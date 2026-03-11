Bắt đáy phiên lao dốc lịch sử, dân chơi chứng khoán kiếm bộn tiền?

Thị trường có một phiên tăng mạnh nhất trong khoảng nửa năm trở lại đây, với đà tăng lan tỏa rộng và hàng chục cổ phiếu đóng cửa ở mức trần. VN-Index tăng gần 52 điểm, dòng tiền quay lại nhóm vốn hóa lớn và kéo theo sự hưng phấn trên toàn sàn. Rổ VN30 đóng vai trò dẫn dắt khi 28/30 mã tăng giá, trong đó VPL, GVR, MSN tăng trần.

Loạt cổ phiếu VN30 tăng trên 5%, nhiều mã tăng trần.

Nhóm bán lẻ và tiêu dùng nổi bật với MWG tăng 6,79% lên 86.500 đồng/cổ phiếu, đồng thời là mã có giá trị giao dịch lớn nhất thị trường, đạt khoảng 1.468 tỷ đồng. MSN cũng tăng mạnh 6,88%.

Nhóm bất động sản “tạo sóng” trong phiên chiều. VHM tăng 6,79%, VIC tăng 2,96%, VRE tăng 6,44%, còn VPL tăng kịch trần. Không chỉ các cổ phiếu trụ, loạt mã tầm trung như TCH, IDC, KBC, CEO, DIG, PDR, DXG… đồng loạt tăng từ 4-7%.

Ở nhóm tài chính, cổ phiếu chứng khoán và ngân hàng giao dịch sôi động. SSI tăng 2%, VCI tăng hơn 4%, STB tăng 2%, SHB tăng 1,7%.

Nhóm công nghiệp - logistics và năng lượng cũng ghi nhận nhiều mã tăng trần. GMD tăng gần 7%, BSR tăng 6,95%, PVT tăng hơn 4%. Dòng tiền cho thấy xu hướng lan tỏa thay vì chỉ tập trung vào một vài cổ phiếu đơn lẻ.

Đáng chú ý, ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ, nhiều mã tăng kịch trần với thanh khoản cao như GEX, VIX, ORS, VSC, CII, TCH, DGW và đặc biệt là.

VCG cũng gây chú ý với phiên thứ 2 liên tiếp tăng trần, trắng bên bán, kết phiên vẫn còn hơn 11 triệu cổ phiếu dư mua giá trần. Trong bối cảnh thị trường sôi động, ACV cũng tăng hơn 4%. Những thông tin không mấy tích cực vừa qua dường như chưa thể hiện tác động tới giá cổ phiếu.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 51,61 điểm (3,08%) lên 1.728,34 điểm. HNX-Index tăng 6,95 điểm (2,89%) lên 247,02 điểm. UPCoM-Index tăng 1,84 điểm (1,51%) lên 124,09 điểm.

Thanh khoản HoSE gần 28.800 tỷ đồng. Khối ngoại có phiên thứ 2 liên tiếp mua ròng, hơn 1.150 tỷ đồng, tập trung vào MWG, ACB, HPG…