Điều đáng lo nhất khi vay tiền mua nhà

Nhắc đến chuyện vay tiền mua nhà, một trong những yếu tố khiến nhiều người lưỡng lự, băn khoăn chần chừ chính là: Lãi suất thả nổi.

Ngay cả khi có thể vay được tiền và mua nhà, thì chỉ cần còn nợ, cảm giác lo lắng vì “không biết lãi suất sẽ thả nổi đến đâu”, vẫn còn tồn tại.

Lãi suất thả nổi là gì?

Lãi suất thả nổi hiểu đơn giản là mức lãi vay không cố định trong suốt thời gian vay. Sau giai đoạn ưu đãi ban đầu, lãi suất sẽ được điều chỉnh định kỳ dựa trên mặt bằng lãi suất chung của thị trường, cộng với một biên độ đã được quy định trong hợp đồng. Điều này phản ánh đúng bản chất của thị trường tiền tệ: lãi suất không thể đứng yên trong 20-25 năm, mà sẽ lên xuống theo chu kỳ kinh tế. Vì vậy, lãi suất thả nổi không phải là điều gì bất thường, mà là cơ chế phổ biến trong các khoản vay dài hạn.

Ảnh minh họa. Nguồn: Pinterest

Sự lo lắng thường xuất hiện khi người vay chỉ quen nhìn vào con số lãi suất ưu đãi ban đầu. Khi mức lãi thấp, áp lực trả nợ mỗi tháng nhẹ, cảm giác vay mua nhà trở nên “dễ thở”. Nhưng thực tế, giai đoạn ưu đãi chỉ là quãng đệm để người vay làm quen với khoản vay và ổn định tài chính.

Sau đó, lãi suất thả nổi buộc người vay phải quay về với bài toán cốt lõi: thu nhập có đủ bền vững để gánh một khoản vay dài hạn hay không. Nhìn theo cách này, lãi suất thả nổi giống như một phép thử về khả năng chịu đựng tài chính, hơn là một cú sốc bất ngờ.

Làm sao để bớt lo về lãi suất thả nổi khi vay tiền mua nhà?

1. Vay trong “vùng an toàn” của thu nhập

Cách hiệu quả nhất để bớt lo lãi suất thả nổi không nằm ở việc dự đoán lãi suất sẽ tăng hay giảm, mà nằm ở cách xác định số tiền vay ngay từ đầu. Khi khoản trả nợ hàng tháng chỉ chiếm một phần vừa phải trong thu nhập, biến động lãi suất dù có là áp lực nhưng vẫn trong tầm kiểm soát.

Ngược lại, nếu vay sát trần khả năng chi trả chỉ vì muốn “cố thêm chút để mua nhà rộng hơn”, thì lãi suất thả nổi sẽ luôn là nỗi lo thường trực. Nói cách khác, lãi suất thả nổi không đáng sợ với người còn dư địa tài chính, nhưng rất dễ trở thành gánh nặng với người vay quá tay.

2. Hiểu rõ cách tính lãi sau ưu đãi để không bị động

Nhiều nỗi lo đến từ việc mơ hồ thông tin. Khi biết rõ lãi suất thả nổi được tính dựa trên lãi suất tham chiếu nào, biên độ cộng thêm là bao nhiêu và chu kỳ điều chỉnh ra sao, người vay sẽ chủ động hơn rất nhiều.

Ảnh minh họa. Nguồn: Pinterest

Thay vì chờ ngân hàng thông báo lãi suất mới rồi giật mình, người vay có thể tự ước lượng các kịch bản khác nhau và chuẩn bị tâm lý từ trước. Sự chủ động này giúp lãi suất thả nổi không còn là “ẩn số”, mà trở thành một biến số đã được dự trù trong kế hoạch tài chính dài hạn.

3. Duy trì quỹ dự phòng và linh hoạt kế hoạch trả nợ

Một khoản dự phòng đủ lớn giúp người vay bình tĩnh hơn trước mọi biến động, không chỉ riêng lãi suất. Khi có sẵn tiền dự phòng, việc lãi suất tăng trong vài kỳ không còn tạo cảm giác ngột ngạt, bởi người vay biết mình có thời gian để thích nghi.

Bên cạnh đó, nếu có điều kiện, việc trả trước một phần gốc khi thu nhập tốt cũng giúp giảm dư nợ, từ đó giảm tác động của lãi suất thả nổi về sau. Sự linh hoạt này biến khoản vay mua nhà từ một gánh nặng cứng nhắc thành một kế hoạch tài chính có thể điều chỉnh theo từng giai đoạn cuộc sống.