Giá vàng hôm nay 16/3: Vàng nhẫn giảm xuống còn 180 triệu đồng/lượng

Trong 24 giờ qua, thị trường vàng thế giới đã trải qua những phiên giao dịch đầy sóng gió khi kim loại quý này liên tục thử thách ngưỡng hỗ trợ tâm lý cực kỳ quan trọng: 5.000 USD/ounce.

Dù căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng lại bất ngờ "hụt hơi" trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của đồng USD và kỳ vọng lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Cuộc di cư sang "vịnh" USD

Sáng 16/3 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế đã xuống dưới mốc 5.000 USD/ounce, giao dịch ở mức 4.982 USD/ounce. Đây là kết quả của một tuần giao dịch đầy biến động khi có thời điểm kim loại quý này đã chạm tới vùng 5.240 USD/ounce nhưng không thể duy trì đà tăng lâu dài. Sự suy yếu này diễn ra trong bối cảnh nhà đầu tư đang có xu hướng ưu tiên nắm giữ đồng USD như một tài sản thanh khoản cao nhất trong giai đoạn bất ổn tài chính toàn cầu.

Nhìn lại diễn biến trong 7 ngày qua, thị trường vàng thế giới thực sự đã trải qua một hành trình đầy kịch tính. Mở cửa tuần ở mức khoảng 5.159 USD/ounce, giá vàng nhanh chóng bị đẩy xuống 5.036 USD ngay trong những phiên đầu tuần do áp lực chốt lời. Tuy nhiên, đà phục hồi xuất hiện giữa tuần khi các tin tức về xung đột tại Trung Đông leo thang, đẩy giá vàng có thời điểm chạm sát mốc 5.240 USD/ounce.

Dẫu vậy, niềm vui của các nhà đầu tư "phe bò" (mua vào) chẳng tày gang. Sau nhiều nỗ lực đột phá vùng kháng cự 5.200 USD bất thành, giá vàng đã quay đầu giảm mạnh vào cuối tuần, rơi về vùng 5.019 USD/ounce. Tính chung cả tuần, vàng đã bốc hơi khoảng 1,6% giá trị, đánh dấu tuần giảm điểm thứ hai liên tiếp trong bối cảnh lạm phát Mỹ vẫn dai dẳng và kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed dần tan biến.

Ông Christopher Vecchio, Giám đốc chiến lược tại Tastylive, nhận định rằng trong các giai đoạn rủi ro dâng cao, dòng tiền thường có xu hướng tìm đến đồng USD (đồng tiền dự trữ toàn cầu) thay vì vàng như các lý thuyết kinh tế truyền thống. Điều này lý giải tại sao dù tiếng súng vẫn vang lên tại Trung Đông, vàng vẫn ghi nhận tuần giảm điểm thứ hai liên tiếp.

Hiện tại, thị trường vàng đang chịu áp lực kép từ các báo cáo kinh tế Mỹ và triển vọng chính sách tiền tệ. Chỉ số giá sản xuất (PPI) và dữ liệu lạm phát mới nhất đang khiến giới đầu tư tin rằng Fed sẽ không vội vàng nới lỏng chính sách tiền tệ. Khi lãi suất được duy trì ở mức cao (hiện dao động quanh ngưỡng 3,50 - 3,75%), chi phí cơ hội cho việc nắm giữ vàng (một tài sản không sinh lời) trở nên đắt đỏ hơn bao giờ hết.

Theo dữ liệu từ CME Group, có tới hơn 95% những người tham gia thị trường dự đoán lãi suất sẽ được giữ nguyên trong kỳ họp tới. Điều này đã trực tiếp kìm hãm sức bật của XAU/USD, khiến các nỗ lực vượt rào cản 5.100 USD trở nên vô vọng.

Ngược lại, các chuyên gia phân tích tại J.P. Morgan Global Research vẫn duy trì cái nhìn lạc quan trong dài hạn. Họ cho rằng các ngân hàng trung ương vẫn đang âm thầm gom vàng với số lượng kỷ lục (dự báo đạt 585 tấn mỗi quý trong năm 2026). Đây sẽ là "bệ đỡ" giúp vàng không rơi vào tình trạng bán tháo diện rộng.

Tại thị trường trong nước, sự sụt giảm của thế giới đã kéo giá vàng miếng SJC rơi xuống ngưỡng 179,6 – 182,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm sâu so với đỉnh cao 185,0 triệu đồng/lượng hồi đầu tháng. Khoảng cách giữa vàng nội và ngoại vẫn duy trì ở mức cao xấp xỉ 21 triệu đồng/lượng, khiến tâm lý nhà đầu tư Việt Nam trở nên thận trọng hơn bao giờ hết.

Trong khi đó tại Bảo Tín Mạnh Hải, dòng sản phẩm chủ lực là Nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 24K (999.9) đã giảm mạnh, hiện niêm yết ở mức 180 triệu đồng/lượng (mua vào) và 183,00 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm khoảng 2 triệu đồng/lượng so với phiên trước đó.

Nếu nhìn lại biểu đồ 7 ngày, những nhà đầu tư xuống tiền mua vàng nhẫn vào thời điểm "đỉnh" giữa tuần (quanh mức bán ra 186,5 triệu đồng/lượng) đang phải đối mặt với mức lỗ nặng nề. Cụ thể, nếu mua vào ở mức 186,5 triệu đồng và bán ra ở mức giá mua của nhà đài hôm nay (180 triệu đồng), nhà đầu tư đã lỗ tới 6,5 triệu đồng trên mỗi lượng chỉ sau 1 tuần.

*Nguồn: Kitco, Trading Economics và J.P. Morgan.