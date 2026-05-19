The Money Manifest tạo tiếng vang, góp phần đưa BIDV giành Giải Vàng Stevie Awards châu Á – Thái Bình Dương

Hành trình tiếp cận kiến thức tài chính của người trẻ thường vấp phải rào cản tâm lý lớn giữa mong muốn làm chủ tiền bạc và sự chùn bước trước những lý thuyết phức tạp. Các thuật ngữ chuyên ngành lạ lẫm hay những bài học thiếu tính thực tiễn vô tình biến chủ đề tài chính thành một gánh nặng khiến Gen Z thường xuyên e ngại.

Trước bối cảnh đó, BIDV tiên phong đổi mới cách truyền tải kiến thức thông qua series podcast The Money Manifest với sự đồng hành của Athena CM Agency by VCCorp. Tại đây, sự kết hợp giữa tầm nhìn sâu rộng của BIDV và năng lực tư vấn, thực thi chiến lược toàn diện từ Athena CM đã giúp cho series podcast nhanh chóng tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng Gen Z, đồng thời góp phần giúp BIDV giành Giải Vàng Stevie Awards châu Á – Thái Bình Dương ở hạng mục Đổi mới trong Tiếp thị Đa phương tiện.

Được biết, đây là một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu khu vực trong lĩnh vực kinh doanh và truyền thông, quy tụ hàng nghìn đề cử từ nhiều quốc gia châu Á – Thái Bình Dương, các đề cử được đánh giá bởi hội đồng giám khảo quốc tế gồm các chuyên gia, nhà lãnh đạo doanh nghiệp và chiến lược gia thương hiệu giàu kinh nghiệm. Vì vậy, việc được vinh danh không chỉ cho thấy hiệu quả sáng tạo và sức ảnh hưởng của chiến dịch, mà còn phản ánh nỗ lực bền bỉ của BIDV trong hành trình thúc đẩy giáo dục tài chính cá nhân theo cách gần gũi và phù hợp hơn với thế hệ trẻ.

Vậy đâu là những yếu tố cốt lõi giúp The Money Manifest thực sự tạo ra sức hút và trở thành kênh giáo dục tài chính được Gen Z ưu ái lựa chọn?

Hình thức gần gũi, nội dung "dễ thở" hợp gu Gen Z

Để loại bỏ cảm giác khô cứng và ngôn ngữ hàn lâm thường thấy ở các nội dung tài chính, The Money Manifest chọn một cách kể mềm mại, thú vị thông qua hình thức video podcast. Đây là format phù hợp với thói quen tiếp nhận nội dung của người trẻ, vừa có tính trò chuyện, vừa đủ linh hoạt để khai thác cảm xúc, quan điểm và trải nghiệm cá nhân.

Series podcast được xây dựng với concept "Tiền đâu – Đầu tiên?". Đây là một ý tưởng được đội ngũ Athena CM đào sâu và nghiên cứu phát triển từ "insight" quen thuộc của Gen Z: luôn khao khát tận hưởng cuộc sống và theo đuổi phiên bản tốt hơn của bản thân, nhưng đồng thời cũng chịu áp lực ngày càng lớn về tài chính. Kết hợp cùng "manifest" – một trào lưu rất phổ biến trên mạng xã hội những năm gần đây, chương trình đã trở thành điểm hẹn cho những cuộc trò chuyện gần gũi về lối sống, cảm xúc và những lựa chọn cho tương lai của nhiều bạn trẻ.

The Money Manifest mở ra không gian đối thoại chân thực, biến áp lực quản lý tiền bạc thành những câu chuyện truyền cảm hứng.

Mỗi tập podcast được dẫn dắt thông qua những trải nghiệm "Lần đầu tiên tôi nhận thức được rằng…" giúp câu chuyện tài chính bắt đầu từ người thật - việc thật thay vì lớp học lý thuyết. Tại đây, host và khách mời Gen Z cùng trao đổi về những vấn đề nổi bật trong chi tiêu, quản lý tiền và định hướng tương lai. Cuối chương trình, "nghi thức manifest" bằng thơ, vè hoặc mini game tiếp tục giúp thông điệp trở nên dễ nhớ, dễ lan tỏa.

Hệ thống kiến thức được triển khai xuyên suốt, bài bản

Điểm đáng chú ý của The Money Manifest nằm ở cách BIDV "bắt tay" Athena CM phát triển chương trình như một series giáo dục mang tính chiến lược, tạo ra giá trị bền vững cho cộng đồng Gen Z, thay vì một hoạt động truyền thông ngắn hạn.

