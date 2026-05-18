Bức ảnh 18 cây vàng của cô vợ sinh năm 1993 gây bão MXH

Mới đây trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, một cô vợ sinh năm 1993 đã kể lại hành trình mua vàng, tích lũy tài sản của mình. Cô cho biết dù giá vàng tăng hay giảm, mỗi tháng cô đều cố mua 1 chỉ vàng. Còn lương của chồng thì anh đưa theo năm, “cả năm mới mang về cho vợ 1 cọc” nhưng cô cũng dùng để mua vàng hết chứ không tiêu đồng nào.

Bức ảnh do cô vợ đăng tải khiến nhiều người trầm trồ

“Có mom nào sinh năm 1993 mà chưa gì đã có suy nghĩ tích góp để khi về già không phụ thuộc vào các con chưa? Cũng thêm 1 phần nghĩ con cái rồi cũng sẽ lớn, cũng cần có ít hồi môn để còn lập gia đình.

Nói về chi tiêu thì vợ chồng mình vẫn chi tiêu bình thường chứ không phải quá tiết kiệm. Mình đặt mục tiêu mua 1 chỉ mỗi tháng dù giá cao hay thấp. Còn lương của chồng thì cả năm mới mang về cho vợ 1 cọc, nhưng anh đưa bao nhiêu là mình mua vàng hết chứ cũng không giữ lại đồng nào. Mình sống ở tỉnh lẻ và nhà có sẵn nên mọi thứ chi tiêu cũng không quá cao. Vẫn mua sắm, đi du lịch, con học thêm và cuối tuần vẫn đi ăn ngoài nhà hàng” - Cô chia sẻ.

Cô còn cho biết thêm tất cả số vàng đã tích lũy được rơi vào khoảng 18 cây vàng (Ảnh chụp màn hình)

Trong phần bình luận, nhiều người đồng tình chỉ ra: Vợ chồng này có mức thu nhập tốt, lương vợ vừa trang trải chi tiêu, vừa đủ mua 1 chỉ vàng hàng tháng. Vợ chồng còn đồng lòng mua vàng, hình mẫu gia đình gọi là đáng mơ ước cũng chẳng sai.

“Cả tháng chồng không đưa tiền, 1 mình bạn lo cho cả nhà mà vẫn dư 1 chỉ vàng thì bạn quá đỉnh rồi” - Một người khen.

“Mình cũng 1993. Mỗi tháng sau khi trừ hết các khoản chi tiêu cố định, mình sẽ trích ra mua cho cả nhà 1 chỉ và mua riêng cho bản thân nửa chỉ. Còn lại 3 triệu tích luỹ trong tài khoản để mở sổ tiết kiệm cho bố mẹ. Phần này toàn bộ là lương của mình hết, lương của chồng thì mình không động đến. Chồng chỉ cần đóng học phí cho con 1 nửa lương, 1 nửa còn lại mình cho chồng tiêu thoải mái” - Một người khác chia sẻ.

“Vợ chồng mình bằng tuổi, đều 1993 hết, đã tự mua nhà và ô tô, tổng cộng khoảng 7,5 tỷ. Có thêm 1 mảnh đất nhỏ mua ở quê cùng 3 cây vàng nữa. Trước đây mình cũng đam mê mua vàng lắm, mà năm 2024 bán hết để lấy tiền mua nhà mua xe. Mới bắt đầu tích lũy mua vàng trở lại từ năm ngoái” - Một người khác kể.

“Ở quê, có nhà, có công việc ổn định. Vợ chồng đều có thu nhập tốt, sống thoải mái không cần tằn tiện vẫn tiết kiệm với mua vàng được, gia đình lý tưởng thật sự” - Một người cảm thán.

Lưu ý khi mua vàng

1. Duy trì quỹ dự phòng tiền mặt song song với việc mua vàng

Nhiều người có xu hướng dồn phần lớn tiền nhàn rỗi vào vàng vì nghĩ đây là tài sản an toàn. Tuy nhiên, vàng không phải lúc nào cũng dễ quy đổi ngay thành tiền mặt với mức giá tốt, đặc biệt trong giai đoạn thị trường có nhiều biến động. Vì vậy, bên cạnh việc mua vàng tích lũy, bạn vẫn nên duy trì một khoản tiền mặt dự phòng cho các trường hợp khẩn cấp như ốm đau, thất nghiệp hay chi tiêu đột xuất.

Điều này giúp tránh tình trạng phải bán vàng vào thời điểm giá không thuận lợi. Quỹ tiền mặt cũng tạo cảm giác chủ động hơn về tài chính, thay vì để toàn bộ tài sản nằm trong một kênh tích trữ. Cách cân bằng giữa tiền mặt và vàng thường an toàn hơn là “tất tay” vào một lựa chọn duy nhất.

2. Chọn đúng loại vàng và mục đích mua

Nhiều người thấy giá vàng tăng là vội mua theo tâm lý đám đông nhưng lại không xác định rõ mình mua để tích trữ, đầu tư hay làm trang sức. Đây là điều rất dễ khiến người mua bị “hớ”. Nếu mục tiêu là giữ tài sản lâu dài, vàng miếng hoặc vàng nhẫn trơn thường phù hợp hơn vì dễ mua bán, ít mất giá do tiền công chế tác.

Trong khi đó, vàng trang sức dù đẹp nhưng khi bán lại thường bị trừ hao khá nhiều. Ngoài ra, mỗi loại vàng cũng có độ tinh khiết khác nhau như vàng 24K, 18K nên cần hiểu rõ trước khi xuống tiền. Chọn đúng loại vàng ngay từ đầu sẽ giúp tránh cảm giác mua xong mới thấy không phù hợp hoặc khó sinh lời như kỳ vọng.

3. Giữ hóa đơn và mua ở nơi uy tín

Vàng là tài sản có giá trị cao nên chuyện nguồn gốc và giấy tờ rất quan trọng. Nhiều người chỉ quan tâm giá rẻ hơn vài trăm nghìn mà mua ở nơi không uy tín, đến lúc cần bán lại mới gặp khó vì không đủ hóa đơn hoặc vàng không đúng chuẩn.

Khi mua vàng, nên ưu tiên các thương hiệu lớn, cửa hàng có kiểm định rõ ràng và đầy đủ chứng từ. Hóa đơn không chỉ giúp việc mua bán lại dễ dàng hơn mà còn là căn cứ xác minh tài sản nếu xảy ra tranh chấp hay thất lạc. Với vàng miếng hoặc vàng nhẫn tích trữ, việc giữ bao bì, tem niêm phong nguyên vẹn cũng rất quan trọng vì có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giá bán lại sau này.