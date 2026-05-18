Mỗi tuần tôi tiết kiệm được 1 triệu mà chẳng phải làm gì mấy

Tôi từng nghĩ muốn tiết kiệm thì phải sống rất kỷ luật. Kiểu dậy sớm pha cafe mang đi làm, ghi chép từng khoản chi, nói không với trà sữa và tuyệt đối không được mua sắm theo cảm xúc.

Nhưng rồi có một giai đoạn, tôi nhận ra tài khoản mình dư được thêm cả triệu bạc dù chẳng áp dụng công thức tài chính nào ghê gớm. Không tăng lương, không làm thêm, cũng không cắt hết niềm vui sống. Tôi chỉ thay đổi vài thói quen nhỏ mà trước đây tiêu tiền quá vô thức. Và cộng lại, mỗi tuần dư khoảng 1 triệu thật.

Đầu tiên là tôi bớt order mọi thứ. Trước đây tôi gần như sống trên app: cafe ship tới công ty, đồ ăn ship tới nhà, thiếu cái gì cũng đặt cho nhanh. Mỗi lần chỉ vài chục nghìn nên không thấy đáng kể, nhưng cộng phí ship, nước uống, mấy món mua thêm cho “đủ đơn” thì một ngày bay vài trăm nghìn rất dễ.

Sau này tôi đặt một quy tắc đơn giản: nếu đi bộ 5-10 phút mua được thì tự đi mua. Nghe nhỏ thôi nhưng hiệu quả cực mạnh. Tự xuống mua cafe ít tốn hơn, đi siêu thị một lần cho cả tuần cũng rẻ hơn mua lắt nhắt mỗi ngày. Quan trọng nhất là tôi không còn kiểu mở app rồi tiện tay mua thêm đủ thứ nữa.

Tiếp theo là tôi ngừng lướt các ứng dụng mua sắm trước khi ngủ. Đây có lẽ là tip tiết kiệm tiền hiệu quả nhất mà chẳng cần nỗ lực nhiều. Trước đây tối nào tôi cũng nằm xem livestream như một kiểu giải trí. Không cần mua gì cụ thể nhưng xem riết sẽ thấy cái gì cũng khá hợp lý để mua.

Sau này tôi chỉ làm đúng 2 việc: xoá app khỏi màn hình chính và cho món đồ vào giỏ hàng ít nhất 24 tiếng trước khi thanh toán. Kết quả là rất nhiều món tự nhiên hết muốn mua. Có những thứ hôm trước thấy nhất định phải có, hôm sau nhìn lại thấy cũng bình thường.

Tôi cũng bắt đầu mang cơm đi làm vài buổi mỗi tuần, nhưng theo kiểu rất thực tế chứ không meal prep cầu kỳ. Tối nấu dư thì hôm sau mang đi. Một bữa trưa văn phòng giờ dễ 80k-120k cả nước uống, nên chỉ cần mang cơm 3 buổi/tuần là đã tiết kiệm được kha khá. Chưa kể tự nhiên tôi cũng bớt luôn các khoản tiện đường mua thêm.

Một thay đổi khác mà tôi không ngờ tới là bớt đi mall vô thức vào cuối tuần. Trước đây cứ cuối tuần là phải ra ngoài cho “đỡ phí ngày nghỉ”: cafe, ăn brunch, xem phim, đi vòng vòng rồi kiểu gì cũng mua thứ gì đó. Sau này tôi đổi sang mấy hoạt động nhẹ hơn như đi bộ, ghé nhà bạn nấu ăn, đi chợ mua đồ về tự làm món mới. Vẫn vui nhưng đỡ cảm giác cuối tuần nào cũng phải tiêu tiền mới gọi là tận hưởng.

Điều thú vị nhất là càng sống ổn hơn thì tôi càng tiêu ít đi. Lúc stress hoặc quá tải mới là lúc tôi tiêu tiền nhiều nhất: đặt đồ ăn khuya, mua linh tinh để tự thưởng, lướt shopping cho đỡ chán. Khi ngủ đủ hơn, sinh hoạt đều hơn và đầu óc nhẹ hơn, tự nhiên nhu cầu “mua gì đó cho vui” cũng giảm theo.

Giờ nhìn lại, tôi thấy tiết kiệm không nhất thiết phải bắt đầu bằng việc sống kham khổ. Nhiều khi chỉ cần bớt vài khoản tiêu vô thức là tiền đã ở lại nhiều hơn rồi. Không cần thay đổi toàn bộ cách tiêu tiền, nhưng rất thực tế. Và cảm giác cuối tháng vẫn còn tiền trong tài khoản đúng là vui thật.