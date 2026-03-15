Techcombank thông báo gấp trong tối Chủ nhật

Tối hôm nay - Chủ Nhật (15/3), Techcombank đăng thông báo trên kênh Fanpage chính thức về tình trạng gián đoạn giao dịch chuyển khoản. Ngân hàng này ghi nhận gián đoạn tạm thời dịch vụ ngân hàng số dành cho khách hàng cá nhân. Trong bài đăng thông báo, Techcombank chưa nêu rõ thời gian giao dịch trở lại bình thường, chỉ gợi ý người dùng sử dụng các kênh thanh toán khác.

“Hiện nay, Techcombank ghi nhận gián đoạn tạm thời dịch vụ ngân hàng số dành cho khách hàng cá nhân. Trong trường hợp cần giao dịch gấp, quý khách có thể sử dụng các kênh thay thế như: Thanh toán qua thẻ hoặc tại các ATM/ CDM của Techcombank trên toàn quốc.

Nếu cần hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng của Techcombank:

- Email: Call_center@techcombank.com.vn

- Hotline 24/7: 1800.588.822 (trong nước) hoặc +84.24.3944.6699 (quốc tế)”.

Nguyên văn bài đăng thông báo của Techcombank trên kênh Fanpage chính thức (Ảnh chụp màn hình)

Phía dưới phần bình luận, không ít khách hàng bày tỏ tình trạng “dở khóc dở cười” khi không thể chuyển khoản thanh toán hóa đơn do ứng dụng ngân hàng bị gián đoạn giao dịch.

Trước đó, Techcombank đã phát đi thông báo về thời gian thực hiện nâng cấp hệ thống ngân hàng số. Cụ thể: Từ 18h00 ngày 14/3/2026 đến 04h00 ngày 15/3/2026, các dịch vụ ngân hàng số dành cho khách hàng doanh nghiệp gồm Techcombank Business Mobile và Business Banking Web, dự kiến tạm ngừng truy cập để phục vụ bảo trì hệ thống.

Đối với khách hàng cá nhân, ứng dụng Techcombank Mobile và dịch vụ Online Banking sẽ được nâng cấp trong khung giờ từ 00h00 đến 03h00 ngày 15/3/2026.

Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ 00h30 đến 01h30 ngày 15/3/2026, một số dịch vụ thanh toán và kết nối hệ thống cũng có thể bị gián đoạn. Các dịch vụ bị ảnh hưởng gồm thẻ thanh toán Techcombank Debit và việc liên kết thẻ Techcombank với ví điện tử. Riêng các giao dịch thẻ tín dụng qua ATM và POS vẫn hoạt động bình thường.