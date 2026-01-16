Xổ số miền Nam: Chiều 16-1, xuất hiện nhiều người trúng độc đắc, an ủi và giải nhất

Chiều 16-1, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số liên tục chia sẻ lên trang Facebook của đại lý mình về thông tin những chủ nhân may mắn trúng giải độc đắc, an ủi và giải nhất.

Giải độc đắc của vé số Tây Ninh trúng tại Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Theo đó, vé số Tây Ninh, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tây Ninh mở thưởng chiều 15-1, giải độc đắc (dãy số 430028) đã tìm ra người trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng 10 tỉ đồng là đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh. 9 vé trúng độc đắc còn lại, đại lý Lan Hùng Tú đang kêu gọi khách hàng sớm đến đổi thưởng.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Tây Ninh, giải độc đắc (dãy số 346307) của vé số Bình Thuận đến chiều 16-1 vẫn chưa tìm ra người trúng. Tuy nhiên, giải an ủi đã được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.

Cũng tại phường Trà Vinh, đại lý vé số Phú Vinh đã đổi thưởng cho những khách hàng trúng giải nhất tổng cộng 13 tờ vé số Bình Thuận và vé số Cần Thơ (mở thưởng chiều 14-1).

Giải nhất của vé số Bình Thuận trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Ngoài ra, đại lý vé số Duy còn đổi thưởng cho một khách quen trúng giải ba nguyên cây vé số An Giang (gồm 140 tờ), do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang mở thưởng chiều 15-1.

Giải an ủi của vé số An Giang trúng tại Đồng Tháp. Ảnh: ĐLVS Huy Hoàng

Trong khi đó, giải an ủi của vé số An Giang đã tìm ra người trúng tại tỉnh Đồng Tháp. Nơi đổi thưởng cho khách hàng trúng 6 vé là đại lý vé số Huy Hoàng ở Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Như vậy, sau một ngày mở thưởng, giải độc đắc (dãy số 397902) của vé số An Giang và giải độc đắc của vé số Bình Thuận vẫn chưa tìm ra người trúng.