựa chọn cần được cân nhắc kỹ, đặc biệt là về nguồn vốn và khả năng hòa vốn.

Ở giai đoạn này, nếu mất hết nguồn tiền tích lũy, chúng ta thường không còn nhiều cơ hội để “làm lại từ đầu”. Điều này đồng nghĩa với việc giai đoạn nghỉ hưu sẽ khá bấp bênh. Thế nên thay vì đầu tư lớn ngay từ đầu, nhiều người chọn cách bắt đầu nhỏ, thử nghiệm thị trường trước rồi mới mở rộng.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Ví dụ, nếu có kinh nghiệm trong lĩnh vực ẩm thực, có thể bắt đầu bằng bán hàng online hoặc nhận đặt món theo đơn trước khi mở cửa hàng. Nếu từng làm trong lĩnh vực bán hàng, có thể tận dụng mạng lưới quen biết để kinh doanh sản phẩm quen thuộc thay vì bước vào một ngành hoàn toàn mới.

Bên cạnh đó, yếu tố hòa vốn cũng cần được tính toán rõ ràng: chi phí ban đầu bao nhiêu, mỗi tháng cần bán được bao nhiêu để bù chi phí, và mất bao lâu để bắt đầu có lãi. Những con số này giúp người kinh doanh tránh rơi vào tình trạng “đốt vốn” mà không nhận ra. Quan trọng hơn, việc chuyển hướng sang kinh doanh không nhất thiết phải là bước đi quá lớn. Nhiều người chỉ coi đó là nguồn thu tạm thời trong lúc tìm công việc mới, nhưng nếu làm tốt thì nó có thể trở thành hướng đi lâu dài. Cách tiếp cận linh hoạt, bắt đầu vừa sức và kiểm soát rủi ro thường là lựa chọn phù hợp hơn cho người ở tuổi trung niên.

2. Tiếp tục đi làm văn phòng: Cần cải thiện hồ sơ năng lực, chuyên môn

Không ít người ở tuổi trung niên vẫn muốn tiếp tục con đường làm việc văn phòng, nhưng thực tế thị trường lao động hiện nay cạnh tranh khá cao, đặc biệt khi doanh nghiệp thường ưu tiên ứng viên trẻ có khả năng học hỏi, thích nghi nhanh.

Vì vậy, nếu muốn quay lại môi trường văn phòng, việc đầu tiên cần làm là nhìn lại hồ sơ năng lực của mình. Một bản CV nhiều năm kinh nghiệm chưa chắc đã đủ thuyết phục nếu chỉ liệt kê công việc cũ mà không làm rõ giá trị mình mang lại.

Ngoài ra, việc cập nhật kỹ năng mới cũng rất quan trọng. Điều này không nhất thiết phải là những khóa học dài hạn, đôi khi chỉ cần bổ sung một vài kỹ năng phù hợp với xu hướng công việc hiện tại như sử dụng công cụ số, quản lý dự án, hoặc kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ trong môi trường làm việc hiện đại.

Một điểm đáng chú ý là người ở tuổi trung niên thường có lợi thế về sự ổn định và kinh nghiệm xử lý vấn đề, đây là điều nhiều doanh nghiệp vẫn đánh giá cao nếu được thể hiện đúng cách. Vì vậy, thay vì chỉ gửi hồ sơ hàng loạt, hãy chủ động kết nối lại với đồng nghiệp cũ, đối tác cũ hoặc mạng lưới nghề nghiệp để tìm cơ hội phù hợp hơn. Khi hồ sơ năng lực được làm mới và cách tiếp cận thị trường việc làm trở nên chủ động hơn, cơ hội quay lại môi trường văn phòng vẫn hoàn toàn khả thi.