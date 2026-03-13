26 tuổi tôi bắt đầu hiểu vì sao nhiều người nói: Tiền không mất đi, chỉ chuyển thành đồ ăn và đồ uống

Chính là phần lớn tiền không biến mất vào những món đồ lớn, mà vào những thứ rất quen thuộc mỗi ngày.

Có một câu nói đùa khá phổ biến trên mạng: tiền không mất đi, nó chỉ chuyển từ tài khoản của bạn thành đồ ăn và đồ uống. Trước đây tôi luôn nghĩ đó chỉ là một câu nói vui, cho đến khi thử nhìn lại chi tiêu của mình trong vài tháng gần đây.

Không phải kiểu lập bảng tài chính phức tạp. Chỉ đơn giản là lướt lại lịch sử giao dịch ngân hàng, lịch sử đặt đồ ăn, và vài ứng dụng thanh toán quen thuộc. Mục đích ban đầu chỉ là muốn xem thử mỗi tháng mình đang tiêu tiền vào đâu.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Kết quả không có gì quá bất ngờ, nhưng khi nhìn tổng thể thì lại hơi… đáng suy nghĩ.

Tiền không đi vào những món đồ đắt tiền. Không có chiếc điện thoại mới, cũng không có món đồ công nghệ nào đáng kể. Phần lớn các giao dịch đều khá nhỏ: một bữa trưa đặt vội vì bận việc, một ly cà phê buổi sáng, trà sữa chiều họp, đồ ăn tối đặt về nhà vì lười nấu.

Mỗi khoản chi riêng lẻ đều rất bình thường. 40–50 nghìn cho một ly cà phê, hơn 100 nghìn cho bữa trưa, đôi khi thêm một món ăn vặt hoặc đồ uống khác trong ngày. Những con số này khi đứng riêng lẻ gần như không khiến ai phải suy nghĩ nhiều.

Nhưng khi nhìn lại trong vài tháng, một điều bắt đầu hiện ra khá rõ: tiền đang đi vào đồ ăn và đồ uống nhiều hơn bất cứ thứ gì khác.

Đây cũng là kiểu chi tiêu rất dễ bị bỏ qua. Bởi khác với việc mua một món đồ lớn, ăn uống là nhu cầu hàng ngày. Mỗi lần chi không quá nhiều, lại gắn với những khoảnh khắc rất quen: gặp bạn bè, nghỉ giữa giờ làm, đặt nhanh một bữa ăn khi quá bận.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Chính vì vậy, những khoản chi này hiếm khi tạo cảm giác “mình đang tiêu nhiều tiền”.

Chỉ đến khi nhìn lại tổng thể trong vài tháng, nhiều người mới nhận ra một điều khá phổ biến trong tài chính cá nhân: tiền thường không bị tiêu hết bởi những quyết định lớn, mà bởi những quyết định nhỏ lặp lại rất nhiều lần.

Một ly cà phê mỗi ngày có thể không đáng kể. Nhưng nếu nó xuất hiện gần như mỗi ngày trong nhiều tháng, con số cuối cùng sẽ khác khá nhiều so với cảm giác ban đầu.

Điều này không có nghĩa là phải cắt bỏ hết những niềm vui nhỏ như ăn uống hay cà phê. Với nhiều người, đó cũng là một phần của cuộc sống và công việc. Nhưng khi nhìn rõ dòng tiền của mình, bạn sẽ bắt đầu hiểu vì sao cuối tháng tài khoản đôi khi “nhẹ đi” nhanh hơn mình nghĩ.

Ở tuổi 26, bài học này nghe có vẻ rất đơn giản: tiền không chỉ đi vào những thứ lớn và hiếm khi mua. Nó thường đi qua những thói quen rất quen thuộc mỗi ngày — những thứ mà khi đứng riêng lẻ, chúng ta gần như không bao giờ coi đó là khoản chi đáng kể.