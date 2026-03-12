Những năm đầu đi làm thường có một cảm giác rất quen: mình vẫn còn nhiều thời gian. Thu nhập chưa cao lắm, công việc còn đang học hỏi, nên chuyện tiết kiệm hay đầu tư có thể để sau. Khi lương tăng hơn một chút, ổn định hơn một chút, lúc đó bắt đầu nghĩ tới tài chính dài hạn cũng chưa muộn.

Ở tuổi 25, suy nghĩ này nghe khá hợp lý. Tiền kiếm được chưa nhiều, cuộc sống lại có nhiều thứ muốn trải nghiệm: ăn uống với bạn bè, mua sắm những món đồ mình thích, đi du lịch khi có dịp, thỉnh thoảng “tự thưởng” sau những tháng làm việc căng thẳng.

Thế là tiết kiệm trở thành một việc kiểu “khi nào còn tiền thì để dành”. Có tháng để được một ít, có tháng gần như không còn gì. Nhưng vì nghĩ rằng phía trước vẫn còn rất nhiều năm đi làm, nên điều đó cũng không khiến người ta quá bận tâm.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Chỉ đến vài năm sau, khi nhìn lại dòng tiền của mình, nhiều người mới bắt đầu nhận ra một điều: vấn đề không nằm ở việc mình đã tiêu bao nhiêu, mà ở việc mình đã bỏ qua lợi thế của thời gian.

Trong tài chính cá nhân, thời gian có một vai trò rất đặc biệt. Một khoản tiền nhỏ bắt đầu sớm thường có cơ hội tăng trưởng lâu hơn, dù mức đóng góp mỗi tháng không lớn. Ngược lại, nếu trì hoãn vài năm, bạn sẽ phải tiết kiệm nhiều hơn trong thời gian ngắn hơn để đạt cùng một mục tiêu.

Điều này khiến nhiều người sau khi bước sang cuối tuổi 20 hoặc đầu 30 mới giật mình: nếu những năm đầu đi làm mình bắt đầu sớm hơn một chút, dù chỉ là một khoản nhỏ mỗi tháng thì mọi thứ có thể đã khác.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Điều đáng nói là sai lầm này rất phổ biến, vì nó xuất phát từ một suy nghĩ rất dễ hiểu: khi còn trẻ, chúng ta thường đánh giá thấp giá trị của những thay đổi nhỏ nhưng kéo dài trong nhiều năm.

Thực tế, tiết kiệm sớm không nhất thiết phải là những con số lớn. Đôi khi chỉ là việc đặt ra một thói quen đơn giản: mỗi tháng dành ra một phần thu nhập cố định trước khi tiêu cho những thứ khác.

Khoản tiền đó có thể không tạo ra khác biệt ngay lập tức. Nhưng sau vài năm, điều thay đổi không chỉ là số tiền tích lũy được, mà là thói quen nhìn tiền bạc theo hướng dài hạn hơn.

Ở tuổi 25, việc nghĩ rằng mình còn rất nhiều thời gian là điều hoàn toàn bình thường. Nhưng với tài chính cá nhân, thời gian không chỉ là thứ “còn rất nhiều”. Đó còn là lợi thế mà nếu bỏ lỡ vài năm đầu, nhiều người sau này mới nhận ra mình đã đánh giá thấp nó đến mức nào.