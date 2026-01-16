Bảng chi tiêu BẤT ỔN của cô gái ở Hà Nội: Lương 28 triệu, ăn 1 triệu, cố mua 1 chỉ vàng

Cố gắng vun vén chi tiêu để dành tiền mua vàng, thoạt nghe, ai cũng nghĩ như vậy là tốt. Đương nhiên, nếu cứ vung tay quá trán thì tiền tiết kiệm còn khó, chứ nói gì đến mua vàng tích sản. Dẫu vậy, không phải lúc nào việc thắt chặt ngân sách cũng là tốt.

Tâm sự của cô gái 28 tuổi trong câu chuyện dưới đây là 1 trường hợp như vậy.

Còn độc thân, thu nhập 26-28 triệu/tháng, cô cho biết trung bình mỗi tháng để ra được 10 triệu. Khoản này cô muốn dùng để mua vàng, và đang đặt mục tiêu mua 1 chỉ vàng/tháng. Tuy nhiên, nhìn bảng chi tiêu cô chia sẻ, nhiều người chỉ biết lắc đầu thốt lên: "Cứ sao sao ấy".

Bảng chi tiêu do cô đăng tải

"Em là con gái, còn độc thân và đang sống ở Hà Nội. Đây là thu nhập và chi tiêu trung bình hàng tháng của em. Trước em có sử dụng app chi tiêu nhưng giờ bỏ chỉ áng chừng. Có cách nào tiết kiệm thêm để mỗi tháng mua được 1 chỉ vàng không ạ?" - Cô băn khoăn.

Dưới phần bình luận, có người khuyên cô nên phân bổ lại chi tiêu, có người khuyên nên cố tăng thu nhập nhưng tất cả đều chung quan điểm: Tiêu pha thế này thì bất ổn quá.

Một người thẳng thắn: "Tiền ăn ở Hà Nội mà cả tháng hết 1 triệu? Kể cả thêm 500 ngàn tiền ăn vặt, ăn thêm thì vẫn là quá ít, ảnh hưởng sức khỏe. Tiền cho mẹ là tiền em biếu hay gửi mẹ để nhờ mẹ mua thực phẩm ở quê giúp, nếu nhờ mua thì còn tạm ổn chứ không thì xem lại tiền ăn nhé".

Một người đồng tình: "Thu nhập thì tạm ổn nhưng phân bổ thế này không hợp lý tí nào. Tiền ăn quá ít, phát sinh quá nhiều, giao lưu cũng không cần thiết phải 1 triệu/tháng. Có thể ăn uống không khoa học nên mới hay phát sinh ốm đau đấy. Cũng gần 30 tuổi rồi, mấy năm nữa là thấy sức khỏe nó ảnh hưởng tài chính ngay, nếu giờ không xem lại. Chị khuyên thật".

Một người khác lại bày tỏ: "Muốn tiết kiệm thì phải bớt tối đa các khoản giao lưu, phát sinh, vui chơi du lịch đi. Bớt được rồi thì ưu tiên xây dựng quỹ dự phòng trước, tiếp là quỹ phát triển bản thân rồi mới đến vàng nhé".

Một người thì chia sẻ: "Tổng thu nhập không thấp, chi tiêu cũng không quá nhiều nhưng từng khoản thì chưa hợp lý. Nếu muốn giữ nguyên mức chi tiêu này thì chỉ có cách tăng thu nhập mới mua được 1 chỉ vàng mỗi tháng thôi".

Cân đối chi tiêu - tiết kiệm - mua vàng tích sản thế nào cho hợp lý?

Vấn đề cần quan tâm thực ra không phải là có mua được vàng hàng tháng hay không, mà là: Mua vàng xong rồi, có đảm bảo được các nhu cầu cơ bản cũng như mục tiêu tài chính khác hay không? Bởi nếu phải tằn tiện để mua vàng, cuộc sống không thoải mái, sức khỏe cũng có thể bị ảnh hưởng; hoặc mua vàng mà không còn quỹ dự phòng cho lúc cấp bách, có khi phải bán vàng lấy tiền lo liệu, cũng không ổn nốt.

Vậy phải làm sao mới hợp lý?

1. Ưu tiên "dòng tiền sống khỏe" trước khi nghĩ đến tích sản

Trước khi bàn đến chuyện mua vàng hay bất kỳ tài sản tích lũy nào, điều quan trọng nhất là đảm bảo dòng tiền hằng tháng không bị "ngộp thở".

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Nhiều người mắc sai lầm khi vừa có thu nhập đã vội chia tiền đi tiết kiệm, mua vàng, trong khi chi tiêu cơ bản còn chưa kiểm soát được. Cách làm hợp lý là xác định rõ các khoản chi cố định như ăn uống, nhà ở, đi lại, sinh hoạt… và giữ chúng ở mức đủ an toàn, đủ thoải mái với thu nhập.

Khi chi tiêu được kiểm soát, bạn sẽ không phải rút tiền tiết kiệm hay bán vàng giữa chừng chỉ để xoay xở những khoản phát sinh. Nói cách khác, chi tiêu ổn định chính là nền móng để tiết kiệm bền vững, còn tích sản chỉ nên đến sau khi nền móng đó đủ chắc.

2. Dự phòng đều đặn, coi như "hóa đơn bắt buộc" mỗi tháng

Xây dựng quỹ dự phòng, điều quan trọng nhất không phải là tháng này trích ra thật nhiều để tháng sau khỏi phải làm, mà là tính kỷ luật và đều đặn. Thay vì chờ "dư tiền mới dự phòng", hãy xem khoản này như một hóa đơn phải trả cho chính mình ngay khi có thu nhập.

Cách này giúp bạn hình thành thói quen sống trong giới hạn còn lại, đảm bảo khả năng xoay sở khi có biến cố. Ổn định chi tiêu, quỹ dự phòng rồi bước tiếp theo mới nên tính đến chuyện mua vàng.

3. Mua vàng tích sản đều đặn, không FOMO

Vàng nên được xem là công cụ tích lũy dài hạn, không phải khoản tiền để "đánh nhanh thắng nhanh". Vì vậy, cách mua hợp lý nhất là dựa trên phần tiền nhàn rỗi sau khi đã chi tiêu và đảm bảo quỹ dự phòng, tuyệt đối không vay mượn hay dồn toàn bộ tiền mặt để mua vàng.

Quan trọng hơn, mua vàng tích sản là "cuộc chơi" của sự kiên nhẫn: Mua được vàng rồi, phải giữ được qua nhiều đợt biến động thì vàng mới phát huy vai trò là "hầm trú ẩn". Nếu vẫn còn nơm nớp lo thiếu tiền sinh hoạt hay phải bán vàng khi có việc gấp, thì rõ ràng thời điểm đó bạn chưa thực sự sẵn sàng để tích sản.