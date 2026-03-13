Sáng 13/3: Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng giảm tới 1,5 triệu đồng/lượng

Ghi nhận lúc 8h45 sáng 13/3, giá vàng trong nước được các doanh nghiệp lớn điều chỉnh giảm so với mức đóng cửa hôm qua, với mức giảm phổ biến 1,4 – 1,5 triệu đồng/lượng ở cả vàng nhẫn và vàng miếng.

Cụ thể, vàng miếng tại SJC, PNJ và DOJI cùng được niêm yết ở mức 181,8 – 184,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên trước. Bảo Tín Mạnh Hải cũng giao dịch vàng miếng tại cùng mức giá này, ghi nhận mức giảm tương tự. Riêng Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên bảng giá, tiếp tục niêm yết vàng miếng ở mức 183,5 – 186,3 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC niêm yết giá 181,5 – 184,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng. PNJ điều chỉnh xuống 181,8 – 184,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng/lượng. DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cũng niêm yết vàng nhẫn ở mức 181,8 – 184,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu chưa thay đổi bảng giá.

8h45 Giá niêm yết Thay đổi so với mức đóng cửa hôm qua Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào (+/-) Bán ra (+/-) Mua vào (+/-) Bán ra (+/-) SJC 181,5 184,5 181,8 184,8 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 PNJ 181,8 184,8 181,8 184,8 -1,4 -1,4 -1,5 -1,5 DOJI 181,8 184,8 181,8 184,8 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 Bảo Tín Minh Châu 183,3 186,3 183,5 186,3 0 0 0 0 Bảo Tín Mạnh Hải 181,8 184,8 181,8 184,8 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5

Trên thị trường thế giới, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận lúc 9h06 (giờ Việt Nam) ở mức 5.125 USD/ounce, tăng 0,9% so với giá đóng cửa gần nhất. Trước đó, giá vàng đã giảm 1,9% trong phiên giao dịch 12/3.

Giá vàng chịu áp lực giảm từ sự tăng giá của đồng USD và lo ngại lạm phát toàn cầu sẽ gia tăng, điều này có thể làm suy yếu nền kinh tế toàn cầu và làm giảm nhu cầu đối với kim loại quý này. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cũng gây áp lực giảm giá lên thị trường vàng. Yếu tố hỗ trợ giá vàng từ nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh chiến tranh Iran và tâm lý né tránh rủi ro mạnh mẽ trên thị trường nói chung đang bị lấn át bởi các yếu tố nêu trên.

Các nhà giao dịch vàng cho rằng, trong sự kiện địa chính trị được cho là lớn nhất và có khả năng gây bất ổn nhất trong nhiều thập kỷ, cuộc chiến ở Iran lại không tác động đáng kể đến giá vàng, vốn được xem là tài sản trú ẩn an toàn. Khi một thị trường không thể tăng giá dựa trên những tin tức cơ bản tích cực mới (như cuộc chiến Iran đối với kim loại quý), thì đó là dấu hiệu cho thấy phe mua đã cạn kiệt.

Trong nước, ghi nhận đầu phiên giao dịch sáng 13/3, giá vàng tiếp tục đi ngang so với mức chốt phiên hôm qua, khi các doanh nghiệp lớn chưa điều chỉnh bảng giá niêm yết.

Cụ thể, vàng miếng tại SJC, PNJ và DOJI cùng được niêm yết ở mức 183,3 – 186,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Bảo Tín Minh Châu chào giá mua vào cao hơn nhẹ ở mức 183,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra vẫn giữ tại 186,3 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải cũng giao dịch vàng miếng ở mức 183,3 – 186,3 triệu đồng/lượng, cho thấy mặt bằng giá khá đồng đều trên toàn thị trường.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC niêm yết giá 183 – 186 triệu đồng/lượng. PNJ và DOJI lần lượt niêm yết ở mức 183,2 – 186,2 triệu đồng/lượng và 183,3 – 186,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng đứng ở mức 183,3 – 186,3 triệu đồng/lượng.