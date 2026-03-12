VN-Index mất gần 19 điểm, nhóm bất động sản, ngân hàng đồng loạt giảm giá

Đóng cửa phiên giao dịch chiều nay (12/3), chỉ số VN-Index giảm 18,7 điểm về mức 1.709 điểm. Trong khi đó, HNX-Index tăng 0,83 điểm lên 247 điểm và Upcom-Index giảm 0,24 điểm về 123 điểm.

Thanh khoản thị trường có dấu hiệu suy yếu. Trên HoSE, khối lượng khớp lệnh đạt gần 950 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 26.300 tỷ đồng. Diễn biến này cho thấy thị trường đang chịu áp lực rung lắc về điểm số, song chưa xuất hiện trạng thái bán tháo diện rộng.

Điểm sáng của phiên đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ khi nhiều mã tăng mạnh. Các cổ phiếu như DPM, GEG, NVL và VCG đồng loạt tăng trần. Bên cạnh đó, nhiều mã khác như BSR, DCM, VSC, REE, HDG hay HHV cũng tăng trên 3%.

Xét theo ngóm ngành, một số nhóm cổ phiếu năng lượng, tiêu dùng và nguyên vật liệu vẫn giữ được sắc xanh, trong khi ngân hàng, bất động sản và chứng khoán đồng loạt giảm giá.

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài quay lại bán ròng khoảng 271 tỷ đồng trong phiên. Dù vậy, cổ phiếu MWG tiếp tục được mua ròng mạnh nhất với giá trị 246 tỷ đồng, vượt xa các mã như DGC, VCI hay VNM.

VN-Index mất gần 19 điểm trong phiên giao dịch ngày 12/3. (Ảnh minh họa).

Còn lại, đa số các ngành vẫn đang trong tình trạng phân hóa mạnh (ngân hàng, chứng khoán, dầu khí, thực phẩm, khai khoáng và luyện kim…) hoặc giảm điểm (bất động sản, bán lẻ chuyên doanh, phần mềm…).

Như vậy, sau phiên hồi phục điểm số hôm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam lại quay đầu giảm trong phiên 12/3. Trước đó, các công ty chứng khoán tiếp tục giữ nguyên quan điểm thận trọng, khuyến cáo nhà đầu tư chưa vội quay lại vị thế mua mới, và tránh việc mua đuổi trong những phiên tiếp theo.

Nhà đầu tư ngắn hạn nên giữ trạng thái phòng thủ, duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải đến thấp, hạn chế sử dụng margin và không mua đuổi trong các nhịp hồi kỹ thuật. Đồng thời, có thể cân nhắc hạ thêm tỷ trọng khi chỉ số hồi phục nhưng dòng tiền không cải thiện rõ rệt.

Việc mở vị thế mới chỉ nên thực hiện với tỷ trọng nhỏ khi thị trường giữ vững vùng hỗ trợ quan trọng và xuất hiện tín hiệu ổn định hơn.

Ngoài ra, cần xem xét cơ cấu tỷ trọng đầu cơ cao, các vị thế mua ở vùng giá cao, nên theo dõi thị trường để xem xét cơ cấu tỷ trọng đầu cơ nếu có.