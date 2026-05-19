Người "ôm vàng" lỗ nặng vì cứ thấy vàng giảm là "bắt đáy"

Hôm nay (19/5), giá vàng trong nước dao động quanh mức 161,3 – 163,8 triệu đồng/lượng (bán ra).

Sau khi lập đỉnh vào đầu tháng 3 với vùng giá lên tới hơn 190 triệu đồng/lượng, thị trường vàng đã bước vào một chuỗi giảm kéo dài, khiến không ít người “ôm vàng” rơi vào trạng thái thất vọng, thậm chí thua lỗ nặng.

Chị H (Hà Nội) cho biết từng rất kỳ vọng giá vàng có thể chạm mốc 200 triệu đồng/lượng nên đã quyết định xuống tiền ở thời điểm cao nhất. Cụ thể, chị mua 3 chỉ vàng ở mức giá 191 triệu đồng/lượng. Khi thấy giá điều chỉnh về vùng 174 triệu đồng/lượng vào đầu tháng 4, chị tiếp tục mua thêm 2 chỉ với kỳ vọng “bắt đáy”. Đến đầu tháng 5, khi giá giảm về khoảng 169 triệu đồng/lượng, chị lại mua thêm 3 chỉ nữa với niềm tin thị trường sắp hồi phục.

Tổng cộng, chị H đã mua 8 chỉ vàng với mức giá bình quân khoảng 17,8 triệu đồng/chỉ. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, nếu bán ra theo giá thị trường khoảng 16,1 triệu đồng/chỉ, khoản đầu tư này đang ghi nhận mức lỗ khoảng 14 triệu đồng.

Điều đáng nói là mức lỗ này chưa tính đến chi phí cơ hội và các yếu tố tâm lý khi thị trường biến động mạnh. “Tôi cứ nghĩ vàng giảm là cơ hội mua thêm, nhưng càng mua càng thấy giá đi xuống, giờ thì không biết nên bán hay tiếp tục giữ”, chị H chia sẻ.﻿

Diễn biến này khiến nhiều người "ôm vàng" sốt ruột. Vì 2-3 năm trước, vàng thường có xu hướng tăng ổn định hoặc chỉ điều chỉnh nhẹ rồi nhanh chóng phục hồi. Những đợt giảm sâu và kéo dài như hiện tại là không phổ biến. Không chỉ tại Việt Nam, trên thị trường quốc tế, giá vàng cũng đang chịu áp lực điều chỉnh sau một giai đoạn tăng mạnh trước đó. ﻿

Giá vàng giao ngay từng có thời điểm lên gần 5.600 USD/ounce, nhưng hiện tại đã giảm xuống quanh 4.500 USD/ounce, tức giảm tới 20%.

Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông có tác động 2 chiều lên thị trường vàng. Một mặt, rủi ro thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn, nhưng mặt khác cú sốc giá dầu lại làm gia tăng kỳ vọng lạm phát và lãi suất, kéo lợi suất trái phiếu tăng và qua đó hạn chế sức hấp dẫn của vàng - một tài sản không sinh lãi.

Theo giới chuyên gia, xu hướng của vàng trong ngắn hạn sẽ phụ thuộc vào tình hình xung đột tại Iran. Nhà đầu tư cũng đang theo dõi chính sách lãi suất tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED)﻿, sẽ có tác động lớn tới thị trường kim loại quý màu vàng.