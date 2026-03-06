Đi làm 8 năm tiết kiệm được 3,9 tỷ đồng: Chàng trai 28 tuổi tiết lộ 3 thói quen “làm nên chuyện”

Mới đây, câu chuyện của Lamar Mangal - Chàng trai 28 tuổi sống tại Anh, đã khiến nhiều người nhận ra và thấm thía hơn tầm quan trọng của thói quen đầu tư đều đặn.

Khởi điểm của Lamar cũng giống như đa số các bạn trẻ khác: Thu nhập bình thường, xuất thân cũng không có gì đặc biệt vì cha mẹ không giàu có. Dẫu vậy, sau 8 năm đi làm, Lamar đã có khoản tiền tiết kiệm 125.000 bảng Anh (khoảng 3,9 tỷ đồng). Bí quyết mà chàng trai Gen Z này chia sẻ lại đơn giản đến không ngờ

Chi tiêu có kỷ luật, tiết kiệm thành thói quen và quan trọng nhất: “Không đợi giàu mới đầu tư”

Lamar sinh ra tại Cuba và chuyển đến Anh cùng gia đình khi còn nhỏ. Một trong những ký ức đáng nhớ nhất thời thơ ấu của anh liên quan đến bài học về tiền bạc do bà ngoại truyền lại. Khi Lamar khoảng 9 tuổi, bà nói rằng mỗi khoản tiền tiêu vặt cậu tiết kiệm được, bà sẽ “nhân đôi” số tiền đó. Điều tưởng chừng đơn giản ấy lại gieo vào đầu cậu bé suy nghĩ rằng tiền có thể sinh sôi nếu biết giữ lại và sử dụng đúng cách. Sau này khi trưởng thành, Lamar cho rằng đó chính là bài học đầu tiên giúp anh hiểu được sức mạnh của tiết kiệm và đầu tư.

Lamar và bà ngoại - "người thầy" đầu tiên dạy anh thói quen tiết kiệm

Lamar bắt đầu hành trình tích lũy tài sản khi 20 tuổi, lúc mới đi làm. Công việc đầu tiên của anh thuộc lĩnh vực tuyển dụng, mức lương 20.000 bảng Anh mỗi năm (khoảng 630 triệu đồng). Thu nhập khi đó không quá cao, nhưng Lamar có một lợi thế lớn: Sống cùng gia đình. Cha mẹ Lamar đặt ra một quy tắc khá đặc biệt: Nếu anh chứng minh được mình nghiêm túc tiết kiệm, bố mẹ sẽ cho anh “ở nhà miễn phí” mà không cần đóng góp vào chi tiêu hàng tháng của gia đình. Nhờ vậy, Lamar gần như chỉ phải chi cho việc đi lại và một số khoản cá nhân nhỏ, còn phần lớn thu nhập được dành để tiết kiệm. Có thời điểm, anh để dành tới 70% tiền lương mỗi tháng.

Kỷ luật này giúp Lamar tích lũy rất nhanh. Trong vòng bốn năm đầu tiên đi làm, anh đã tiết kiệm được khoảng 40.000 bảng Anh (khoảng 1,25 tỷ đồng). Toàn bộ số tiền ban đầu được gửi trong các tài khoản tiết kiệm có lãi suất cao, thường trên 3% mỗi năm. Theo Lamar, bước đi này giúp anh hình thành thói quen giữ tiền và nhìn thấy số dư tăng lên từng chút một, từ đó có thêm động lực để tiếp tục tiết kiệm.

Đến năm 24 tuổi, sau khi dành thời gian tìm hiểu về đầu tư cá nhân, Lamar quyết định bước sang giai đoạn tiếp theo: Đầu tư tài chính để “tiền đẻ ra tiền”. Anh chuyển 5.000 bảng Anh (khoảng 155 triệu đồng) từ tài khoản tiết kiệm sang tài khoản đầu tư và bắt đầu rót thêm khoảng 300 bảng Anh (10,5 triệu đồng) mỗi tháng.

