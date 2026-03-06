Một câu nói rất “khó chịu” của bố mẹ lại là bài học cứu lấy ví tiền của bạn

Trong nhiều gia đình, có một câu hỏi gần như ai cũng từng nghe: “Có thật sự cần không?”. Hồi nhỏ, câu đó thường xuất hiện khi mình muốn mua một món đồ mới: một đôi giày, một chiếc điện thoại, hay bất cứ thứ gì đang rất muốn có. Và phản ứng đầu tiên của nhiều người thường giống nhau: hơi khó chịu.

Vì ở thời điểm đó, câu hỏi ấy giống như một cái phanh, trong khi mình đang rất muốn tiến lên. Nhưng càng lớn, càng tự kiếm tiền, càng tự quản lý chi tiêu, nhiều người mới bắt đầu nhận ra: đó không phải là câu hỏi để ngăn cản, mà là một bộ lọc tiêu dùng cực kỳ hiệu quả.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Khác biệt giữa “muốn” và “cần”

Trong cuộc sống hiện đại, ranh giới giữa “muốn” và “cần” ngày càng mờ. Một chiếc điện thoại mới có camera tốt hơn nghe có vẻ hợp lý. Một đôi giày đang giảm giá 40% cũng dễ khiến mình nghĩ đây là cơ hội hiếm. Một bữa ăn ở quán mới mở có thể được xem như phần thưởng sau một tuần làm việc. Mỗi quyết định riêng lẻ đều có lý do khá thuyết phục. Vấn đề là khi những “lý do hợp lý” đó xuất hiện quá thường xuyên. Thế hệ trước thường phân loại đơn giản hơn: nếu cuộc sống vẫn ổn khi chưa mua, rất có thể đó là “muốn”, không phải “cần”. Cách phân biệt này nghe có vẻ giản dị, nhưng lại đủ để ngăn rất nhiều khoản chi không cần thiết.

Quy tắc trì hoãn 24 giờ trước khi mua

Một điều thú vị là nhiều người trẻ gần đây bắt đầu áp dụng lại một nguyên tắc khá giống với cách suy nghĩ của bố mẹ: trì hoãn trước khi mua. Quy tắc rất đơn giản: nếu muốn mua một món đồ không thật sự cấp bách, hãy đợi ít nhất 24 giờ. Sau một ngày, cảm giác “phải có ngay” thường giảm đi đáng kể.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Có những món đồ hôm qua còn nghĩ là cực kỳ cần thiết, hôm sau nhìn lại thấy cũng… bình thường. Thực tế, rất nhiều quyết định mua sắm đến từ cảm xúc tức thời: vui, buồn, stress, hoặc đơn giản là đang lướt mạng thấy người khác có. Khoảng thời gian trì hoãn ngắn giúp cảm xúc lắng xuống để lý trí có cơ hội tham gia vào quyết định.

Cách thế hệ trước tự kiểm soát chi tiêu

Bố mẹ của nhiều người không học các khóa quản lý tài chính cá nhân, không dùng app theo dõi chi tiêu và cũng không nói nhiều về các khái niệm tài chính hiện đại. Nhưng họ lại có những nguyên tắc rất rõ ràng: mua thứ dùng được lâu, sửa đồ khi còn sửa được, cân nhắc trước khi chi một khoản lớn và luôn tự hỏi liệu món đồ đó có thật sự cần hay không.

Những nguyên tắc này nghe có vẻ đơn giản, thậm chí hơi cũ trong một thế giới tiêu dùng nhanh như hiện tại, nhưng chính sự đơn giản đó lại giúp họ giữ được tiền trong thời gian dài. Trong khi ngày nay, việc tiêu tiền đôi khi diễn ra nhanh đến mức chúng ta không kịp nghĩ.

Một câu hỏi nhỏ nhưng có thể thay đổi cách tiêu tiền

Không phải ai cũng cần sống khắt khe với bản thân. Tiền cũng được kiếm ra để phục vụ cuộc sống. Nhưng giữa vô số lựa chọn tiêu dùng mỗi ngày, đôi khi chỉ cần dừng lại vài giây và tự hỏi một câu rất quen thuộc: “Có thật sự cần không?”. Câu hỏi đó không phải để cấm mình mua, mà chỉ để tạo ra một khoảng dừng nhỏ trước khi tiền rời khỏi tài khoản.

Và đôi khi chính khoảng dừng nhỏ đó lại là thứ giúp tài khoản không rơi vào trạng thái “vừa nhận lương đã hết” - một cảm giác mà rất nhiều người trưởng thành đều từng trải qua ít nhất một lần.