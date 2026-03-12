Chứng khoán hôm nay dự báo tiếp tục hồi phục, nhà đầu tư nên làm gì?

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 12/3, nhiều công ty chứng khoán cho rằng, thị trường tiếp tục hồi phục nhưng sẽ chậm lại. Vì thế, nhà đầu tư vẫn nên thận trọng và tránh việc mua đuổi.

Công ty chứng khoán Kiến thiết Việt Nam (CSI) phân tích: " Phiên tăng ngày 11/3 khá mạnh về biên độ nhưng khối lượng khớp lệnh chưa tương xứng cho thấy tâm lý của giới đầu tư vẫn còn thận trọng.

Như vậy, VN-Index xuất hiện hai phiên hồi phục tương đối mạnh, nhưng tín hiệu đảo chiều theo quan điểm của chúng tôi vẫn chưa được xác nhận khi thanh khoản chưa bùng nổ trở lại.

Nhịp hồi phục có quán tính kéo VN-Index lên ngưỡng kháng cự 1.757-1.767 điểm và khả năng cao sẽ có nhịp rung lắc mạnh tại vùng này.

Vì vậy, chúng tôi tiếp tục giữ nguyên quan điểm thận trọng, chưa vội quay lại vị thế mua mới, và tránh việc mua đuổi trong phiên tiếp theo khi VN-Index tiệm cận vùng kháng cự trên ”.

Chứng khoán hôm nay được dự báo tiếp tục hồi phục. (Ảnh minh hoạ).

Trong khi đó, công ty chứng khoán Asean cũng đưa ra khuyến cáo: VN-Index hiện vẫn đóng cửa dưới các đường trung bình quan trọng như MA5, MA10 và MA20, đồng thời nằm dưới cả MA50, phản ánh xu hướng ngắn hạn vẫn đang duy trì trạng thái kém tích cực.

Nhà đầu tư ngắn hạn nên giữ trạng thái phòng thủ, duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải đến thấp, hạn chế sử dụng margin và không mua đuổi trong các nhịp hồi kỹ thuật. Đồng thời, có thể cân nhắc hạ thêm tỷ trọng khi chỉ số hồi phục nhưng dòng tiền không cải thiện rõ rệt.

Việc mở vị thế mới chỉ nên thực hiện với tỷ trọng nhỏ khi thị trường giữ vững vùng hỗ trợ quan trọng và xuất hiện tín hiệu ổn định hơn.

Công ty chứng khoán Vietcombank (VCBS) cũng phân tích, thị trường đang ghi nhận những vận động hồi phục khả quan sau khi kiểm định thành công nhờ diễn biến tích cực ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Với trạng thái hiện tại, VN-Index có cơ hội tiếp tục hướng tới các mốc điểm số cao hơn khi dòng tiền bắt đầu có sự luân chuyển tích cực giữa các nhóm ngành dẫn dắt.

" Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ danh mục hiện tại và có thể cân nhắc giải ngân thêm đối với các cổ phiếu đang thu hút được dòng tiền tốt, đặc biệt là các mã thuộc nhóm ngành tiêu biểu như ngân hàng và tiêu dùng ", VCBS nêu.

Còn các chuyên gia của công ty chứng khoán SHS khuyến cáo nhà đầu tư cần xem xét cơ cấu tỷ trọng đầu cơ cao, các vị thế mua ở vùng giá cao, nên theo dõi thị trường để xem xét cơ cấu tỷ trọng đầu cơ nếu có.

Nhóm ngành nào nên ưu tiên?

Thị trường chứng khoán đang trải qua giai đoạn biến động mạnh dưới tác động của căng thẳng địa chính trị và giá dầu. Bên cạnh nhóm dầu khí đang hút dòng tiền, các chuyên gia cho rằng một số nhóm như ngân hàng, chứng khoán, phân bón hay vận tải có thể trở thành điểm đến tiếp theo của dòng tiền trong ngắn hạn.

Theo Công ty chứng khoán AIS, chỉ số VN-Index ghi nhận nhịp hồi phục mạnh và thành công lấy lại mốc tâm lý 1.700 điểm. Dòng tiền lan tỏa tích cực ở nhiều nhóm ngành, nổi bật là ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, năng lượng, tiêu dùng.

Trong những phiên giao dịch tới, tốc độ hồi phục có thể sẽ chậm lại với kháng cự gần nhất là ngưỡng 1.750 điểm. Nhà đầu tư chỉ nắm giữ những cổ phiếu có nền tảng cơ bản vững chắc và triển vọng tăng trưởng lợi nhuận khả quan trong quý I/2026. Đồng thời bán một số cổ phiếu đang suy yếu về giá.

Trong khi đó, nhiều chuyên gia khác nhận định nhóm cổ phiếu tiềm năng trong ngắn hạn tập trung vào các ngành ngân hàng, thép, bất động sản, bán lẻ, công nghệ. Đặc biệt nhóm chứng khoán và năng lượng là nhóm đầu cơ và hưởng lợi theo thị trường sẽ cho cơ hội tốt.