Kiên trì đầu tư dù chưa thấy lãi

Lamar cho biết năm đầu tiên bén duyên với hành trình đầu tư không hề suôn sẻ. Thị trường biến động khiến danh mục của Lamar gần như không tăng trưởng. Tuy nhiên, thay vì rút tiền ra, anh tiếp tục giữ vững chiến lược và đầu tư đều đặn. Theo Lamar, chính sự kiên nhẫn trong giai đoạn đầu này đã tạo nên khác biệt lớn. Sau khi thị trường hồi phục, giá trị danh mục bắt đầu tăng nhanh hơn so với việc chỉ gửi tiền trong ngân hàng.

Cũng trong giai đoạn này, Lamar chuyển sang công việc mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin, với mức thu nhập cao hơn. Khi thu nhập tăng, anh không thay đổi thói quen chi tiêu quá nhiều mà tiếp tục duy trì lối sống khá giản dị. Thay vì mua sắm đồ hiệu hay vay tiền mua xe, Lamar chọn cách nâng dần tỷ lệ đầu tư. Có thời điểm, anh dành gần một nửa thu nhập hàng tháng để đưa vào tài khoản đầu tư.

Lamar

Đến nay, Lamar đã đầu tư tổng cộng khoảng 58.000 bảng Anh (khoảng 1,8 tỷ đồng). Nhờ tăng trưởng của thị trường, khoản đầu tư này đã sinh thêm khoảng 15.000 bảng Anh (525 triệu đồng), nâng tổng giá trị danh mục lên khoảng 73.000 bảng Anh (khoảng 2,3 tỷ đồng). Phần còn lại trong tổng số 125.000 bảng Anh (3,9 tỷ đồng) của anh được giữ trong các tài khoản tiết kiệm khác nhau, bao gồm quỹ tiết kiệm dài hạn và tài khoản chung với bạn gái để chuẩn bị cho kế hoạch kết hôn trong tương lai.

Hiện tại, Lamar chủ yếu đầu tư vào các quỹ ETF - dạng quỹ mô phỏng theo chỉ số thị trường và bao gồm nhiều cổ phiếu khác nhau. Theo anh, đây là lựa chọn phù hợp với người mới vì chi phí thấp, ít phức tạp và giúp phân tán rủi ro. Điều quan trọng nhất không phải là chọn đúng cổ phiếu “ăn đậm” mà là duy trì việc đầu tư đều đặn trong thời gian dài.

Ngoài đầu tư, Lamar còn áp dụng một phương pháp quản lý tiền khá đơn giản nhưng hiệu quả, gọi là “sinking pots” - tạm hiểu là chia tiền thành nhiều “quỹ nhỏ” cho các mục tiêu chi tiêu khác nhau. Thay vì đợi đến khi cần tiền cho các khoản lớn như mua đồ công nghệ, quà sinh nhật hay các chuyến du lịch rồi mới xoay xở, anh lập sẵn những quỹ riêng trong tài khoản ngân hàng và nạp tiền vào đó mỗi tháng.

Dù hiện tại không còn sống cùng gia đình - nghĩa là không còn được bố mẹ “bao nuôi”, phải tự trang trải chi phí thuê nhà, sinh hoạt,... Lamar vẫn duy trì thói quen tiết kiệm khoảng 40% thu nhập. Anh cho rằng yếu tố quan trọng nhất để xây dựng tài sản không phải là những chiến lược tài chính phức tạp, mà là ba điều khá cơ bản: Bắt đầu tiết kiệm càng sớm càng tốt, duy trì kỷ luật tiết kiệm và đầu tư đều đặn theo thời gian. Theo Lamar, nhiều người nghĩ rằng cần hàng nghìn bảng Anh mới có thể đầu tư, nhưng thực tế nhiều nền tảng cho phép bắt đầu chỉ với số tiền rất nhỏ. Điều quan trọng hơn cả là thay đổi tư duy về tiền bạc và kiên trì với kế hoạch tài chính đã đặt ra.

(Nguồn: The Sun)