"Đại gia" bán vàng Bảo Tín Minh Châu lấn sân sang mảng bất động sản

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu vừa công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khi bổ sung ngành nghề kinh doanh trong ngày 10/3/2026.

Cụ thể, Bảo Tín Minh Châu đã nâng số lượng ngành nghề kinh doanh từ 13 lên 14, trong đó bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Ngành nghề chính vẫn giữ nguyên là buôn bán vàng, bạc và kim loại quý khác.

Được biết, Bảo Tín Minh Châu được thành lập năm 1995, đặt trụ sở tại số 29 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng cũ, Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật hiện nay là bà Phạm Lan Anh (SN 1976), giữ chức Giám đốc.

Theo thông tin trên website chính thức của doanh nghiệp, Bảo Tín Minh Châu hiện có 3 cơ sở kinh doanh tại Hà Nội cùng khoảng 200 đại lý trên toàn quốc.

Hồi tháng 5/2025, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố kết luận thanh tra 6 công ty, ngân hàng về hoạt động kinh doanh vàng, trong đó có Bảo Tín Minh Châu. Theo Kết luận thanh tra của NHNN cho biết 4 Công ty trong đó có Bảo Tín Minh Châu, và 2 ngân hàng kinh doanh vàng đều vi phạm về chứng từ hóa đơn, quy định về phòng chống rửa tiền, có dấu hiệu đưa thông tin gây nhầm lẫn về doanh nghiệp, hàng hóa mà doanh nghiệp cung cấp đến khách hàng nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác, liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Đơn vị có mức xử phạt vi phạm hành chính cao nhất 2.64 tỷ đồng là Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu. Tại kết luận thanh tra, một số vi phạm như giao dịch bán vàng với giá cao hơn niêm yết; vi phạm về thương mại điện tử. Công ty sử dụng công nghệ số để kinh doanh vàng, cụ thể như không công bố trên "website: btmc.vn" thông tin vận chuyển và giao nhận; không công bố trên "website: btmc.vn" quy trình tiếp nhận, trách nhiệm xử lý khiếu nại của khách hàng và cơ chế giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng được giao kết trên website thương mại điện tử; không xây dựng, ban hành chính sách đảm bảo an toàn, an ninh cho việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng trên "website: btmc.vn"; không xây dựng chính sách bảo vệ thông tin cá nhân người tiêu dùng trên trang chủ website thương mại điện tử "website: btmc.vn"…

Tháng 9/2025, Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) ban hành quyết định xử phạt về hành vi cạnh tranh không lành mạnh đối với Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Cơ quan quản lý nêu rõ doanh nghiệp bị phạt do có hành vi đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác. Hành vi này vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều 45 Luật Cạnh tranh.

Ngoài việc nộp phạt hành chính, Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết doanh nghiệp này buộc phải cải chính công khai thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm trên trang web chính thức.