Agribank, Vietcombank, BIDV, MB,... sẽ tiến hành kiểm tra tài khoản người nhận trước khi khách hàng chuyển tiền

Trước tình trạng lừa đảo tài chính ngày càng tinh vi, nhiều ngân hàng tại Việt Nam đang triển khai các hệ thống cảnh báo rủi ro, giúp khách hàng nhận diện dấu hiệu bất thường trước khi thực hiện giao dịch. Không chỉ áp dụng trên các ứng dụng ngân hàng số, một số ngân hàng còn mở rộng cơ chế này sang cả giao dịch trực tiếp tại quầy.

Mới đây, Agribank đã triển khai chức năng cảnh báo trạng thái tài khoản người nhận có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo đối với các giao dịch chuyển tiền nội bộ thực hiện tại quầy.

Theo đó, khi khách hàng đến quầy thực hiện giao dịch chuyển tiền, hệ thống sẽ tự động kiểm tra trạng thái tài khoản người nhận. Nếu tài khoản thuộc danh sách có dấu hiệu rủi ro hoặc nghi ngờ gian lận, giao dịch viên sẽ thông báo để khách hàng kịp thời nắm bắt thông tin và cân nhắc trước khi hoàn tất giao dịch.

Tính năng này nằm trong hệ thống AgriNotify, có khả năng tự động phân tích thông tin tài khoản nhận tiền và đưa ra cảnh báo khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Cảnh báo gồm có 3 mức:

- Rủi ro cao: tài khoản nằm trong danh sách cảnh báo của cơ quan có thẩm quyền

- Rủi ro trung bình: tài khoản có dấu hiệu nghi ngờ hoặc giao dịch bất thường

- Chưa xác thực: thông tin người nhận không trùng khớp với dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Trước đó, dịch vụ AgriNotify đã được triển khai trên các kênh ngân hàng số của Agribank như Agribank Plus, Mobile Banking và Internet Banking đối với các giao dịch chuyển tiền nội bộ và chuyển tiền nhanh liên ngân hàng.

Theo Agribank, sau thời gian triển khai, hệ thống đã ghi nhận hàng trăm nghìn lượt cảnh báo giao dịch, góp phần giúp khách hàng nhận diện rủi ro và hạn chế các giao dịch có dấu hiệu bất thường.

Trước Agribank, Vietcombank cũng đã triển khai tính năng cảnh báo tài khoản nhận tiền có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo với tên gọi VCB Alert. Hệ thống này tự động kiểm tra thông tin tài khoản nhận tiền khi khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền trên VCB Digibank, đồng thời được áp dụng cả đối với các giao dịch tại quầy. Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu rủi ro, ngân hàng sẽ đưa ra cảnh báo để khách hàng chủ động quyết định có tiếp tục giao dịch hay không.

Song song với hai ngân hàng trên, một số ngân hàng khác như BIDV, VietinBank, MB, VPBank,... cũng đang áp dụng các cơ chế cảnh báo rủi ro khi khách hàng chuyển tiền qua ứng dụng mobile banking.

Các hệ thống này thường đối chiếu dữ liệu tài khoản nhận tiền với các nguồn dữ liệu cảnh báo rủi ro và hiển thị thông báo khi phát hiện dấu hiệu bất thường, giúp khách hàng nhận biết nguy cơ trước khi giao dịch hoàn tất.

Việc bổ sung lớp cảnh báo trước khi chuyển tiền được xem là một trong những biện pháp nhằm tăng cường an toàn trong hoạt động thanh toán và hạn chế các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức yêu cầu chuyển tiền. Nhờ có thông tin cảnh báo sớm, khách hàng có thêm cơ sở để cân nhắc trước khi thực hiện giao dịch, đặc biệt trong những tình huống bị thúc ép chuyển tiền gấp.

Dù vậy, các ngân hàng vẫn khuyến nghị khách hàng luôn nâng cao cảnh giác, bảo vệ thông tin cá nhân, không cung cấp mã OTP hoặc thông tin tài khoản cho người lạ, đồng thời theo dõi thường xuyên các cảnh báo rủi ro từ ngân hàng và cơ quan chức năng.