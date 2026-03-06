Giá vàng SJC, giá vàng nhẫn trơn chiều nay ngày 6/3

Cập nhật chiều ngày 6/3, thêm nhiều thương hiệu điều chỉnh tăng giá vàng sau khi giảm mạnh sáng nay.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng SJC, nhẫn tròn ép vỉ đều được niêm yết ở mức 180,8 – 183,8 triệu đồng/lượng. Giá sản phẩm Vàng Tiểu Kim Cát 24k 0,1 chỉ ở mức 1,808 – 1,838 triệu đồng/sản phẩm.

Tại PNJ, giá vàng SJC và vàng nhẫn 24k đều đang ở mức 180,8 – 183,8 triệu đồng/lượng. Trong sáng 6/3, giá vàng tại đây giảm mạnh 2,2 triệu đồng/lượng xuống 179,5 – 182,5 triệu đồng/lượng rồi đảo chiều bật tăng.

Đến 9h00, giá vàng lại đảo chiều tăng trở lại, mức tăng khoảng 1,3 triệu đồng/lượng. Theo đó, giá vàng SJC hiện ở mức 180,8 – 183,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn cũng được điều chỉnh tăng. Hiện Công ty SJC niêm yết vàng nhẫn ở giá 180,5 – 183,5 triệu đồng/lượng. Trong khi Bảo Tín Mạnh Hải áp dụng 180,8 – 183,8 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng quốc tế lại đang có xu hướng giảm so với khảo sát đầu giờ sáng hôm nay. Hiện giá vàng giao ngay khoảng 5.135 USD/ounce, giảm hơn 40 USD.

Lúc 8h30, giá vàng trong nước đồng loạt giảm mạnh hơn 2 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty SJC, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 179,5 – 182,5 triệu đồng/lượng, giảm 2,2 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Giá vàng nhẫn trơn tại đây cũng giảm 2,2 triệu đồng/lượng xuống 179,2 – 182,2 triệu đồng/lượng.

Mở cửa sáng 6/3, một số doanh nghiệp vàng đã điều chỉnh giảm 400 nghìn đồng/lượng đối với vàng SJC xuống mức 181,3 – 184,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, các cửa hàng lớn vẫn đang giữ nguyên mức niêm yết cuối ngày hôm qua là 181,7 – 184,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn có sự chênh lệch giữa các thương hiệu. Hiện Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn tròn ép vỉ ở mức 181,7 – 184,7 triệu đồng/lượng. Trong khi Công ty SJC áp dụng giá 181,4 – 184,4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tối ngày 5/3 giảm mạnh gần 100 USD xuống vùng 5.050 USD/ounce rồi lại đảo chiều tăng, hiện đứng ở mức 5.078 USD/ounce.

Theo Kitco News, mặc dù vàng hưởng lợi với vai trò tài sản phòng thủ trước bất ổn kinh tế và lạm phát, khả năng phát huy vai trò "trú ẩn an toàn" của kim loại quý này trong các cú sốc địa chính trị cụ thể vẫn khá hạn chế.

Đầu tuần, giá vàng từng thử thách vùng kháng cự quanh 5.400 USD/ounce khi nhà đầu tư phản ứng với chiến dịch quân sự chung của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Tuy nhiên, đà tăng này nhanh chóng suy yếu, với giá vàng giảm xuống dưới 5.100 USD/ounce vào chiều thứ Năm.

Trong báo cáo hàng hóa mới nhất, các chuyên gia của hãng nghiên cứu Metals Focus cho rằng dù việc vàng không giữ được mức tăng gần đây là đáng thất vọng, họ vẫn nhìn thấy triển vọng tăng giá của kim loại quý này trong phần còn lại của năm.

Theo nhóm phân tích, mức tăng mà vàng thường hưởng lợi từ các căng thẳng địa chính trị hoặc cú sốc bất ngờ hiếm khi kéo dài. Thực tế, điều này cũng đúng với phần lớn các thị trường tài chính, ngoại trừ những tài sản có cung – cầu hoặc thương mại bị tác động trực tiếp bởi sự kiện. Ngay cả khi xung đột kéo dài, tâm lý "mệt mỏi rủi ro" của nhà đầu tư thường sớm xuất hiện, khiến nhu cầu đối với tài sản trú ẩn giảm dần.

Các chuyên gia cho rằng kịch bản này nhiều khả năng cũng sẽ lặp lại trong cuộc chiến liên quan đến Iran. Tuy nhiên, họ lưu ý vẫn tồn tại rủi ro "đuôi" đáng kể – tức khả năng thấp nhưng tác động lớn – khi các đặc thù của cuộc xung đột lần này có thể khiến tình hình diễn biến khác so với các sự kiện trước đây.

Theo Metals Focus, nguy cơ đối với thị trường năng lượng toàn cầu đang gia tăng khi xung đột ảnh hưởng đến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, trong khi đã có tới 12 quốc gia bị cuốn vào vòng xoáy căng thẳng. Điều này làm dấy lên khả năng chiến sự có thể lan rộng hơn nữa.

Dù vậy, các nhà phân tích cũng lưu ý rằng hiện có rất ít sự ủng hộ đối với một cuộc xung đột kéo dài tại Trung Đông. Trong kịch bản đó, Metals Focus dự báo giá vàng có thể kiểm định lại mức đỉnh lịch sử thiết lập vào tháng 1, nhưng khó duy trì đà tăng mạnh trong thời gian dài.

Tuy nhiên, nếu xuất hiện dấu hiệu cho thấy xung đột đang lan rộng hoặc thị trường dầu mỏ bị gián đoạn nghiêm trọng, giá vàng hoàn toàn có thể tăng lên mốc 6.000 USD/ounce.

Nhìn xa hơn các biến động ngắn hạn do sự kiện, công ty nghiên cứu của Anh vẫn giữ quan điểm lạc quan đối với vàng, khi cuộc xung đột hiện nay làm nổi bật mức độ bất định kinh tế và địa chính trị toàn cầu.