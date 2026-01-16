''Lãi suất vay mua nhà tăng, tôi đang chờ giá chung cư hạ mạnh để mua''

Tôi đang ở giai đoạn cân nhắc mua nhà thì nhận ra một thực tế không mấy dễ chịu: mặt bằng giá bất động sản hiện nay đã tăng lên mức khiến nhiều người mua ở thực phải chùn bước.

Hiện tại, để sở hữu một căn chung cư trong nội thành, người mua thường phải chuẩn bị khoảng 4–5 tỷ đồng cho căn hộ 50–60 m². Với căn rộng hơn, khoảng 70–80 m², mức giá phổ biến đã lên tới 6–8 tỷ đồng. Đáng nói, phần lớn đây là các dự án đã đưa vào sử dụng nhiều năm, không phải chung cư mới.

Ngay cả khi dịch chuyển ra xa trung tâm khoảng 10–15 km, giá nhà cũng không “dễ chịu” hơn bao nhiêu. Một căn hộ khoảng 55 m² hiện cũng khó tìm được mức dưới 4 tỷ đồng. So với thu nhập và khả năng tích lũy của nhiều gia đình trẻ, đây là áp lực tài chính không nhỏ.

Điều khiến tôi băn khoăn hơn là tốc độ tăng giá trong thời gian ngắn. Chỉ trong khoảng nửa năm, giá nhiều căn hộ đã tăng thêm vài trăm triệu đồng. So với một năm trước, mức tăng ở không ít khu vực lên tới 40–50%. Nếu nhìn lại giai đoạn ba năm, có dự án ghi nhận mức tăng gấp hơn hai lần. Đơn cử, tôi từng theo dõi một số căn hộ tại khu vực quận Nam Từ Liêm (trước đây): căn 55 m² từng có giá khoảng 2 tỷ đồng nay được rao bán gần 4,7 tỷ đồng; căn 43 m² từ mức 1,4 tỷ đồng nay đã lên gần 4 tỷ đồng. Mặt bằng giá đã thay đổi rất nhanh.

Nhiều ý kiến cho rằng đà tăng mạnh của giá bất động sản thời gian qua có liên quan đến giai đoạn lãi suất thấp. Khi kênh gửi tiết kiệm kém hấp dẫn, dòng tiền chuyển sang bất động sản nhiều hơn, khiến nhu cầu mua tăng và giá bị đẩy lên. Trong bối cảnh đó, không ít người chấp nhận vay ngân hàng sớm vì lo ngại giá tiếp tục tăng nếu chậm quyết định.

Tuy nhiên, hiện nay lãi suất cho vay mua nhà đang có xu hướng tăng trở lại. Theo quan sát của tôi, mức lãi suất vay tại một số ngân hàng đã lên khoảng 13–15%/năm. Điều này khiến chi phí vay vốn lớn hơn, buộc người mua ở thực phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn trước khi xuống tiền.

Tôi cũng nhớ giai đoạn đầu năm 2023, khi lãi suất cho vay mua bất động sản từng lên mức rất cao, có nơi khoảng 17–18%/năm. Khi đó, giao dịch trên thị trường sụt giảm rõ rệt, nhiều tài sản, đặc biệt trên thị trường thứ cấp, phải điều chỉnh giá, thậm chí cắt lỗ hàng trăm triệu đồng để tìm thanh khoản.

Chính những trải nghiệm từ giai đoạn 2023 khiến tôi tin rằng khi chi phí vay vốn tăng cao, thị trường bất động sản khó tránh khỏi các đợt điều chỉnh. Việc giá nhà giảm không chỉ là phản ứng ngắn hạn của thị trường, mà còn là bước cần thiết để cân bằng lại cung – cầu, nhất là sau một giai đoạn tăng nóng kéo dài.

Với người mua ở thực như tôi, tôi mong giá chung cư có thể giảm về mức hợp lý hơn, tương tự giai đoạn thị trường trầm lắng trước đây, để việc sở hữu một căn hộ diện tích vừa phải trở nên khả thi. Khi giá nhà tiệm cận hơn với khả năng chi trả, quyết định mua không còn là sự đánh đổi quá lớn về tài chính, mà trở thành một lựa chọn ổn định và bền vững cho nhu cầu an cư lâu dài.