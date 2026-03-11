Chiều 11-3, xuất hiện nhiều người trúng giải độc đắc xổ số miền Nam

Chiều 11-3, trên mạng xã hội, nhiều đại lý vé số liên tục chia sẻ thông tin về những chủ nhân may mắn trúng giải độc đắc của các đài thuộc xổ số miền Nam.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 10-3. Ảnh: ĐLVS Duy

Theo đó, vé số Bạc Liêu, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng chiều 10-3, giải độc đắc (dãy số 927874) được xác định trúng tại tỉnh cà Mau và TPHCM.

Vé số Bạc Liêu trúng độc đắc tại Cà Mau và TPHCM. Ảnh: ĐLVS Gia Hào, ĐLVS Hổ

Đến chiều 11-3, những khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 5 vé Bạc Liêu đã đến đại lý vé số Hổ ở phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau, đại lý vé số Hùng Tú và đại lý Gia Hào ở xã Tân An Hội, TPHCM.

Giải an ủi của vé số Bạc Liêu cũng đã được đại lý Gia Hào đổi thưởng cho những khách hàng trúng 12 vé.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Bạc Liêu, giải độc đắc của vé số Bến Tre được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Long An ở phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

Vé số Vũng Tàu, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bà Rịa – Vũng Tàu mở thưởng chiều 10-3, giải độc đắc (dãy số 189468) được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Giải độc đắc của vé số Cà Mau và vé số Vũng Tàu được đổi tại Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Duy

Sau khi 3 khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 9 vé Vũng Tàu đến các đại lý vé số ở tỉnh Vĩnh Long đổi thưởng, thì đến chiều 11-3, anh Lưu Quốc Duy – chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long – cho biết vừa đổi thưởng cho 2 khách hàng trúng giải độc đắc 1 vé Vũng Tàu và 1 vé Cà Mau.