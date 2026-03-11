Chốt phiên giao dịch hôm nay (11/3), VN-Index tăng 51,6 điểm (+3,1%) lên 1.728 điểm. HNX-Index tăng 6,95 điểm lên 247 điểm và Upcom-Index tăng 1,84 điểm lên 124 điểm. Tổng thanh khoản toàn thị trường đạt xấp xỉ 31.300 tỷ đồng. Riêng sàn HoSE ghi nhận giá trị giao dịch khoảng 28.800 tỷ đồng, vẫn thấp hơn khoảng 31% so với phiên trước.

Trên HoSE có 291 mã tăng so với chỉ 57 mã giảm, còn tính chung toàn thị trường có 607 cổ phiếu đi lên, cho thấy mức độ lan tỏa của dòng tiền.

Phiên giao dịch 11/3 ghi nhận sắc xanh lan rộng tại tất cả các nhóm ngành, ở tất cả các nhóm vốn hóa từ nhỏ đến lớn. Trong đó, 3 nhóm cổ phiếu đóng vai trò dẫn dắt là ngân hàng, bất động sản, chứng khoán chỉ thấy một màu xanh, tím.

Nhóm vốn hóa lớn đóng vai trò dẫn dắt chỉ số. VIC và VHM là hai cổ phiếu tác động tích cực nhất đến VN-Index, đóng góp tổng cộng khoảng 12,5 điểm tăng. Rổ VN30 cũng ghi nhận trạng thái gần như đồng thuận khi có tới 28 mã tăng và chỉ duy nhất BID giảm với mức không đáng kể.

Chứng khoán tăng hơn 50 điểm, thị trường lấy lại sắc xanh. (Ảnh minh hoạ).

Nhóm cổ phiếu dầu khí cũng lấy lại sức hút với mức tăng trưởng rất mạnh. Như BSR +7%, PVC +10%, PVB +5,88%...

Các nhóm khác như ngành thép, dệt may, nhóm bán lẻ... cũng đồng loạt bùng nổ tạo cho cú bật của VN-Index trở nên mạnh mẽ hơn.

Sắc tím xuất hiện tại nhiều nhóm ngành, cho thấy lực cầu lan tỏa khá rộng. Ở nhóm tài chính – ngân hàng, các cổ phiếu như VIX, EVF, VIB và ORS. Nhóm tiêu dùng và thực phẩm cũng ghi nhận nhiều mã tăng hết biên độ gồm DGW, TNG, PET, VPL, MSN và ANV.

Bên cạnh dòng tiền trong nước, khối ngoại tiếp tục có phiên mua ròng. Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 1.085 tỷ đồng trên sàn HOSE. Dòng tiền tập trung vào một số cổ phiếu lớn như MWG với giá trị mua ròng 597 tỷ đồng, ACB 116 tỷ đồng và HPG 113 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng cổ phiếu STB với giá trị - 142,52 tỷ đồng, SSI -137,91 tỷ đồng, VIC -72,51 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán duy trì đà hồi phục trong suốt phiên sáng 11/3 khi lực cầu lan tỏa ở hầu hết nhóm ngành. Chỉ số VN-Index liên tục nới rộng biên độ tăng và đóng cửa phiên sáng tại vùng cao nhất.