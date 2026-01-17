Một ca sĩ Vbiz khoe lãi 16 triệu nhờ chứng khoán, thừa nhận "chỉ đầu tư vui thôi", hẹn 10 năm nữa "mới sờ vào”

Vừa mua vàng, vừa "nuôi heo" tiết kiệm, từng phải bới thùng rác tìm vàng vì lỡ tay đánh rơi khi ngắm nghía thành quả tích sản của mình... Nếu là fan hoặc đã follow các tài khoản mạng xã hội của ca sĩ này, chắc hẳn nghe tới đây, nhiều người sẽ đoán ngay ra đó là Phương Linh.

Trên kênh TikTok và Facebook cá nhân, Phương Linh thường xuyên chia sẻ về cuộc sống hàng hàng, thi thoảng "kể vui vui" về chuyện tiết kiệm, mua vàng. Mới đây trên Facebook cá nhân, cô cũng mới khoe niềm vui nhỏ khi đầu tư chứng khoán. Nhìn bức ảnh chủ yếu toàn màu xanh thế này là đủ hiểu vì sao Phương Linh vui.

Bức ảnh Phương Linh đăng tải hôm nay (Ảnh chụp màn hình)

Trong phần bình luận của bài đăng, Phương Linh chú thích thêm: "Quý vị đừng nghiêm trọng. Quý vị nhìn cột KL (khối lượng) kìa. Phương Linh không được học hành để hiểu biết về chứng khoán, cho nên đầu tư vui thôi... Tôi bỏ bẵng, 10 năm nữa tôi mới rờ vào mấy em "chữ cái in hoa" này".

Nhiều người nhìn bức ảnh cùng lời tâm tình của Phương Linh đã thốt lên: Cô quá "mát tay". Trong một video chia sẻ trên kênh TikTok, Phương Linh tiết lộ đam mê của cô là mua vàng, song song với đó là "nuôi heo đất".

"Người có ít vàng ấy quý vị, thì cứ hay mang ra đếm, còn người mà người ta có nhiều, là người ta thấy nó cũng chỉ bình thường thôi. Còn mình thì mình cứ thích kiểu loay hoay, lấy ra lấy vào để chơi... Con lợn thuỷ tinh tiết kiệm vàng này, theo kinh nghiệm của mình thì nên mua lợn nhỏ nắp tròn, có nút đậy. Con này đựng được nhẫn tròn trơn 5 chỉ" - Phương Linh từng chia sẻ.

(Nguồn: @phuonglinh.official)

Trong một lần khác, khi livestream giao lưu cùng fan hâm mộ trên TikTok, Phương Linh tỉ tê tâm sự: "Linh tiết kiệm lắm quý vị, bây giờ Linh đập con heo này ra xong Linh sẽ lấy băng keo dán lại rồi Linh lại nuôi tiếp, chứ không có bỏ tiền ra mua con mới đâu, bởi vì 1 con heo này cũng mắc lắm, hơn một trăm ngàn lận".

Sau đó, cô còn tiết lộ thêm chỉ "nuôi" heo bằng đúng tờ tiền mệnh giá lớn nhất, trung bình mỗi ngày 1 tờ. Đập heo xong, cô hồ hởi khoe: "Giờ Phương Linh đi mua vàng đây quý vị".

Phương Linh "nuôi heo đất" để lấy tiền mua vàng (Nguồn: @peachslim77, @phuonglinh.official)

2 lưu ý quan trọng khi đầu tư mà ai cũng nên nằm lòng

1. Đa dạng danh mục đầu tư

Sai lầm phổ biến của nhiều người mới đầu tư là "dồn hết trứng vào một giỏ", thấy kênh nào đang nóng thì rót toàn bộ tiền vào đó với kỳ vọng lợi nhuận nhanh. Thực tế, thị trường không vận hành theo cảm xúc hay niềm tin của riêng ai, mà luôn có những biến động bất ngờ.

Đa dạng danh mục đầu tư không phải để kiếm lời nhiều hơn trong thời gian ngắn, mà để giảm rủi ro và giúp bạn tồn tại đủ lâu trên thị trường. Khi phân bổ vốn vào nhiều loại tài sản khác nhau như tiền mặt, vàng, cổ phiếu, trái phiếu hay bất động sản, bạn chấp nhận việc có kênh tăng chậm hơn, thậm chí đứng yên, nhưng đổi lại là sự ổn định tổng thể.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Lúc một kênh có biến động giảm, kênh khác có thể bù đắp phần nào, giúp tâm lý không bị hoảng loạn và hạn chế những quyết định vội vàng. Đa dạng hóa cũng buộc nhà đầu tư phải kỷ luật hơn trong quản lý tiền, tránh tình trạng "đánh cược" tất cả vào một lựa chọn duy nhất. Quan trọng hơn, nó cho bạn thời gian để học, quan sát và điều chỉnh chiến lược, thay vì bị cuốn theo sóng ngắn hạn rồi trả giá bằng những khoản lỗ khó lấy lại.

2. Hiểu rõ mục tiêu đầu tư của bản thân

Đầu tư mà không rõ mục tiêu giống như lái xe mà không biết mình đi đâu, dễ bị lạc hướng và mệt mỏi giữa đường.

Trước khi bỏ tiền vào bất kỳ kênh nào, bạn cần tự trả lời những câu hỏi rất cơ bản: đầu tư để làm gì, trong bao lâu và chấp nhận rủi ro đến mức nào.

Có người đầu tư để tích lũy dài hạn, giữ giá trị tài sản theo thời gian; có người lại nhắm tới dòng tiền đều đặn; cũng có người muốn tận dụng cơ hội ngắn hạn. Mỗi mục tiêu sẽ dẫn tới cách chọn kênh đầu tư, tỷ lệ phân bổ vốn và kỳ vọng lợi nhuận hoàn toàn khác nhau.

Khi mục tiêu chưa rõ ràng, bạn rất dễ bị dao động trước lời khuyên của người khác, thấy ai lãi nhanh thì sốt ruột, thấy thị trường giảm thì hoang mang. Ngược lại, khi hiểu rõ mình đang đầu tư vì điều gì, bạn sẽ bình tĩnh hơn trước biến động, biết lúc nào nên chờ đợi, lúc nào nên điều chỉnh. Mục tiêu đầu tư không cần cao siêu, nhưng phải thực tế và phù hợp với hoàn cảnh tài chính của chính bạn. Đó là nền tảng quan trọng để mọi quyết định sau này bớt cảm tính và nhất quán hơn.