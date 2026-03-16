Mẹ bỉm Hà Nội xoay xở 30 triệu/tháng nuôi nhà 5 người: Cắt trà sữa, bỏ mỹ phẩm vẫn chật vật cuối tháng

Không ít người cho rằng sống ở Hà Nội với 30 triệu mỗi tháng là thoải mái. Nhưng với chị H (kênh TikTok @hoaime3be, 34 tuổi) một mẹ bỉm 3 con đang sống tại Hà Nội, con số ấy chỉ vừa đủ để gia đình 5 người duy trì cuộc sống cơ bản.

Mẹ bỉm 3 con ở Hà Nội: Từ bỏ mức lương 20 triệu/tháng, ở nhà chăm con toàn thời gian

Chị H. từng có công việc với mức lương khoảng 20 triệu/tháng. Tuy nhiên, sau khi sinh bé thứ ba, chị quyết định nghỉ việc để ở nhà chăm sóc các con toàn thời gian.

"Mình 34 tuổi, bỏ công việc lương 20 triệu, để ở nhà chăm 3 con nhỏ. Từ ngày ở nhà làm mẹ bỉm toàn thời gian, có những thứ mà mình không dám mua cho bản thân.

Không phải vì không thích, cũng không phải vì không có tiền, mà vì mỗi lần mua 1 ly trà sữa hay sắm 1 bộ váy xinh thì mình lại nghĩ thôi để dành tiền cho con, có thể mua cho con hộp sữa tốt hơn hoặc con có thể có một buổi đi chơi".

Quyết định nghỉ việc cũng đồng nghĩa với việc toàn bộ thời gian của chị dành cho gia đình. Dù vậy, chị khẳng định mình không hối hận.

Nghỉ việc đồng nghĩa với việc thời gian dành hết cho chồng con, nhưng mình không hối hận vì mình được bên con. Làm mẹ rồi mới hiểu, có những người phụ nữ sẵn sàng hi sinh hết cho con nhưng lại vô tâm với chính mình" - chị H tâm sự.

Gia đình 5 người mỗi tháng tiêu hết 30 triệu: Tính toán từng đồng vẫn bị nói "tiêu hoang"

Gia đình chị H hiện có 5 người, gồm hai vợ chồng và 3 con nhỏ. Tổng chi tiêu mỗi tháng khoảng 30 triệu, số tiền phụ thuộc hoàn toàn vào mức thu nhập của chồng. Con số này từng khiến nhiều người cho rằng gia đình chị tiêu hoang. Nhưng với những gia đình có hoàn cảnh tương tự, đây lại là mức chi khá phổ biến.

"Nhiều người hỏi mình tiêu gì mà hết 30 triệu. Nhưng ai có con nhỏ rồi sẽ hiểu, rất nhiều khoản phát sinh mà trước đó mình không nghĩ tới" - chị H chia sẻ.

Chị H. cho biết, gia đình mình luôn phải tính toán khá kỹ để không vượt quá ngân sách. Chỉ riêng các khoản chi cố định đã gần chạm mốc 30 triệu đồng.

Mỗi tháng, gia đình chị có khá nhiều khoản chi cố định như:

- Tiền ăn uống cho cả nhà: 8 triệu

- Tiền điện, nước, dịch vụ, internet: 3,1 triệu

- Học phí và các khoản ở trường của các con: 6 triệu

- Sữa và đồ dùng cho trẻ: 3 triệu

- Tiền tiêm và vitamin cho 3 con: 1,3 triệu

- Tiền cho con đi chơi: 1 triệu

- Tiền bảo hiểm: 3,5 triệu

Chỉ riêng những khoản cơ bản này đã tiêu gần hết ngân sách.

Tổng cộng các khoản cố định mỗi tháng đã khoảng 29,6 triệu. Con số này chưa bao gồm những chi phí bất chợt như có khách đến chơi nhà, liên hoan, hiếu hỉ hay các hoạt động phát sinh khác.

"Nhà có trẻ nhỏ thì mọi người cũng biết rồi, nhiều khoản phát sinh lắm. Thuốc men, khám bệnh, cảm cúm… mình luôn để riêng khoảng 2 triệu dự phòng cho cả nhà" - mẹ 3 con chia sẻ.

Ngoài ra, dù phải tiết kiệm, chị vẫn cố gắng mỗi tháng đưa các con đi chơi một lần.

"Chẳng lẽ cả tháng không cho con đi đâu chơi, đấy là tháng nào nhà mình cũng dưa con đi chơi 1 lần thôi. Nhà mình lại 3 đứa trẻ con, các phần chi tiêu cho các con khá nhiều. Đấy là mình còn không cho các con học thêm gì ở các trung tâm" - chị H chia sẻ.

Nhiều gia đình cũng đang chịu áp lực chi phí ở Hà Nội

Dù chi tiêu khá chặt chẽ, chị H. cho biết ngân sách gia đình vẫn luôn trong tình trạng "vừa khít", hầu như không có khoản tiết kiệm đáng kể.

Điều khiến chị trăn trở là phần lớn chi tiêu đều dành cho gia đình và các con, còn bản thân chị gần như không chi tiêu cho quần áo hay mỹ phẩm.

"Thật ra mình cũng chưa tiêu gì cho bản thân. Nhưng dù vậy tháng nào tổng chi vẫn sát 30 triệu " - mẹ 3 con tâm sự.

Đôi lúc, chị cũng nghĩ đến chuyện rời thành phố để giảm áp lực chi phí sinh hoạt. "Chỉ là chưa biết nếu về quê thì sẽ làm gì thôi. Chứ nhiều gia đình cũng áp lực với Hà Nội lắm rồi," chị chia sẻ.

Câu chuyện của chị H. cũng phản ánh thực tế mà nhiều gia đình trẻ đang gặp phải: chi phí nuôi con và sinh hoạt tại các đô thị lớn ngày càng tăng, khiến việc cân đối tài chính trở thành bài toán không hề đơn giản.

Các gia đình có con nhỏ, nhất là nhà đông con lại càng đồng cảm hơn. Bởi phía sau những con số chi tiêu tưởng chừng đơn giản là rất nhiều sự cân nhắc, tiết kiệm và cả những hi sinh thầm lặng của người làm cha, làm mẹ.

Nguồn: @hoaime3be