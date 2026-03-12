Toan tính của người mua vàng từ thời 3-4 triệu 1 chỉ

Ở thời điểm giá vàng dao động quanh mốc 18,4-18,5 triệu đồng 1 chỉ như hiện tại, chắc hẳn những người mua vàng từ thời 3-4 triệu đồng 1 chỉ và giữ đến bây giờ, sẽ là những người “cười tươi” nhất.

Cô gái 29 tuổi trong câu chuyện dưới đây là 1 trường hợp như vậy. 10 năm làm công nhân, duy trì thói quen mua vàng từ thời giá vàng 3-4 triệu 1 chỉ, đến giờ cô có chắn 6 cây vàng. Nhưng đáng nể hơn cả là cách cô dự định sử dụng số vàng này.

Nguyên văn bài đăng tâm sự của cô (Ảnh chụp màn hình)

Trong phần bình luận của bài đăng, ngoài những lời khen lẫn cảm thán cho sự cần kiệm tích lũy của cô, đa phần mọi người đều đồng tình khuyên nếu dự định bán vàng để mua đất, hãy làm trước khi đăng ký kết hôn.

“Giỏi quá, làm công nhân 10 năm mà cất được tận 6 chỉ vàng, đám cưới còn tự lo của hồi môn cho bản thân để đỡ đần mẹ nữa chứ. Bạn tính toán mọi thứ đều chu toàn rồi, chỉ có điều là nếu bán vàng mua đất thì hãy làm trước khi cưới nha, cụ thể hơn là trước khi đăng ký kết hôn í. Vì như vậy đó sẽ được tính là tài sản trước hôn nhân, sau này nếu chẳng may có gì không như ý thì vẫn có tài sản riêng của mình” - Một người khuyên.

“Nên mua đất trước cưới nha. Còn lại thì bạn báo hiếu bố mẹ thế ok rồi” - Một người đồng tình.

“Chị quá giỏi. Ngày xưa mẹ em cũng kêu đi làm lấy lương thì gắng mua vàng, 5 phân vàng cũng được, mua để dành. Nhưng mà em đâu có chịu nghe, cứ tiêu pha hết à… Giờ mới thấy hối hận” - Một người bày tỏ.

“Bạn ơi, biết rằng bạn có hiếu nhưng mình nghĩ không phải biếu bố mẹ 1 cây vàng đâu. Giờ ưu tiên mua đất trước khi đăng ký kết hôn, 5 chỉ vàng đưa mẹ để mẹ trao lại cho mình hôm cưới ok, còn 1 cây vàng định biếu bố mẹ ấy thì bạn cứ giữ kỹ, không phải là tiếc không cho bố mẹ mà để đó sau này nếu bố mẹ có việc cần tiền thì mình bán đi lo liệu cho bố mẹ. Hoặc nếu chẳng may bản thân có biến cố gì thì còn vàng để bán, chứ đất đai thì tính thanh khoản cũng không được như vàng” - Một người khuyên.

Chuẩn bị tài sản trước hôn nhân, cần lưu tâm những gì?

Trước khi bước vào hôn nhân, việc đầu tiên nên làm là nhìn lại những gì mình đang sở hữu và xác định rõ đâu là tài sản cá nhân có trước khi kết hôn. Đó có thể là tiền tiết kiệm, vàng, bất động sản, xe cộ hoặc các khoản đầu tư.

Việc ghi nhận rõ ràng không phải để “phòng thủ” với người bạn đời, mà đơn giản là giúp mọi thứ minh bạch ngay từ đầu. Khi mỗi người đều hiểu rõ nền tảng tài chính của nhau, cả hai sẽ dễ dàng xây dựng kế hoạch chung cho tương lai, từ việc tích lũy, mua nhà cho đến các mục tiêu dài hạn khác.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

1. Giữ lại giấy tờ và bằng chứng liên quan đến tài sản

Nhiều người thường chỉ quan tâm đến giá trị tài sản mà quên mất một việc khá quan trọng là lưu giữ giấy tờ liên quan. Những hóa đơn mua bán, hợp đồng, sổ tiết kiệm, giấy chứng nhận quyền sở hữu… đều là những thứ nên được cất giữ cẩn thận. Đây đơn giản là cách để xác nhận nguồn gốc tài sản nếu sau này cần đối chiếu hoặc làm các thủ tục tài chính. Sự rõ ràng về giấy tờ không chỉ giúp bạn chủ động hơn trong quản lý tài sản mà còn tránh những hiểu nhầm không đáng có.

2. Thẳng thắn chia sẻ về tình hình tài chính với đối phương

Tiền bạc vốn là một phần quan trọng trong cuộc sống chung, vì vậy trước khi kết hôn, việc chia sẻ với nhau về tình hình tài chính cá nhân là điều rất nên làm. Điều này không nhất thiết phải quá chi tiết từng con số, nhưng ít nhất cả hai nên biết nhau đang có những khoản tiết kiệm, đầu tư hay nghĩa vụ tài chính nào.

Khi đã hiểu bức tranh tài chính của nhau, hai người sẽ dễ bàn bạc hơn về cách quản lý tiền sau hôn nhân, chẳng hạn như chi tiêu chung, tiết kiệm chung hay những mục tiêu tài chính dài hạn.

3. Phân biệt giữa tài sản riêng và tài sản chung trong tương lai

Một điểm nhiều người chỉ nghĩ đến sau khi kết hôn, nhưng thực ra nên được cân nhắc từ trước, đó là cách phân biệt tài sản riêng và tài sản chung. Những tài sản hình thành sau hôn nhân thường sẽ gắn với kế hoạch chung của hai người, vì vậy việc thống nhất cách nhìn từ đầu sẽ giúp mọi quyết định sau này trở nên dễ dàng hơn. Ví dụ như tiền tiết kiệm chung dùng để mua nhà, đầu tư hoặc dành cho các kế hoạch gia đình. Khi có sự thống nhất sớm, việc quản lý tài sản sẽ nhẹ nhàng và ít áp lực hơn.