Những điều mẹ từng nhắc đi nhắc lại về tiền đều có lý, nhưng mất tới 10 năm tôi mới hiểu ra

Có một điều khá thú vị: nhiều người lớn lên, đọc sách về tài chính cá nhân, học cách quản lý tiền, rồi mới chợt nhận ra rất nhiều nguyên tắc trong đó… mẹ mình đã làm từ lâu. Mẹ không gọi đó là “quản lý tài chính”, cũng không nói đến chiến lược hay kế hoạch tiền bạc. Nhưng trong những thói quen rất nhỏ mỗi ngày, mẹ đã dạy con cách tiêu tiền một cách tỉnh táo.

Chẳng hạn như việc luôn hỏi giá trước khi mua. Với nhiều người, đó chỉ là một câu hỏi rất bình thường: “Cái này bao nhiêu tiền vậy?” Nhưng thực ra đó là bước đầu tiên của việc tiêu dùng có ý thức - biết rõ mình đang chi bao nhiêu tiền cho một món đồ.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Hay thói quen so sánh vài nơi trước khi quyết định mua. Mẹ có thể đi thêm một cửa hàng, hỏi thêm một người bán, hoặc chờ đến hôm khác rồi mới mua. Điều này nghe có vẻ mất thời gian, nhưng thực chất lại là cách rất đơn giản để tránh những quyết định mua sắm vội vàng.

Một điều khác mà nhiều người thường thấy ở mẹ: không mua chỉ vì đang giảm giá. Nếu món đồ không thực sự cần, thì giảm giá đến đâu cũng không phải lý do để mua. Đây cũng là điều mà rất nhiều người chỉ nhận ra sau khi… mua khá nhiều thứ không cần thiết.

Và gần như trong gia đình nào cũng vậy, mẹ luôn cố gắng để dành một khoản nhỏ. Không cần quá nhiều, nhưng lúc nào cũng có một ít tiền được giữ lại cho những lúc cần thiết. Không phải vì mẹ học một công thức tài chính nào đó, mà đơn giản vì mẹ quen với việc luôn chuẩn bị trước cho những điều bất ngờ.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Có lẽ điều thú vị nhất là rất nhiều bài học về tiền lại đến từ những điều rất gần gũi. Không phải từ sách vở hay những khái niệm phức tạp, mà từ những câu nói quen thuộc trong bữa cơm, những lần mẹ cân nhắc trước khi mua một món đồ, hay những lời nhắc rất đơn giản mà ngày nhỏ mình thường nghe rồi… bỏ qua. Đến khi lớn lên, tự mình lo toan chi tiêu, nhiều người mới nhận ra những điều tưởng như dễ ợt ấy lại chính là cách quản lý tiền thực tế nhất. Đôi khi, những bài học hữu ích nhất không nằm ở đâu xa – chúng chỉ là những điều rất quen thuộc mà trước đây mình chưa kịp để ý.