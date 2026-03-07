Giá vàng hôm nay 7/3: Vàng nhẫn lỗ 3,9 triệu đồng/lượng sau 1 ngày

Thị trường vàng thế giới vừa trải qua một phiên giao dịch đầy sóng gió khi giá giao ngay liên tục nhảy múa quanh ngưỡng 5.100 - 5.160 USD/ounce.

Dù nhu cầu trú ẩn an toàn vẫn hiện hữu, nhưng sự trỗi dậy của đồng USD và những tín hiệu trái chiều từ thị trường lao động Mỹ đang khiến các nhà đầu tư phải "nín thở" trong từng lệnh giao dịch.

Biến động trái chiều trên bảng điện tử

Theo dữ liệu cập nhật từ Kitco lúc 4h30 sáng nay (7/3/2026) theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đang đứng ở mức 5.104,95 USD/ounce, giảm nhẹ 0,29% so với phiên trước đó. Tuy nhiên, nếu nhìn vào diễn biến trong ngày, có những thời điểm giá đã bật tăng lên trên mốc 5.150 USD/ounce trước khi áp lực chốt lời và sức mạnh của đồng USD kéo ngược thị trường đi xuống.

Số liệu cập nhật của Investing.com sáng 7/3 thì cho thấy giá vàng ở mức 5.171,72 USD/ounce.

Tại sàn Comex New York, giá vàng giao tháng 4/2026 cũng ghi nhận mức 5.129 USD/ounce. Sự sụt giảm nhẹ này diễn ra ngay sau khi thị trường đạt đỉnh ngắn hạn gần 5.400 USD/ounce vào đầu tuần, thời điểm các xung đột tại khu vực Trung Đông, đặc biệt là liên quan đến Iran, bùng phát mạnh mẽ.

Phân tích sâu hơn về nguyên nhân khiến vàng chưa thể bứt phá mạnh mẽ dù bối cảnh địa chính trị đang cực kỳ nóng, có ba yếu tố then chốt đang tác động.

Thứ nhất là sức mạnh của đồng USD. Dù có những nhịp suy yếu ngắn hạn, nhưng về tổng thể, đồng USD vẫn đang duy trì vị thế cao, tạo ra một "trần giá" tự nhiên cho vàng. Khi đồng USD mạnh lên, vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư sử dụng các loại tiền tệ khác, dẫn đến nhu cầu mua vào bị hạn chế.

Thứ hai là dữ liệu kinh tế Mỹ gây "nhiễu". Báo cáo việc làm phi nông nghiệp mới nhất cho thấy một bức tranh tương phản: số lượng việc làm tạo mới giảm tới 92.000 (trái với dự báo tăng 59.000 của Trading Economics), trong khi tỷ lệ thất nghiệp nhích lên mức 4,4%.

Thông thường, tin xấu về kinh tế sẽ hỗ trợ giá vàng vì kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, thị trường đang rơi vào trạng thái thận trọng cực độ để chờ đợi những phát ngôn chính thức từ giới chức Fed vào kỳ họp ngày 18/3 tới.

Thứ ba là tâm lý chốt lời. "Các cú sốc địa chính trị thường chỉ tạo ra đợt tăng giá ngắn hạn trước khi tâm lý thị trường dần ổn định trở lại", các chuyên gia tại Metals Focus nhận định. Sau khi giá vàng tăng nóng lên sát mốc 5.400 USD/ounce, nhiều quỹ đầu tư lớn đã thực hiện hiện thực hóa lợi nhuận, tạo ra áp lực bán tháo kỹ thuật.

Tại Việt Nam, giá vàng miếng SJC cũng không nằm ngoài vòng xoáy biến động nhưng lại có độ trễ và biên độ khác biệt. Chốt phiên hôm qua, giá vàng miếng SJC được niêm yết quanh ngưỡng 180,8 -183,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm khoảng 900.000 đồng/lượng so với ngày trước đó.

Một con số đáng chú ý là khoảng cách giữa vàng nội và vàng ngoại. Quy đổi theo tỷ giá thị trường tự do (khoảng 26.747 VND/USD), giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 164,6 triệu đồng/lượng. Như vậy, mỗi lượng vàng miếng SJC vẫn đang cao hơn giá thế giới tới hơn 19 triệu đồng.

Tương tự trong 24h qua, giá vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) của Bảo Tín Mạnh Hải đã ghi nhận mức giảm đồng loạt 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán so với cùng kỳ ngày hôm trước. Cụ thể, tính đến sáng ngày 7/3/2026, giá vàng Kim Gia Bảo được niêm yết 180,8-183,8 triệu đồng/lượng (Mua vào-Bán ra).

Vào sáng 6/3, người dân phải mua vào với mức giá khoảng 184,7 triệu đồng/lượng (giá bán ra). Đến sáng nay 7/3, nếu bán lại cho cửa hàng, mức giá thu mua chỉ còn 180,8 triệu đồng/lượng. Như vậy, nhà đầu tư chịu khoản lỗ lên tới 3,9 triệu đồng trên mỗi lượng vàng chỉ sau một đêm.

*Nguồn: Kitco, Reuters, Trading Economics