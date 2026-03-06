Vừa có người trúng Vietlott hơn 114 tỷ đồng

Tại kỳ quay số mở thưởng ngày 5/3 của sản phẩm Power 6/55, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) ghi nhận một khách hàng trúng giải Jackpot 1 với giá trị hơn 114,6 tỷ đồng. Tấm vé trúng thưởng được xác định phát hành tại tỉnh Tây Ninh.

Theo thông tin từ Vietlott, kỳ quay số mở thưởng (QSMT) ngày 5/3/2026 của sản phẩm Power 6/55 đã tìm được một vé trúng giải Jackpot 1 với giá trị 114.662.129.250 đồng.

Hệ thống xác định vé trúng thưởng được phát hành tại tỉnh Tây Ninh. Người trúng giải sẽ thực hiện các thủ tục nhận thưởng theo quy định của Vietlott.

Theo quy định hiện hành, người trúng thưởng xổ số có giá trị lớn phải thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân với mức 10% đối với phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng. Sau khi hoàn tất nghĩa vụ thuế, người trúng thưởng sẽ nhận phần tiền thưởng còn lại theo quy định.

Power 6/55 là một trong các sản phẩm xổ số tự chọn số của Vietlott. Người chơi lựa chọn 6 số trong tập hợp từ 01 đến 55 để tham gia dự thưởng. Giải Jackpot 1 được trao cho vé có đủ 6 số trùng khớp với kết quả quay thưởng.

Các kỳ quay số của sản phẩm này được tổ chức định kỳ nhiều lần trong tuần, với giá trị Jackpot tích lũy tăng dần cho đến khi có người trúng thưởng.