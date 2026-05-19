Chi tiêu từ 3 triệu đồng với thẻ VIB Visa, cơ hội trúng chuyến đi trọn gói xem BTS World Tour “Arirang” tại Los Angeles

Ngân hàng Quốc Tế (VIB) vừa khởi động chương trình "Đồng hành cùng Visa - VIB đưa chủ thẻ VIB Visa đến BTS World Tour "Arirang" tại Los Angeles", mở ra cơ hội sở hữu chuyến đi xem concert trọn gói dành cho chủ thẻ VIB Visa.

Theo đó, vào các ngày 1, 2, 5 và 6/9/2026 tới đây, BTS sẽ biểu diễn tại sân vận động SoFi, Los Angeles trong khuôn khổ BTS World Tour "Arirang" - Chuyến lưu diễn đầu tiên sau khi cả 7 thành viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự và là một trong những sự kiện âm nhạc được hàng triệu người yêu âm nhạc toàn cầu mong chờ nhất năm.

25 chuyến đi xem concert BTS ở Mỹ trọn gói cho 2 người

Thông qua chương trình, VIB mang đến 25 giải thưởng đặc biệt, mỗi giải bao gồm chuyến đi trọn gói 5 ngày 4 đêm dành cho 2 người đến Los Angeles để tham dự đêm diễn ngày 05/09/2026.

Chuyến đi cho 2 người bao gồm: vé concert, vé máy bay khứ hồi từ TP. Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội đến Los Angeles, 4 đêm lưu trú tại khách sạn 4 sao, đưa đón tại sân bay, bữa sáng hàng ngày tại khách sạn, di chuyển đến/đi từ các địa điểm trong chương trình sự kiện, trải nghiệm văn hóa theo lịch trình, và lệ phí visa. Nếu tự túc chuyến đi tương đương, chi phí thực tế từ Việt Nam sẽ vào khoảng 120-150 triệu đồng/người, chưa kể vé concert vốn gần như đã hết trên mọi kênh chính thức.

Bên cạnh 25 giải đặc biệt, chương trình còn trao hàng chục ngàn giải thưởng miễn phí thường niên, trả góp 0 phí 0 lãi, giảm 50% phí thiết kế thẻ.

Vé khó mua, tích điểm chi tiêu thẻ thì dễ - cơ hội cho tất cả chủ thẻ VIB Visa

Chỉ cần đang sở hữu hoặc mở mới thẻ VIB Visa và chi tiêu từ 3 triệu đồng - có thể là tiền xăng, cà phê, siêu thị, hay bất kỳ khoản sinh hoạt phí nào - là chủ thẻ đã bắt đầu tích điểm để đổi lấy lượt quay V-Spin Friday, xác định người trúng giải vào mỗi thứ Sáu. Đặc biệt, mỗi khách hàng có tối đa 8 lượt quay trong suốt 2 tháng diễn ra chương trình, cơ hội đang được chia đều cho tất cả chủ thẻ.

Các dòng thẻ VIB Visa có tỷ lệ tích điểm/ hoàn tiền cao có thể kể đến như: Max Card hoàn đến 10% với các giao dịch Mua sắm, Du lịch, Ẩm thực, Giải trí và Giao dịch trực tuyến; Family Link hoàn đến 10% các chi tiêu gia đình như Giáo dục, Y tế, Bảo Hiểm; Thẻ thanh toán Premier Signature và Priority Signature hoàn đến 5% cho giao dịch Du lịch, Ẩm thực, Mua sắm....

Các bước tham gia vòng quay may mắn

Bước 1 - Đăng nhập: Truy cập website https://www.vib.com.vn/i/visa-lucky-draw và đăng nhập theo hướng dẫn.

Bước 2 - Đổi lượt quay: Thực hiện đổi điểm tích lũy từ chi tiêu thẻ để nhận lượt quay V-Spin Friday. Mỗi 20.000 điểm với chủ thẻ hiện hữu và 10.000 điểm với chủ thẻ mới đổi được 1 lượt quay. Mỗi chủ thẻ có tối đa 8 lượt quay trong suốt chương trình.

Bước 3 - Quay và nhận kết quả ngay: Chủ thẻ tự thực hiện quay số trên website vào mỗi thứ sáu hàng tuần, bắt đầu từ ngày 22/05/2026 đến hết 10/07/2026.

Hãy mở thẻ VIB Visa trực tuyến thông qua ứng dụng Max powered by VIB để có cơ hội trở thành chủ nhân của chuyến đi trọn gói đến BTS World Tour "Arirang" tại Los Angeles.