Trên thị trường, nhiều thương hiệu tài chính tiếp cận Gen Z qua ưu đãi, sản phẩm cá nhân hóa, văn hóa idol hoặc các hoạt động giải trí mang tính thời điểm. Dù tạo được độ phủ và tương tác tốt, nhưng phần lớn các chiến dịch vẫn thiên về yếu tố thu hút ngắn hạn hoặc quảng bá sản phẩm, trong khi nhu cầu tiếp cận kiến thức tài chính theo cách bài bản của Gen Z vẫn còn bỏ ngỏ.

The Money Manifest định hình một tuyến nội dung giáo dục dài hơi, mang tính ứng dụng cao và bám sát hành trình tự chủ tiền bạc của người trẻ.

Đi ngược với xu hướng của nhiều chiến dịch hiện nay, The Money Manifest được đội ngũ Athena CM trực tiếp định hình chiến lược nội dung, phát triển chuỗi chủ đề bám sát hành trình tài chính của Gen Z: từ nhận diện thói quen chi tiêu, kiểm soát cảm xúc mua sắm đến xây dựng tư duy quản lý tài chính trong khởi nghiệp. Nhờ cấu trúc này, nội dung vừa giữ được tính khoa học, vừa đủ gần gũi để trở thành "cẩm nang" dành cho người trẻ nâng cao kỹ năng quản lý tài chính.

Có thể nói, thông qua vai trò của một người dẫn đường đáng tin cậy trong The Money Manifest, BIDV không chỉ làm mới hình ảnh "người đồng hành thông tuệ" theo hướng gần gũi hơn với Gen Z mà còn đưa định vị "Vững bước tiên phong – Đồng hành phát triển" tiếp cận tự nhiên hơn với nhóm khách hàng trẻ.

Lan tỏa đúng kênh, "trúng" đối tượng

Để một chiến dịch dành cho Gen Z trở nên lan tỏa mạnh mẽ, việc xuất hiện đúng nơi người trẻ đang hiện diện cũng chính là một trong những yếu tố cốt lõi. Theo đó, với The Money Manifest, dưới sự tư vấn và tổ chức truyền thông của Athena CM, BIDV đã lựa chọn phối hợp triển khai cùng Kenh14 – nền tảng có lợi thế rõ rệt trong việc tiếp cận độc giả trẻ, đặc biệt ở các nội dung lifestyle, giải trí và money talk.

Sự kết hợp này giúp podcast được phân phối trong một hệ sinh thái nội dung quen thuộc với Gen Z, từ video podcast, bài viết, Facebook Reels đến các bài đăng mạng xã hội. Nhờ đó, thông điệp giáo dục tài chính được đưa đến người trẻ theo cách tự nhiên hơn, gắn với thói quen đọc, xem và chia sẻ nội dung hằng ngày.

Kết quả, The Money Manifest ghi nhận hơn 2,35 triệu lượt xem, hơn 1,63 triệu lượt tiếp cận, 118 bài đăng trên mạng xã hội cùng hàng trăm nghìn lượt tương tác và đọc bài trên các nền tảng số.

Với hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ cùng sự ghi nhận tại Giải Vàng Stevie Awards châu Á – Thái Bình Dương, The Money Manifest cho thấy giáo dục tài chính dành cho Gen Z hoàn toàn có thể trở nên hấp dẫn, giàu giá trị khi được triển khai bằng giải pháp Content partnership phù hợp từ đơn vị Athena CM. Sự cộng hưởng giữa insight đúng, format gần gũi, nội dung có định hướng rõ ràng cùng chiến lược phân phối đúng kênh đã giúp những chủ đề tài chính vốn nhiều rào cản trở nên dễ tiếp cận hơn với người trẻ.

Thông qua dự án này, BIDV cũng cho thấy nỗ lực đổi mới trong cách tiếp cận giáo dục tài chính cá nhân dành cho người trẻ. Đây đồng thời là bước đi cho thấy định hướng lâu dài của BIDV trong việc tiếp tục đầu tư vào các hoạt động giáo dục tài chính theo hướng gần gũi, thực tế và phù hợp hơn với thế hệ mới, qua đó từng bước xây dựng hình ảnh một thương hiệu tài chính hiện đại gắn với giá trị cộng đồng và phát triển bền vững.