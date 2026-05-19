Chấn động giới ngân hàng: Một nhà băng tuyên bố sắp cắt giảm 7.000 người, nhân viên khối vận hành ảnh hưởng nặng nề nhất

Ngân hàng Standard Chartered vừa chính thức nâng mục tiêu tỷ suất lợi nhuận lên mức trên 15% vào năm 2028, đồng thời công bố kế hoạch cắt giảm khoảng 15% nhân sự, tương đương khoảng 7.000 người thuộc khối vận hành doanh nghiệp vào năm 2030.

Trong báo cáo cập nhật chiến lược gửi tới các nhà đầu tư mới đây, ngân hàng cho biết sẽ hướng tới mục tiêu đạt tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu hữu hình (ROTE) - thước đo cốt lõi về khả năng sinh lời của ngành ngân hàng - ở mức trên 15%. Con số này cao hơn 3 điểm phần trăm so với năm 2025 và được kỳ vọng sẽ tiệm cận mức 18% vào năm 2030. Trước đó, mục tiêu ROTE mà ngân hàng này đặt ra cho năm 2026 chỉ là trên 12%.

Tham vọng bứt phá của Standard Chartered diễn ra trong bối cảnh những bất ổn tại Trung Đông đang phủ bóng đen lên triển vọng kinh tế toàn cầu. Giới phân tích nhận định, các ngân hàng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương có thể sẽ phải tăng cường trích lập dự phòng rủi ro tín dụng nếu xung đột Iran tiếp tục kéo dài, do chi phí năng lượng leo thang và tăng trưởng kinh tế suy giảm gây áp lực lớn lên khả năng trả nợ của khách hàng.

Đối với Standard Chartered, khu vực này vừa là nguồn rủi ro nhưng cũng là động cơ thúc đẩy doanh thu chính. Ngay trong quý đầu tiên, ngân hàng đã phải trích lập dự phòng rủi ro thận trọng trị giá 190 triệu USD liên quan đến cuộc xung đột Trung Đông.

Standard Chartered cho biết giai đoạn tăng trưởng tiếp theo sẽ được hỗ trợ bởi một mô hình vận hành tích hợp sâu rộng hơn. Để đạt được điều này, ngân hàng đặt mục tiêu cắt giảm các chức năng doanh nghiệp cồng kềnh, bao gồm cả các vị trí thuộc khối hậu cần (back-office).

Nhà băng chuyên tập trung vào thị trường châu Á và châu Phi này công bố chiến lược toàn cầu mới ngay sau khi hoàn thành sớm các mục tiêu hiệu suất trước đó. Điều này đổ dồn sự chú ý của giới đầu tư vào việc liệu Giám đốc Điều hành (CEO) Bill Winters có thể giúp ngân hàng duy trì đà tăng trưởng sau nhiều năm tái cơ cấu hay không.

Trải qua một thập kỷ nỗ lực xoay chuyển tình thế, Standard Chartered đã lột xác ngoạn mục từ một cái tên có nguy cơ bị thâu tóm trở thành một định chế tài chính chuyên doanh có lợi nhuận cao tại các thị trường mới nổi.

“Chúng tôi đã đạt được các mục tiêu tài chính trung hạn của năm 2026 sớm hơn một năm so với kế hoạch”, CEO Bill Winters khẳng định trong một tuyên bố. “Giờ đây, chúng tôi sở hữu một tổ chức tập trung hơn, tinh gọn hơn và vận hành hiệu quả hơn”.

Để củng cố cho mục tiêu lợi nhuận mới, Standard Chartered sẽ tiếp tục dồn trọng tâm vào các mảng kinh doanh có biên lợi nhuận cao hơn. Chiến lược này bao gồm việc tập trung vào tệp khách hàng bán lẻ giàu có (affluent retail) và các định chế tài chính thuộc khối ngân hàng bán buôn và đầu tư. Ngay trong quý 1, ngân hàng đã ghi nhận mức doanh thu từ mảng quản lý tài sản và dòng vốn mới từ khách hàng cao nhất trong lịch sử.

Về mặt nhân sự cấp cao, vào thứ Hai, Standard Chartered cũng đã chính thức bổ nhiệm ông Manus Costello, một chuyên gia kỳ cựu về nghiên cứu cổ phiếu kiêm trưởng bộ phận quan hệ nhà đầu tư, vào vị trí Giám đốc Tài chính (CFO) thường trực. Ông Costello sẽ kế nhiệm ông Diego De Giorgi, người đã từ nhiệm vào tháng 2 sau gần 3 năm gắn bó với ngân hàng.

Theo: Reuters﻿