Kiếm 100, tiêu 20, giữ 80: Đam mê tiết kiệm của chàng 22 tuổi

Tốt nghiệp Đại học, bước chân vào hành trình đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống, không ít người trẻ sẽ rơi vào vòng xoáy chi tiêu “không hồi kết”. Cảm giác được tự do tiêu tiền mình làm ra đôi khi khiến chúng ta xem nhẹ việc tiết kiệm, tích lũy. Thế nên kết cục rỗng túi cũng chẳng có gì khó hiểu.

Tuy nhiên, không phải ai cũng vậy. Vẫn có những Gen Z biết tiết kiệm ngay từ khi mới đi làm, và Thomas Dzielakowski - Chàng trai 22 tuổi dưới đây, là một trong số đó.

Thay vì tiêu hết tiền lương như nhiều bạn bè cùng trang lứa, Thomas tiết kiệm tới 80% thu nhập của mình và kiên trì đầu tư để xây dựng nền tảng tài chính dài hạn. Điều đặc biệt là chiến lược của Gen Z này không dựa vào việc kiếm thật nhiều tiền, mà chỉ đơn giản là: Sống tối giản.

15 tuổi đi làm thêm đã có ý thức tiết kiệm

Thomas bắt đầu đi làm từ khá sớm. Khi mới 15 tuổi, anh là nhân viên bán hàng part-time cho 1 cửa hàng tiện lợi, kiếm khoảng 24 USD mỗi giờ (khoảng 600.000 đồng). Đây cũng là thời điểm Thomas hình thành một thói quen tài chính rất đặc biệt: Thay vì chỉ nhìn vào giá tiền của món đồ, anh luôn tự hỏi mình phải làm việc bao nhiêu giờ để mua được nó. Chính cách suy nghĩ này khiến Thomas trở nên rất thận trọng khi chi tiêu. Tư duy này nhanh chóng biến Thomas thành một người tiết kiệm kỷ luật.

Thomas Dzielakowski

Trong nhiều giai đoạn sau này - kể cả thời sinh viên hay giờ đã là nhân viên công sở, Thomas có thể dành dụm tới 80% tiền lương mỗi tháng. Với nhiều người, điều đó nghe có vẻ cực đoan, nhưng với Thomas, đó đơn giản là kết quả của việc ưu tiên mục tiêu tài chính dài hạn hơn là các khoản chi tiêu ngắn hạn. Thay vì tiêu tiền vào những buổi tiệc tùng, mua sắm hoặc các thú vui đắt đỏ, Thomas cố gắng giữ chi phí ở mức tối giản và chuyển phần lớn thu nhập vào các khoản tiết kiệm hoặc đầu tư.

Một lợi thế quan trọng giúp Thomas duy trì tỷ lệ tiết kiệm cao là anh vẫn sống cùng gia đình. Việc chưa phải trả tiền thuê nhà giúp chi phí sinh hoạt của Thomas giảm đáng kể, từ đó có nhiều tiền hơn để tích lũy và đầu tư hơn. Tuy nhiên, bản thân Thomas cũng thừa nhận rằng chỉ tiết kiệm thôi là chưa đủ nếu muốn đạt được tự do tài chính. Sau một thời gian tích lũy tiền, anh bắt đầu tìm hiểu các kênh đầu tư để khiến tiền “làm việc thay cho mình”.

Mới đầu tư đã “mơ lớn” nhưng may là “tỉnh ra” kịp

Ban đầu, Thomas từng nghĩ đến việc đầu tư BĐS vì cho rằng phải thế mới… nhanh giàu. Anh cũng tính đến việc vay tiền để đầu tư BĐS cho thuê, tuy nhiên sau khi nghiên cứu, Thomas phải thừa nhận rằng như vậy là quá rủi ro.

Sau 1 thời gian suy đi tính lại, Thomas quyết định sẽ bắt đầu đầu tư chứng chỉ quỹ. Việc này không hẳn là anh đã từ bỏ giấc mơ đầu tư BĐS, mà chỉ đơn giản là bước những bước nhỏ trước khi “bật nhảy”.

Ảnh minh họa

Danh mục tài sản của Thomas cũng được xây dựng theo hướng đa dạng hóa. Ngoài các quỹ ETF và quỹ chỉ số, anh còn nắm giữ một lượng tiền mặt trong tài khoản tiết kiệm. Thomas cho rằng việc phân bổ tiền vào nhiều loại tài sản khác nhau giúp giảm rủi ro và tăng cơ hội tăng trưởng dài hạn.

Điều khiến Thomas khác biệt so với nhiều người trẻ là mục tiêu tài chính rất rõ ràng: đạt được tự do tài chính càng sớm càng tốt. Anh không muốn đi theo con đường quen thuộc là tốt nghiệp, kiếm việc làm, vay tiền mua nhà rồi dành hàng chục năm để trả nợ. Thay vào đó, anh muốn học cách khiến tiền sinh ra tiền để bản thân có nhiều lựa chọn hơn trong cuộc sống.

Theo Thomas, nhiều người có thu nhập cao nhưng vẫn luôn cảm thấy thiếu thời gian vì họ phải liên tục làm việc để duy trì mức sống. Trong khi đó, đầu tư thông minh có thể giúp tạo ra nguồn thu nhập thụ động, từ đó mang lại cả tiền bạc lẫn thời gian. Anh cho rằng mục tiêu cuối cùng của việc đầu tư không chỉ là tích lũy tài sản mà còn là giành lại quyền kiểm soát cuộc sống của mình.

Câu chuyện của Thomas cũng phản ánh một xu hướng ngày càng phổ biến trong giới trẻ: theo đuổi lối sống tối giản để tập trung vào những mục tiêu tài chính dài hạn. Trong bối cảnh nhiều người dễ bị cuốn vào tiêu dùng và các trào lưu mua sắm, việc giữ kỷ luật chi tiêu và đầu tư đều đặn có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn sau vài năm.

(Nguồn: News.com.au)