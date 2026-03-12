Giá bạc sáng nay giảm 3 triệu đồng/kg

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay 999 1 lượng niêm yết ở mức 3.207.000 đồng/lượng (bán ra) và 3.306.000 đồng/lượng (mua vào).

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 85.519.786 đồng/thỏi (bán ra) và 88.159.780 đồng/thỏi (mua vào), cập nhật lúc 09:03 ngày 12/3. Giá bạc giảm 3 triệu đồng/kg so với phiên sáng ngày hôm qua.

Trên thị trường thế giới, giá bạc tiếp tục giảm xuống dưới 86 đô la/ounce khi các nhà đầu tư đánh giá căng thẳng leo thang ở Trung Đông cùng với dữ liệu lạm phát mới của Mỹ và những tác động của chúng đối với triển vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bước sang ngày thứ 12, với việc Lầu Năm Góc báo cáo các cuộc tấn công dữ dội nhất trong cuộc xung đột. Ảnh hưởng từ chiến sự đã đóng cửa eo biển Hormuz, đẩy giá dầu lên cao và làm dấy lên lo ngại về lạm phát toàn cầu, dẫn đến việc thị trường giảm bớt kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất từ các ngân hàng trung ương lớn.

Trong khi đó, lạm phát của Mỹ ổn định ở mức 2,4% trong tháng Hai, trước khi chiến tranh Iran bắt đầu. Fed được dự đoán rộng rãi sẽ giữ nguyên lãi suất trong tuần tới, với các nhà giao dịch dự đoán chỉ có một lần cắt giảm 25 điểm cơ bản trong năm nay, có thể vào tháng Chín.

Dù giá bạc vẫn còn cách xa mức đỉnh lịch sử 121 USD/ounce lập hồi cuối tháng 1/2026, tuy nhiên mức giá hiện tại vẫn đang cao hơn gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái. ﻿

Theo ông Christopher Lewis, chuyên gia phân tích kim loại quý của FX Empire, xu hướng ngắn hạn của thị trường bạc vẫn còn khá khó đoán định.

Ông cho rằng thị trường hiện đang chịu tác động đồng thời từ nhiều yếu tố trái chiều. Một mặt, các ngân hàng trung ương trên thế giới có khả năng bước vào chu kỳ nới lỏng tiền tệ trong thời gian tới. Trong môi trường lãi suất thấp, các tài sản trú ẩn như bạc thường được hưởng lợi nhờ chi phí cơ hội nắm giữ giảm.

Tuy vậy, ở chiều ngược lại, đồng USD vẫn đang duy trì sức mạnh tương đối trên thị trường tiền tệ quốc tế. Trong nhiều giai đoạn, sự tăng giá của đồng bạc xanh thường gây áp lực nhất định lên thị trường kim loại quý, trong đó có bạc. Dù mối tương quan này không phải lúc nào cũng tuyệt đối, nhưng nó vẫn là yếu tố khiến đà tăng của bạc khó bứt phá mạnh trong ngắn hạn.

Trước bối cảnh này, nhiều nhà giao dịch có xu hướng thận trọng hơn trong chiến lược đầu tư. Thay vì chạy theo các nhịp tăng mạnh của thị trường, họ thường chờ các đợt điều chỉnh nhỏ để tìm điểm mua phù hợp.

Xét dưới góc độ phân tích kỹ thuật, ông Christopher Lewis cho rằng khu vực quanh 80 USD/ounce đang được xem là mốc giá mang ý nghĩa tâm lý quan trọng đối với thị trường. Đây cũng là vùng giá từng nhiều lần đóng vai trò hỗ trợ, giúp thị trường ổn định trước các đợt biến động mạnh.